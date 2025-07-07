Крупные сделки «Челси» и «Арсенала», уход легенды «Сити». Трансферы недели в Европе

Прошедшая неделя накрыла нас волной трансферов. Внушительное количество сделок. Самые дорогие по традиции состоялись с участием английских клубов. Суммы приведены по данным Transfermarkt. Информации о компенсации за трансфер Кайла Уокера пока нет.
Мартин Субименди: «Реал Сосьедад» → «Арсенал» (€ 65 млн)
Мартин Субименди
Фото: arsenal.com
Год назад казалось, что Субименди перейдёт в топ-клуб АПЛ. «Ливерпуль» сделал предложение испанцу, однако тот ответил отказом. А ведь мог стать чемпионом! Теперь Мартин всё-таки добрался до Англии — подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом». Ранее Субименди играл исключительно в системе «Реала Сосьедад», но в 26 лет решился на кардинальные изменения. Испанский клуб пролетел мимо еврокубков, а «Арсенал» выступит в Лиге чемпионов. Сам Мартин считает, что ему подходит нынешний игровой стиль столичной команды.
Джейми Гиттенс: «Боруссия» Дортмунд → «Челси» (€ 64,3 млн)
Джейми Гиттенс
Фото: chelseafc.com
Ещё один продукт академии «Манчестер Сити», который оказался в «Челси». 20-летний футболист дебютировал за новую команду на клубном чемпионате мира — вышел на поле на 13 минут. Гиттенс играет преимущественно на месте левого вингера, хотя может действовать на любой позиции в группе атаки. В прошлом сезоне парень забил 12 мячей в 49 матчах, а этим летом «Челси» выложил за него внушительную сумму. Английский футболист подписал контракт до 2032 года.
Жоао Педро: «Брайтон» → «Челси» (€ 63,7 млн)
Жоао Педро
Фото: chelseafc.com
Бразилец с опытом игры в АПЛ (89 матчей) подписал контракт с «Челси» до 2033 года. 23-летний футболист успешно прошёл медосмотр, заключил договор с новой командой и дебютировал за неё на клубном чемпионате мира. Педро доверили 36 минут в четвертьфинале с «Палмейрасом» (2:1). Ранее Жоао выступал за «Уотфорд» и «Брайтон». В прошлом сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал семь голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Посмотрим, что он покажет в составе топ-клуба АПЛ.
Алекс Баэна: «Вильярреал» → «Атлетико» (€ 42 млн)
Алекс Баэна
Фото: atleticodemadrid.com
«Атлетико» заплатил приличные деньги за 23-летнего футболиста. В прошлом сезоне Баэна забил семь мячей и отдал 10 голевых передач в 32 матчах чемпионата Испании. Игра флангового нападающего позволила ему попасть в сборную сезона Ла Лиги. Баэна — чемпион Европы и олимпийский чемпион в составе сборной Испании. Плюс он взял Лигу Европы с «Вильярреалом» в 2021 году. Переход в «Атлетико» — шаг вперёд. Но оправдает ли Баэна ожидания в команде Диего Симеоне?
Джарелл Куанса: «Ливерпуль» → «Байер» (€ 35 млн)
Джарелл Куанса
Фото: bayer04.de
Воспитанник «Ливерпуля» стал чемпионом Англии в составе родного клуба. В прошлом сезоне защитник отыграл всего 488 минут в АПЛ, а теперь уехал за игровой практикой в «Байер», где уже нет Жонатана Та. Англичане получили € 35 млн — самая дорогая продажа мерсисайдцев в нынешнее окно. «Ливерпуль» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Это не просто клуб — это семья! На этом я прощаюсь, но всегда буду следить за игрой «Ливерпуля», — так Джарелл попрощался с английским клубом в социальных сетях.
Хабиб Диарра: «Страсбург» → «Сандерленд» (€ 31,5 млн)
Хабиб Диарра
Фото: Elyxandro Cegarra/Zuma/ТАСС
Вернувший себе место в АПЛ «Сандерленд» потратил уже € 71,5 млн на трёх новичков. За 21-летнего Хабиба Диарра заплатил € 31,5 млн — рекордный показатель в истории английского клуба. Полузащитник играл за молодёжную сборную Франции, а потом сделал выбор в пользу команды Сенегала (провёл четыре встречи). Хабиб дебютировал за «Страсбург» в возрасте 17 лет, а в прошлом сезоне выходил на поле с капитанской повязкой. Французская команда заняла седьмое место в Лиге 1, а Диарра набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 30 матчах.
