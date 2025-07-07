У «Зенита» снова большой переизбыток игроков. А ведь готовится ещё несколько трансферов!

«Зенит» начинает охоту за отобранным у него чемпионским титулом солидными трансферами. Петербургский клуб уже объявил о подписании аргентинского левого защитника Романа Веги за € 7,7 млн и фактически закрыл переход атакующего полузащитника Жерсона за € 25 млн. В случае с бразильцем осталось дождаться только официального объявления от сине-бело-голубых — «Фламенго» его уже сделал.

Очевидно, что это далеко не последние трансферы «Зенита». Среди целей петербургского клуба на лето – новый правый защитник, центральный полузащитник (особенно если снова уйдёт Вендел) и нападающий. Слухи связывают экс-чемпионов России то с одним форвардом, то с другим, и понятно, что после срыва сделки по звезде «Рубина» Мирлинду Даку руководство и тренерский штаб сине-бело-голубых не махнули рукой на поиски бомбардира.

С одной стороны, «Зенит» продолжает усиливать конкуренцию внутри команды. С другой – она на сегодняшний день излишняя из-за слишком большого числа футболистов, которые есть в распоряжении главного тренера Сергея Семака. А избыточная конкуренция, как известно, может быть ещё хуже, чем её недостаток. По ходу сезона РПЛ основная нагрузка ложится на 17-18 игроков, а с учётом выступлений в Кубке России достаточно 22-23 человек (двух-трёх вратарей и двух десятков полевых). «Краснодар» чемпионской весной спокойно обошёлся 20 футболистами в заявке, причём некоторые из запасных были на скамейке как будто только ради того, чтобы просто хватало людей для тренировочного процесса.

У «Зенита» же сейчас с учётом новичков и возвращённых из аренд – три десятка игроков, претендующих в той или иной степени на попадание в основную обойму. Не как в «Челси», конечно, но тоже немало. Если держать в голове минимум три потенциальных трансфера «на вход», то получается, что петербургский клуб должен пристроить куда-то хотя бы 10 футболистов. Впрочем, экс-чемпиону не привыкать. Такая же картина наблюдалась и в другие сезоны.

Понятно, что не на всех из этих трёх десятков игроков Семак рассчитывает на старте чемпионата. Например, Вячеслав Караваев и вернувшийся из «Оренбурга» голкипер Богдан Москвичёв ещё нескоро восстановятся от травм. Есть вопросы по будущему Вендела, который до сих пор не доехал до Санкт-Петербурга. А его соотечественник Роберт Ренан, судя по всему, и не доедет, несмотря на завершение аренды в «Аль-Шабабе». Но центрального защитника пока никуда не пристроили. Новый клуб нашли в межсезонье только Даниилу Одоевскому. Точнее, вратаря ещё раз отдали во временное пользование «Ростову», где он провёл последний год.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Роберта Ренана ждём. Число иностранцев, которое есть в составе, заставляет нас задуматься и поставить на паузу будущее Ренана в клубе. У него есть различные варианты… Будем рассматривать всех футболистов, кто сейчас в нашем распоряжении. Возможно, кого-то отдадим в аренду».



Вполне возможно, что опять отправятся куда-то в аренду или будут проданы Арсен Адамов и Ярослав Михайлов, а также молодой Дмитрий Васильев. Если придёт ещё один нападающий, наверняка уйдёт Матео Кассьерра. Кажется, ненадолго задержится в «Зените» и купленный зимой у ЦСКА Саша Зделар, ведь потребуется освобождать места для новых легионеров. Даже продаж Вендела и Кассьерры может оказаться недостаточно, чтобы вписаться в лимит по заявке, если будут реализованы все селекционные планы петербургского клуба. Вот уже половина прогнозируемых трансферов сине-бело-голубых «на выход».

Вообще, ситуация с переизбытком игроков в заявке наводит на мысль, что «Зениту» нужно скорректировать свой подход к трансферной деятельности. Вспомнить легендарного президента «Реала» Флорентино Переса и его философию «Зиданов и Павонов», когда клуб был нацелен на формирование состава из звёзд и собственных воспитанников. Логично, что «Зенит» тратится на таких топ-игроков по меркам российского чемпионата, как Жерсон, Луис Энрике, Вильмар Барриос, Нино, Дуглас Сантос или Вендел с Клаудиньо. Костяк команды должны составлять те, кто способен решать задачи, поставленные перед ней. А вот дополнять основную обойму лучше футболистами, выращенными в собственной академии.

Сергей Семак с игроками «Зенита» на тренировке Фото: fc-zenit.ru

Вообще-то, у «Реала» идея «Зиданов и Павонов» не сработала так, как хотел Перес, но ведь «Зениту» не за победу в Лиге чемпионов и не в Примере с «Барсой» бороться. Разве стала бы слабее команда, если бы на месте, например, Ильзата Ахметова находился Данила Козлов? И на месте Сергея Волкова – Илья Вахания? Если бы в квартете центральных защитников был не Нуралы Алип, а, допустим, Саба Сазонов? И с Евгением Латышонком конкурировал бы не Денис Адамов, а Москвичёв… И этот список нетрудно продолжить. В некоторых случаях клубу и Семаку не хватает терпения и доверия по отношению к выпускникам зенитовской академии. В результате сине-бело-голубые тратят деньги на ненужные по большому счёту трансферы. Усредняют качество состава игроками, чьи места готовы по своему уровню занимать «бесплатные» воспитанники «Зенита».

Впрочем, это совсем другая тема. А пока интересно, как петербургский клуб справится с летней чисткой состава. Работа на трансферном рынке определит перспективы «Зенита» в чемпионской гонке.