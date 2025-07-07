У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок

«Спартак» в летнее трансферное окно 2025 года пока совершил только один трансфер – москвичи подписали на правах свободного агента форварда Антона Заболотного. Так что впереди у спортивного блока во главе с Фрэнсисом Кахигао ещё много работы. Основной приоритет для усиления прямо сейчас – позиция правого защитника. «Спартак» активно ищет новичка на эту роль, но за месяц ни с кем так и не удалось договориться.

Москвичи испытывают дефицит на позиции правого защитника. Даниил Хлусевич не входит в планы тренера Деяна Станковича (не исключена продажа), для Романа Зобнина это позиция всё-таки не основная, а Даниил Денисов нестабилен: хорошие матчи сменяются встречами с ошибками. Также 20-летний футболист не сильно эффективен в атакующих действиях. Хотя критика футболиста не всегда объективна. Об этом говорил Александр Маньяков, агент Денисова: «Кто-то «поймал», и почему-то это стало трендом — разбирать его игру по косточкам. Хотя, если посмотреть, по цифрам он — один из лучших футболистов в «Спартаке». Играл при всех тренерах, которые были в клубе, с тех пор как Витория поставил его в состав. Такое ощущение, что у нас никто не ошибается — только Денисов. Надо просто посмотреть на его показатели в каждом матче. Повторюсь, в команде он — один из лучших».

Даниил Денисов и Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новичок на правый фланг обороны всё равно необходим. И с начала лета «Спартак» перебрал уже несколько кандидатур. Первый – защитник аргентинского «Расинга» Гастон Мартирена. В начале июня журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что москвичи направят официальное предложение в размере $ 10 млн (приблизительно € 8,7 млн). По информации «Чемпионата», «Спартак» на самом деле нацеливался на 25-летнего уругвайца. Интересно, что ранее Мартирену рассматривали «Краснодар» и «Зенит».

Сам Гастон комментировал ситуацию так: «Мой агент мне сказал, что интерес очень большой, однако официального предложения пока не было. Ничего конкретного. Это не просто футбольное решение. Далеко от дома… Но я также много думаю о том, что скоро стану отцом, мне уже 25. Хочу расти. Если это не Европа, то всё равно — это шанс сделать шаг вперёд. Если придётся уехать, у меня будет возможность открыть новые двери. Я ничего не боюсь, хочу прогрессировать, использовать свой шанс. Иногда один трансфер может изменить жизнь — это очевидно».

Гастон Мартирена Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Затем Metaratings сообщил, что переговоры с уругвайцем находятся на паузе, а «Спартак» переключился на другие варианты. Отмечалось, что кандидатура Мартирены изначально не являлась приоритетом для спортивного отдела клуба. Руководство «Расинга» при этом склонялось к продаже Гастона за сумму около € 15 млн, которая прописана как отступные в его контракте. Однако окончательно трансфер сорвала травма Мартирены. Аргентинские СМИ сообщили, что у Гастона диагностирована тендинопатия ахиллова сухожилия. Срок восстановления после повреждения зависит от степени поражения и лечения, период реабилитации может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. «Спартак» вряд ли пойдёт на большой риск – ещё и за большую сумму. Так что история с Мартиреной, вероятно, подошла к концу.

Параллельно «Спартак» рассматривал защитника «Сельты» Серхио Каррейру. Radio Galega сообщило, что игрок получил выгодное финансовое предложение от одного из клубов РПЛ. Контракт футболиста с «Сельтой» истекал 30 июня, после чего он становился свободным агентом. Однако Каррейра в итоге переподписал соглашение с командой из Виго до 2029 года. Так что переход Каррейры в «Спартак» исключён.

Серхио Каррейра Фото: Ricardo Larreina/Zuma/ТАСС

Ещё одним вариантом для «Спартака» стал Брайт Осайи-Самуэль из «Фенербахче». Metaratings сообщил, что нигериец входит в шорт-лист москвичей на усиление. Контракт Осайи-Самуэля со стамбульцами истекал 20 июня, поэтому его можно было забрать бесплатно. Однако «Спартак» не решился проворачивать сделку. Позже турецкий журналист Серкан Дикме сообщил, что Осайи-Самуэль согласовал трёхлетний контракт с другим стамбульским грандом – «Бешикташем».

Однако президент клуба Сердал Адали затем заявил о приостановке переговоров: «Мы приняли решение приостановить переход Осайи-Самуэля из-за бессмысленных последних требований его отца, которые внезапно изменились. Ждём ответа от другой стороны. Если они согласятся на ранее обговорённые условия — он присоединится к «Бешикташу», в противном случае у нас есть готовые альтернативы». Вероятно, по этой же причине «Спартак» не стал вести переговоры с представителями нигерийца.

Брайт Осайи-Самуэль Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В понедельник, 30 июня, журналист Football Insider Пит О'Рурк проинформировал, что Осайи-Самуэль близок к подписанию контракта с «Бирмингемом». Отметим, что ранее 27-летний футболист уже выступал в Англии за «Куинз Парк Рейнджерс» и «Блэкпул». А сейчас бирмингемцы предложили Брайту зарплату в € 930 тыс. за сезон.

Следующим, уже четвёртым кандидатом на трансфер в «Спартак» стал защитник «Браги» Виктор Гомес. По информации журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, москвичи работают над покупкой 25-летнего испанца и уже предложили за него € 6 млн. Metaratings позже заявил, что «Брага» рассчитывает получить за Гомеса € 10 млн (Transfermarkt оценивает Виктора в € 6 млн). Также отмечается, что «Спартак» готов предложить испанцу зарплату в размере € 1,4-1,5 млн. Но, по последней информации от португальского издания Record, «Брага» отклонила предложение от «Спартака» за Гомеса в € 8 млн.

Виктор Гомес Фото: Miguel Lemos/Zuma/ТАСС

Так что эпопея с приглашением правого защитника продолжается. Удастся ли подписать новичка до старта РПЛ? Продолжаем следить за работой Кахигао и спортивного блока «Спартака».