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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2025: кто уйдёт из Зенита – переизбыток игроков в команде Семака, новички клуба

У «Зенита» снова большой переизбыток игроков. А ведь готовится ещё несколько трансферов!
Анатолий Романов
У «Зенита» снова большой переизбыток игроков
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Клубу стоит вспомнить о заветах Флорентино Переса.

«Зенит» начинает охоту за отобранным у него чемпионским титулом солидными трансферами. Петербургский клуб уже объявил о подписании аргентинского левого защитника Романа Веги за € 7,7 млн и фактически закрыл переход атакующего полузащитника Жерсона за € 25 млн. В случае с бразильцем осталось дождаться только официального объявления от сине-бело-голубых — «Фламенго» его уже сделал.

Очевидно, что это далеко не последние трансферы «Зенита». Среди целей петербургского клуба на лето – новый правый защитник, центральный полузащитник (особенно если снова уйдёт Вендел) и нападающий. Слухи связывают экс-чемпионов России то с одним форвардом, то с другим, и понятно, что после срыва сделки по звезде «Рубина» Мирлинду Даку руководство и тренерский штаб сине-бело-голубых не махнули рукой на поиски бомбардира.

С одной стороны, «Зенит» продолжает усиливать конкуренцию внутри команды. С другой – она на сегодняшний день излишняя из-за слишком большого числа футболистов, которые есть в распоряжении главного тренера Сергея Семака. А избыточная конкуренция, как известно, может быть ещё хуже, чем её недостаток. По ходу сезона РПЛ основная нагрузка ложится на 17-18 игроков, а с учётом выступлений в Кубке России достаточно 22-23 человек (двух-трёх вратарей и двух десятков полевых). «Краснодар» чемпионской весной спокойно обошёлся 20 футболистами в заявке, причём некоторые из запасных были на скамейке как будто только ради того, чтобы просто хватало людей для тренировочного процесса.

Как «Зенит» дожал трансфер бразильской звезды
Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?
Запутанная сага с дорогущим новичком «Зенита». Жерсон отказался от миллионов ради России?

У «Зенита» же сейчас с учётом новичков и возвращённых из аренд – три десятка игроков, претендующих в той или иной степени на попадание в основную обойму. Не как в «Челси», конечно, но тоже немало. Если держать в голове минимум три потенциальных трансфера «на вход», то получается, что петербургский клуб должен пристроить куда-то хотя бы 10 футболистов. Впрочем, экс-чемпиону не привыкать. Такая же картина наблюдалась и в другие сезоны.

Понятно, что не на всех из этих трёх десятков игроков Семак рассчитывает на старте чемпионата. Например, Вячеслав Караваев и вернувшийся из «Оренбурга» голкипер Богдан Москвичёв ещё нескоро восстановятся от травм. Есть вопросы по будущему Вендела, который до сих пор не доехал до Санкт-Петербурга. А его соотечественник Роберт Ренан, судя по всему, и не доедет, несмотря на завершение аренды в «Аль-Шабабе». Но центрального защитника пока никуда не пристроили. Новый клуб нашли в межсезонье только Даниилу Одоевскому. Точнее, вратаря ещё раз отдали во временное пользование «Ростову», где он провёл последний год.

Сергей Семак
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«Роберта Ренана ждём. Число иностранцев, которое есть в составе, заставляет нас задуматься и поставить на паузу будущее Ренана в клубе. У него есть различные варианты… Будем рассматривать всех футболистов, кто сейчас в нашем распоряжении. Возможно, кого-то отдадим в аренду».

Вполне возможно, что опять отправятся куда-то в аренду или будут проданы Арсен Адамов и Ярослав Михайлов, а также молодой Дмитрий Васильев. Если придёт ещё один нападающий, наверняка уйдёт Матео Кассьерра. Кажется, ненадолго задержится в «Зените» и купленный зимой у ЦСКА Саша Зделар, ведь потребуется освобождать места для новых легионеров. Даже продаж Вендела и Кассьерры может оказаться недостаточно, чтобы вписаться в лимит по заявке, если будут реализованы все селекционные планы петербургского клуба. Вот уже половина прогнозируемых трансферов сине-бело-голубых «на выход».

Вообще, ситуация с переизбытком игроков в заявке наводит на мысль, что «Зениту» нужно скорректировать свой подход к трансферной деятельности. Вспомнить легендарного президента «Реала» Флорентино Переса и его философию «Зиданов и Павонов», когда клуб был нацелен на формирование состава из звёзд и собственных воспитанников. Логично, что «Зенит» тратится на таких топ-игроков по меркам российского чемпионата, как Жерсон, Луис Энрике, Вильмар Барриос, Нино, Дуглас Сантос или Вендел с Клаудиньо. Костяк команды должны составлять те, кто способен решать задачи, поставленные перед ней. А вот дополнять основную обойму лучше футболистами, выращенными в собственной академии.

Сергей Семак с игроками «Зенита» на тренировке

Сергей Семак с игроками «Зенита» на тренировке

Фото: fc-zenit.ru

Вообще-то, у «Реала» идея «Зиданов и Павонов» не сработала так, как хотел Перес, но ведь «Зениту» не за победу в Лиге чемпионов и не в Примере с «Барсой» бороться. Разве стала бы слабее команда, если бы на месте, например, Ильзата Ахметова находился Данила Козлов? И на месте Сергея Волкова – Илья Вахания? Если бы в квартете центральных защитников был не Нуралы Алип, а, допустим, Саба Сазонов? И с Евгением Латышонком конкурировал бы не Денис Адамов, а Москвичёв… И этот список нетрудно продолжить. В некоторых случаях клубу и Семаку не хватает терпения и доверия по отношению к выпускникам зенитовской академии. В результате сине-бело-голубые тратят деньги на ненужные по большому счёту трансферы. Усредняют качество состава игроками, чьи места готовы по своему уровню занимать «бесплатные» воспитанники «Зенита».

Впрочем, это совсем другая тема. А пока интересно, как петербургский клуб справится с летней чисткой состава. Работа на трансферном рынке определит перспективы «Зенита» в чемпионской гонке.

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