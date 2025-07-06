«Зенит» потратил € 32,7 млн, «Спартак» и «Динамо» укрепили атаку. Трансферы недели в РПЛ

До старта нового сезона в РПЛ осталось немного времени. Первый матч запланирован на 18 июля, и клубы продолжают укреплять составы. На этой неделе состоялось несколько интересных сделок с участием топ-команд.

Жерсон: «Фламенго» → «Зенит» (€ 25 млн)

Жерсон Фото: Getty Images

Сага с переходом Жерсона тянулась достаточно долго. Бразилец съездил на клубный чемпионат мира, где «Фламенго» вылетел по итогам 1/8 финала. 4 июля южноамериканский клуб сообщил об уходе игрока, поскольку «Зенит» выплатил отступные в размере € 25 млн. Журналист Хулио Мигель Нето сообщил, что презентация новичка запланирована на 9 июля. Именно в этот день «Зенит» проведёт товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге. У Жерсона есть опыт игры в Европе — он выступал за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель». Чаще всего 28-летний полузащитник бегал в форме «Фламенго» — 253 встречи (19 голов, 34 результативные передачи).

Роман Вега: «Аргентинос Хуниорс» → «Зенит» (€ 7,7 млн)

Роман Вега Фото: fc-zenit.ru

Ещё один легионер, который надел форму «Зенита». Аргентинский футболист подписал контракт на пять лет. С 2023 года Вега представлял первую команду «Аргентинос Хуниорс», а перед этим сгонял в аренду в «Барселону Б». 21-летний футболист выступает на позиции левого защитника. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вегу могут использовать на фланге при схеме с четырьмя игроками линии обороны или в тройке центральных защитников. Не исключено, что Роман выйдет на поле в товарищеском матче с «Балтикой», который пройдёт сегодня, 6 июля. По крайней мере, тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра не исключает этого.

Иван Сергеев: «Крылья Советов» → «Динамо» (€ 3,8 млн)

Иван Сергеев (справа) Фото: fcdynamo.ru

30-летний нападающий получил ещё один шанс в топ-клубе. Иван выступал за «Зенит» с 2022 по 2024 год, после чего вернулся в «Крылья Советов». Яркая игра во второй половине прошлого сезона привлекла внимание представителей «Динамо». Любопытно, что «Зенит» уговаривал Ивана перейти в «Спартак». Вот такой вот интересный ход. Член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин подтвердил эту информацию коллегам из «РБ Спорт». Но Сергеев сделал выбор в пользу «Динамо», и его представили во время встречи Братского кубка с «Партизаном». Интересно, что Иван покажет под руководством Карпина.

Антон Заболотный: «Химки» → «Спартак» (свободный агент)

Антон Заболотный Фото: spartak.com

34-летний нападающий собрал комбо. Ранее он играл за ЦСКА и «Зенит», а теперь в его биографии появился «Спартак». Заболотный достался красно-белым бесплатно, поскольку он перешёл в статусе свободного агента. Стороны заключили контракт на два года. Антон провёл предыдущий сезон в составе «Химок» (31 матч, шесть голов, шесть результативных передач), которые не прошли лицензирование. Подмосковный клуб отправился в «небесную лигу», а Заболотный — в «Спартак». Антон уверен, что ему будет приятно работать с таким эмоциональным тренером, как Деян Станкович.

Миэнти Абена: «Спартак» → «Газиантеп» (свободный агент)

Миэнти Абена Фото: gaziantepfk.org

Второй футболист, который покинул «Спартак» в летнее трансферное окно. Первым был полузащитник Михаил Игнатов. Абена оказался в «Спартаке» прошлым летом — красно-белые заплатили за него € 1,2 млн. 773 минуты — столько времени провёл на поле Абена в прошлом сезоне во всех турнирах. Защитник сборной Суринама гораздо чаще сидел в запасе. Этим летом Абена съездил на Золотой кубок КОНКАКАФ в составе сборной Суринама, а 30 июня расторг контракт со «Спартаком». Он укатил в Турцию в статусе свободного агента.

Вадим Раков: «Локомотив» → «Крылья Советов» (аренда)

Вадим Раков Фото: pfcks.ru

Этим летом «Локомотив» серьёзно укрепил линию атаки — состав команды пополнили Александр Руденко, Зелимхан Бакаев и Николай Комличенко. А ведь в команде ещё остались Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьёв. Было понятно, что 20-летнему Ракову тяжело рассчитывать на приличное игровое время. Он сменил команду — аренда в «Крылья Советов» до лета 2026 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа. Вадим набрал 9 (3+6) очков по системе «гол+пас» в прошедшем сезоне.

Мануэл Келиану: «Эштрела» → «Ахмат» (свободный агент)

Мануэл Келиану Фото: fc-akhmat.ru

Пятый новичок «Ахмата» в летнее трансферное окно. Опорному полузащитнику Келиану 22 года, и он первый игрок, за которого клуб из Грозного не заплатил ни рубля. Речь, конечно, о нынешнем лете. Футболист сборной Анголы (девять встреч) до этого играл на родине и в Португалии. С 2023 года Келиану представлял «Эштрелу», из которой ушёл в статусе свободного агента. Мануэл подписал контракт с «Ахматом» на четыре года и присоединился к новой команде на сборе в Новогорске.

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