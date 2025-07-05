Две красные не помешали «ПСЖ» выбить «Баварию» на КЧМ! Но главная жуть — перелом Мусиалы

«ПСЖ» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира! Команда Луиса Энрике переиграла «Баварию» в меньшинстве. За путёвку в финал парижане поборются с победителем пары «Реал» – «Боруссия» Дортмунд.

Если вы ждали, что в этом матче будет доминировать победитель Лиги чемпионов, то наверняка были удивлены тем, как складывалась игра с первых минут. «ПСЖ» больше владел мячом только на собственной половине поля. Закрепиться на чужой команде Луиса Энрике мешал жиросжигающий прессинг «Баварии». С самого начала встречи мюнхенцы стали оказывать мощное давление на парижан, эффективно разбирали игроков один в один или перекрывали линии передач. По количеству пасов на трети соперника чемпион Германии превосходил чемпиона Франции в два с лишним раза.

Казалось, план Венсана Компани работает лучше. Тем не менее это не приносило «Баварии» голевых моментов. В первые полчаса разве что Олисе пару раз угрожал воротам Доннаруммы, но не напугал конкурента Сафонова. А вот «ПСЖ» организовал несколько быстрых контрвыпадов, которые могли завершиться взятием ворот. Уже на третьей минуте парижане разбили прессинг длинным и не совсем точным переводом на Кварацхелию, который всё же обокрал зазевавшегося Олисе и создал шанс для Дуэ. Фактически все лучшие моменты до перерыва «ПСЖ» соорудил при помощи Хвичи.

Игравшие, как правило, против грузина правый защитник Лаймер и центрбек Юпамекано не справлялись с Кварацхелией на пространстве. Хвича поучаствовал в комбинации, которую завершил плохим ударом с 15 метров из убойной позиции Руис. Экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» и сам мог забить, когда легко ускользнул от Юпамекано и выскочил один на один с Нойером под углом. Однако голкипер парировал удар грузина, а потом помешал ему сыграть на добивании. Ещё запомнился эпизод, когда «ПСЖ» разорвал оборону «Баварии» хитрой стенкой на третьего и получил гигантское свободное пространство на своём правом фланге. Хакими вырезал пас на дальнюю штангу на Кварацхелию – чуть сильнее, чем требовалось, поэтому Хвиче трудно было замкнуть. А у «Баварии» голевые моменты стали появляться лишь в концовке первого тайма. Немцы даже забили после стандарта, вот только из железного офсайда.

Ещё до перерыва Компани сделал вынужденную замену: сломался Станишич, на его левый край передвинулся Лаймер, а справа против Кварацхелии стал действовать Боэ. Дальше – больше: на второй тайм не вышел Мусиала. Атакующий хавбек после повреждения впервые появился в основе на КЧМ, а теперь получил новую тяжёлую травму после жуткого столкновения с Доннаруммой. Тем временем Кварацхелия продолжать издеваться над защитниками «Баварии», не замечая и свежего Боэ. На первых минутах Хвича организовал выход один на один Баркола, но Нойер тащил всё! Француз бил на технику, поднял мяч, тем не менее Мануэль и тут дотянулся.

Игра в целом шла в том же ключе. «Бавария» оказывала максимальное давление на «ПСЖ» на его половине поля, а парижане использовали пространство. Нойер и при развитии атак команды Компани был не последней фигурой – выдал несколько топовых длинных передач. Одна из них завершилась голевым моментом Олисе, который оставался самой опасной фигурой у мюнхенцев, как Кварацхелия у «ПСЖ». Впрочем, на 74-й минуте Нойер едва не испортил всё впечатление от своей игры. Вынося мяч, попал в Хвичу. Не сумел исправить ошибку – и вышедший на замену Дембеле бил по пустым воротам. «Баварии» повезло, что не попал.

Но за четверть часа до конца ничто не спасло мюнхенцев от гола героя финала ЛЧ Дуэ. Гениальный эпизод выдал Невеш! Португалец отобрал мяч у Кейна, разогнал контратаку и затем на паузе классно ассистировал Дезире. Нойер плохо сориентировался в гуще игроков, поспешил сделать шаг в центр ворот и вдобавок поскользнулся, поэтому даже не прыгнул после удара низом. Однако вскоре «Бавария» получила хороший шанс на спасение – удаление заработал Пачо. Колумбиец прямой ногой въехал в ногу Горецке.

Дезире Дуэ Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Более того, в компенсированное время «ПСЖ» остался вдевятером! Эрнандес схватил прямую красную карточку за удар локтем в лицо сопернику в борьбе за мяч. Тем не менее «Баварии» и это не помогло. Мюнхенцы сумели забить только из офсайда – Кейн попал в ловушку перед ударом. А команда Луиса Энрике в меньшинстве без заменённого Кварацхелии убежала в контратаку, которую завершил голом Дембеле с паса «киборга» Хакими.

Дополнительные полчаса «ПСЖ» вряд ли бы выдержал, имея «минус два» на поле. Хотя и это был ещё не финал. На 90+9-й минуте Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота парижан – скамейка «ПСЖ», Доннарумма и полевые игроки, казалось, готовы были разорвать английского судью! Однако, изучив повтор, рефери доказал, что он объективен: отменил 11-метровый, так как не увидел контакта ноги Мендеша с головой Мюллера. И фактически сразу дал свисток.