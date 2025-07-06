Так в РПЛ этим летом ещё не закупались. «Балтика» тотально обновляет состав!

«Балтика» уже проделала серьёзную работу на трансферном рынке. В команде появились восемь новичков! Ни один другой клуб РПЛ пока не добрался до таких цифр нынешним летом. Изучаем ходы калининградского клуба на рынке. Кстати, сегодня он проведёт товарищеский матч с «Зенитом».

Кто ушёл из «Балтики»

В межсезонье состав «Балтики» претерпел существенные изменения. Команду покинула большая группа футболистов. Четверо игроков выступали из клуб из Калининграда на правах аренды. Опытный защитник Евгений Чернов вернулся в «Ростов», полузащитник Николай Титков — в «Локомотив», а вратарь Иван Кукушкин — в «Пари НН». Права на защитника Олега Исаенко принадлежали «Химкам», однако клуб приостановил свою деятельность.

Евгений Чернов играл в Калининграде на правах аренды Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Ни один из этих футболистов не входил в топ-10 «Балтики» по игровому времени в минувшем сезоне (речь о Первой лиге). Хотя Титков, например, заметно прибавил во второй части сезона. До зимнего перерыва он довольно часто сидел в запасе, а на весеннем отрезке почти всегда выходил в основе и забил пять мячей.

Нападающий Виталий Лисакович оформил шесть голов — лучший результат в команде вместе с Сергеем Пряхиным. Но весной белорусский форвард гораздо чаще попадал в запас и отличился всего один раз. Виталий покинул «Балтику» в связи с истечением срока контракта, как и защитник Денис Терентьев. Экс-футболист «Ростова» почти не играл весной — провёл на поле всего 93 минуты. Плюс «Балтика» расторгла контракт с опытным (35 лет) нападающим Хызыром Аппаевым. За сезон в составе клуба из Калининграда ветеран не забил ни одного мяча.

Виталий Лисакович покинул «Балтику» по окончании сезона-2024/2025 Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Также «Балтика» отправила в аренду трёх молодых футболистов. Никита Бозов уехал в «Шинник», а Ярослав Арбузов и Кирилл Никишин — в «Ротор». Таким образом, все трое в новом сезоне сыграют в Первой лиге. Уход этих футболистов тяжело назвать потерей. Ни одному из них нет ещё и 22 лет. Бозов в прошлом сезоне не провёл за «Балтику» ни одного матча. Арбузов же выступал на правах аренды за «Чайку», а Никишин (забил три мяча) во второй части турнира присел в запас.

Ещё одна потеря «Балтики» — уход полузащитника Александра Осипова. В феврале нынешнего года стало известно, что футболист подписал предварительный контракт с «Сочи». Осипов вёл достаточно долгие переговоры о продлении контракта, однако они не увенчались успехом. Стороны не согласовали условия, которые устроили бы и клуб, и футболиста. Александр доиграл оставшуюся часть сезона в составе «Балтики», после чего перебрался в «Сочи» на правах свободного агента.

Кто ещё уехал из Калининграда? Опорный полузащитник Жоау Ламейра отправился в Румынию — он стал полноценным футболистом клуба «Оцелул». Именно там португалец отыграл предыдущий сезон на правах аренды. Фланговый нападающий Никита Глушков перебрался в белорусский «Витебск». Россиянин выступал там с начала 2025 года (аренда), а летом его выкупили за € 55 тыс.

Кого купила «Балтика»

Клуб из Калининграда потратил деньги на трансфер трёх футболистов. Все они — легионеры. Полузащитник Стефан Ковач перешёл за € 1,2 млн. Воспитанник «Црвены Звезды» в прошлом сезоне играл за «Партизан». 26-летний футболист раньше выступал только за сербские клубы, так что теперь его ждёт новый вызов. Как правило, действует на месте опорного или центрального полузащитника. Хотя может играть и ближе к чужим воротам. В прошлом сезоне забил шесть мячей в 37 матчах. У него есть сербское и боснийское гражданство.

По € 900 тыс. заплатили за марокканца Аймана Мурида и нигерийца Чинонсо Оффора. Каждому из них по 25 лет. Первый играет на месте опорного полузащитника, второй — на позиции центрального нападающего. Мурид с 2022 года выступал за марокканский клуб «Юнион Турага». В его карьере есть опыт игры за вторую команду испанского «Леганеса». У Оффора же богатый список клубов — он был на Кипре, в Латвии, США, Канаде, Бельгии и Болгарии. «Балтика» купила африканца у клуба «Арда», за который Оффор провёл 48 встреч и оформил 12 голов.

Чинонсо Оффор приехал в Калининград из Армении Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Сразу четыре футболиста приехали в Калининград в статусе свободных агентов. Один из них хорошо знаком Андрею Талалаеву. Защитник Александр Филин (29 лет) отыграл под руководством этого тренера больше трёх десятков матчей в форме «Химок». Плюс выступал в РПЛ за «Уфу» и «Тамбов». Впрочем, суммарно за два этих клуба он провёл только 10 встреч в элитном дивизионе.

У Мингияна Бевеева тоже есть опыт игры в РПЛ. 29-летний фланговый защитник отбегал 43 матча, все — в форме «Урала». В прошлом сезоне он играл в Первой лиге и покинул клуб из Екатеринбурга после того, как тот не вернулся в высший дивизион. Мингиян постарается завоевать место в основе «Балтики».

Тентон Йенне — ещё один легионер из Нигерии. В 2018 году он приехал в Европу. Сначала играл в Словакии («Тренчин», «Сеница», «Жилина»), а потом — в Армении («Нораванк» и «Арарат-Армения»). «Балтике» достался бесплатно, поскольку перешёл как свободный агент. По итогам прошлого сезона стал третьим бомбардиром армянской лиги (17 голов). Получится ли часто забивать в форме российского клуба?

Это, конечно, ещё не всё. Защитник Элдар Чивич провёл 28 встреч за сборную Боснии и Герцеговины. Правда, он не играл за национальную команду больше года — с марта 2024-го. В карьере Чивича было несколько чешских клубов («Словацко», «Спарта», «Спартак» Трнава). В 2019-м оказался в «Ференцвароше». 191 матч в составе венгерского клуба, четыре гола, 36 результативных передач — статистика боснийца. Плюс он стал шестикратным чемпионом Венгрии. Провёл 47 встреч под руководством Станислава Черчесова и 27 — при Деяне Станковиче.

Также в Калининград переехал Даниил Уткин. Ранее он уходил в аренду только в «Ахмат». В 2021 году перебрался в Грозный из «Краснодара», а в 2024-м — из «Ростова». Права на футболиста принадлежат донскому клубу, и в предстоящем сезоне он также сыграет за «Балтику» на правах аренды. «Есть стереотип, что мы учим играть только в агрессивный футбол — с прессингом, с отбором, с длинными передачами. На самом деле это не так. Уткин — это мозг. У меня есть один такой в команде, сейчас их будет несколько. Можно думать о более интересном, более созидательном футболе», — сказал после Талалаев после перехода новичка.

Андрей Талалаев высоко оценил способности Даниила Уткина Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Трансферная кампания «Балтики» заслуживает внимания. С другой стороны, два года назад клуб из Калининграда летом оформил переходы 11 новичков. Спасло ли это команду от вылета из РПЛ? Нет. Интересно, к чему приведут нынешние изменения.