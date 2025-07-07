«Ливерпуль» навечно закрепил №20 за Диогу Жотой. А кто ещё выводил номера из обращения?

20-й номер в «Ливерпуле» теперь всегда будет принадлежать одному человеку. Символически важный шаг. После гибели Диогу Жоты в автокатастрофе клуб объявил о выводе из обращения соответствующих футболок.

ФК «Ливерпуль» заявление клуба «№20 будет по праву увековечен за заслуги в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/2025 – 20-го титула клуба – благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», который обеспечил победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни».

Подобные истории не редкость. В разных клубах по всему миру номера уже закреплялись за конкретными игроками. По разным поводам, пусть и порой грустным.

Трагедия с Жотой не первый случай закрепления номеров. Такие примеры уже были

Одна из самых известных историй случилась в 2018-м. Защитнику «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори был всего 31 год. Воспитанник «Милана» сверкнул в «Кальяри», а в 2016-м подписал контракт с «Фиорентиной», где стал основным. Казалось, впереди лучшие годы карьеры, ведь центральные защитники в этой стране традиционно расцветают с возрастом. Однако 4 марта страну сокрушила ужасная новость – Давиде умер во сне из-за брадиаритмии. Вскоре «Фиорентина» и «Кальяри» вывели из обращения №13, под которым играл Астори. И если первым сделать это было (по понятным причинам) проще, то вторые даже попросили своего игрока сменить номер.

Давиде Астори Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

К большому сожалению, это далеко не единичный случай. И примеры есть во многих лигах. Например, в Румынии во время товарищеского матча бухарестского «Динамо» с «Шантьерулом» без сознания на газон упал Кэтэлин Хылдан – молодая звезда страны. Полузащитнику было всего 24 года, но к этому времени он уже стал капитаном команды и привлекался в сборную. Его успели доставить в больницу, где он скончался из-за остановки сердца. Клуб же не только закрепил 11-й номер за игроком, но и назвал северную трибуну стадиона в его честь.

В 2009 году трагедия случилась в Испании. Воспитанник «Эспаньола» Даниэль Харке был найден без сознания во Флоренции в период подготовки команды к товарищескому матчу. Позже выяснилось, что игроку стало плохо во время разговора по телефону. И в реанимации спасти ему жизнь не удалось. Это стало ударом для всей футбольной общественности. Не просто так даже спустя год Андреас Иньеста, забивший гол в финале чемпионата мира, отпраздновал это событие, показав всему миру надпись «Дани Харке всегда с нами». «Эспаньол» вывел из обращения 21-й номер. Но через семь лет вернул. Однако с того момента эти цифры на футболке получали только воспитанники клуба, пробившиеся в основную команду.

Андреас Иньеста в майке с надписью в память о Даниэле Харке Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В российском футболе тоже есть известные примеры сохранения номеров за конкретными людьми. В автокатастрофах погибли сразу несколько игроков – Пётр Хрустовский («Урал», №23), Ленар Гильмуллин («Рубин», №17) и Ибрагим Гасанбеков («Анжи», №11). За умершим вследствие полученной на поле травмы Сергеем Перхуном ЦСКА закрепил 16-й номер.

Также номера закрепляются за выдающиеся достижения. Марадона – яркий пример

В 2000-м «Наполи» вывел из обращения 10-й номер. Таким образом, клуб отметил выдающийся вклад Диего Марадоны в успехи команды. Интересно, что с того момента болельщики находятся в вечной дискуссии – а не стоит ли вернуть культовые цифры, отдав их одной из своих звёзд. Говорили о Гамшике, Инсинье, а впоследствии и о Кварацхелии. Даже сам Марадона был не против передачи своего номера. Но клуб раз за разом отвергал идею. Ведь в Неаполе есть только один бог.

Диего Марадона и Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

Подобная история была в «Сантосе». Там 10-й номер давным-давно закрепили за Пеле. Однако недавно традиция прервалась. Во многом из-за просьбы самого Короля, когда тот ещё был жив. Он считал, что болельщики должны видеть этот культовый символ на футболистах. Так что клуб вернул «десятку». Сейчас под ней играет Неймар.

А вот «Аякс» до сих пор держит 14-й номер в память о своей легенде – Йохане Круиффе. 12 сезонов, всевозможные титулы, но интересно, что закрепили номер лишь в 2007-м, когда легендарному нидерландцу исполнилось 60 лет.

Красивый жест сделала «Брешия», отметив вклад Роберто Баджо. Хоть футболист и перешёл в команду на закате карьеры, однако клуб всё равно сохранил за ним №10. Сейчас, правда, вряд ли это имеет большое значение, учитывая, что «Брешия» прекратила существование. Вообще, в Италии практика и правда распространена особенно. Тот же «Милан» вывел из обращения №3 в честь своих легенд – Чезаре и Паоло Мальдини. Предполагалось, что сын Паоло Даниэле продолжит традицию семьи, но его пребывание в клубе долгим не получилось. А сам он предпочитал играть под другими номерами. Шестой же в «Милане» навсегда закреплён за Франко Барези.

В РПЛ тоже есть несколько подобных примеров. «Рубин» в 2018-м объявил, что клуб закрепляет 61-й номер за Гёкденизом Караденизом. «Амкар» в своё время отдал девятый номер Константину Парамонову. Однако после отказался от этой идеи.

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