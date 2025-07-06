Мегашоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё два гола и удаление!

«Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в матче с удивительной концовкой. Мадридцы пробились в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграют с «ПСЖ». Это значит, что 9 июля Мбаппе встретится со своей бывшей командой, из которой уходил со скандалом.

Первый голевой момент в этой встрече создала «Боруссия». На кросс с левого фланга откликнулся Брандт, на месте которого мог бы быть Джоб Беллингем, если бы не заработал дисквалификацию после 1/8 финала и тем самым упустил возможность сыграть против брата из «Реала». А капитан «Дортмунда» загубил свой шанс забить – не попал в створ. Как оказалось, это была единственная возможность команды Нико Ковача зацепиться за интригу. Потом «Реал» реализовал превосходство в классе.

Сначала показалось, что команда Хаби Алонсо будет играть 3-5-2. Но потом стало понятно – Тчуамени выдвинулся в центр поля, чтобы создавать там численное преимущество против 3-5-2 (точнее даже 5-3-2) «Боруссии». При этом, когда «Реал» развивал атаки при счёте 0:0, у «сливочных» то Джуд опускался вниз, то Гюлер оказывался глубже защитников и французского опорника. Наступали же мадридцы прежде всего левым флангом Франа Гарсии. Он создал первый момент для Гонсало. А на 10-й минуте «Реал» отыскал слева «лишнего», и после подачи оставленного без опеки Гюлера центрфорвард забил свой четвёртый гол на клубном чемпионате мира. В одно касание. Как же хорош этот парень!

Фран Гарсия Фото: Francois Nel/Getty Images

Точный удар Гонсало – первый у «Реала» в створ. Более того, молодой бомбардир поучаствовал и во втором голе, который «сливочные» забили ещё через 10 минут. Он помог раскрутить комбинацию, завершённую Трентом и Франом Гарсией. Правый защитник ассистировал, левый опередил благодаря мощному рывку Рюэрсона и переправил мяч в сетку. Где было тонко, там у «Боруссии» и порвалось.

До конца первого тайма «Реал» безупречно контролировал игру, как с мячом, так и без него. «Дортмунд» всего трижды пробил по воротам Куртуа. А мадридцы могли сделать счёт крупным до перерыва. Например, Беллингем простил свою бывшую команду, когда соперник ужасно провалился по центру. Стрелял в нижний угол, а попал «в молоко».

Реакция Ковача на происходящее на поле стадиона в Ист-Ратерфорде (где, к слову, через год пройдёт финал ЧМ-2026) – тройная замена в перерыве. Игра раскрылась, тем не менее «Реал» не доводил свои контрвыпады до ума, а у дортмундской «Боруссии» не получалось даже находить в штрафной собственного бомбардира Гирасси. Более того, на исходе часа матча немецкая команда едва не осталась вдесятером после грубейшего фола Коуто. Бразилец высоко поднятой ногой въехал по голове Франу Гарсии. Наверное, никого удивило бы удаление Коуто, но судья ограничился жёлтой карточкой.

У «Реала» в середине второго тайма на замену вышел Мбаппе. Появился и Модрич. При этом Гонсало остался на поле, а ушли – Беллингем с Винисиусом Жуниором. Не лучший матч для бразильца, который мало пытался обострять за счёт дриблинга (статистики не засчитали ему ни одной успешной обводки). Мбаппе же активно включился в игру, соорудил момент для Гюлера. А за 10 минут до конца Хаби Алонсо выпустил ещё одного центрального защитника – Асенсио, несмотря на то, что тот напривозил на клубном чемпионате мира. Рауль расположился правее.

«Реал» успешно «сушил» игру. «Боруссия» вообще ничего не могла придумать в атаке. Но в компенсированное время стало происходить что-то невероятное! Оживить интригу команде Ковача помог случай. У Рюдигера не получился вынос – и Байер точно пробил низом с подбора. Однако «Реал» тут же ответил голом на гол: Мбаппе ловко отклеился на дальней штанге от Коуто и красивым ударом «ножницами» вогнал мяч в сетку с паса Гюлера. А в следующем эпизоде «Боруссии» заработала пенальти. Хёйсен сбил Герасси – получил красную и дисквалификацию на полуфинал. Серу сам же реализовал 11-метровый. Более того, в последней атаке «Дортмунда» мадридцев спас сумасшедшим сейвом Куртуа. Эти невероятные 10 минут стоили целой игры!