Маттео Руджери: «Аталанта» → «Атлетико» (€ 17 млн)
Маттео Руджери
Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images
22-летний полузащитник, который может сыграть и в обороне, покинул родную Италию ради испанского топ-клуба. Руджери долгое время находился в системе «Аталанты», получившей за его трансфер € 17 млн. В минувшем сезоне Маттео отыграл 30 матчей в Серии А, но проводил на поле меньше 60 минут в среднем за встречу. Руджери получил приглашение в сборную Италии на мартовские матчи Лиги наций с Германией, однако так и не получил практики. В июне пропустил встречи квалификации ЧМ-2026, поскольку находился в расположении молодёжной сборной.
Кепа Аррисабалага: «Челси» → «Арсенал» (€ 5,82 млн)
Кепа Аррисабалага
Фото: arsenal.com
Испанский вратарь оказался в «Челси» ещё в 2018 году — тогда лондонский клуб заплатил «Атлетику» рекордные € 80 млн. Вместе с «синими» Кепа стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. 163 матча, 175 пропущенных мячей, 59 «сухарей» — статистика Кепы в составе «Челси». Он дважды уходил в аренду (в «Реал» и «Борнмут») и вместе с испанским клубом взял Лигу чемпионов и золото Примеры. «Арсенал» выплатил небольшую сумму отступных, прописанных в контракте 30-летнего Кепы. Как часто испанец будет играть в новом сезоне?
Кайл Уокер: «Манчестер Сити» → «Бёрнли» (сумма неизвестна)
Кайл Уокер
Фото: burnleyfootballclub.com
Немного неожиданно, что такой заслуженный человек отправился в «Бёрнли». С другой стороны, Кайлу уже 35 лет. Вторую половину прошлого сезона он провёл в составе «Милана» (аренда). Защитник отыграл 16 матчей, но в последних шести турах Серии А у него всего 55 минут. Кайл вернулся в хорошо знакомую ему АПЛ — пришло время помочь новичку высшего дивизиона. Контракт с «Бёрнли» подписан до лета 2027-го. К слову, команду сейчас тренирует Скотт Паркер, с которым Уокер играл вместе за «Тоттенхэм».
Джон Дуран: «Аль-Наср» → «Фенербахче» (аренда)
Джон Дуран
Фото: fenerbahce.org
В начале 2025 года Дуран удивил многих тем, что рванул в Саудовскую Аравию. Понятно, что там ему предложили большие деньги, однако Джон уехал в очень молодом возрасте (21 год). Но его командировка в арабскую страну получилась непродолжительной. За полсезона в «Аль-Насре» он забил 12 мячей в 18 матчах, после чего сменил обстановку. Дуран играл вместе с одним легендарным португальцем (Криштиану Роналду), а теперь его ждёт совместная работа с другим (Жозе Моуринью). Аренда на один сезон.
Джонатан Дэвид: «Лилль» → «Ювентус» (свободный агент)
Джонатан Дэвид (слева)
Фото: juventus.com
25-летний нападающий достался «Ювентусу» бесплатно, поскольку переехал в Турин в статусе свободного агента. Дэвид на протяжении трёх сезонов подряд пробивал отметку в 20 голов во всех турнирах на клубном уровне. Естественно, на него обратили внимание несколько команд, а он сделал выбор в пользу «Ювентуса». В минувшем сезоне канадец набрал 37 (25+12) очков по системе «гол+пас» в 49 матчах. Любопытно, что «Лилль» встречался с туринским клубом на общем этапе Лиги чемпионов — 1:1. Именно Дэвид стал автором единственного гола французской команды. Джонатан подписал контракт на пять лет — до июня 2030-го.
Оливье Жиру: «Лос-Анджелес» → «Лилль» (свободный агент)
Оливье Жиру
Фото: losc.fr
Лучший бомбардир в истории сборной Франции вернулся на родину. В 2012 году Жиру покинул «Монпелье» и с того момента больше не играл в Лиге 1. «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» — клубы, за которые Оливье выступал в последние 13 лет. Кстати, в каждой из этих команд форвард обязательно брал трофей. С «Арсеналом» — Кубок и Суперкубок Англии, с «Челси» — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, с «Миланом» — скудетто, с «Лос-Анджелесом» — Открытый кубок США.
Ансу Фати: «Барселона» → «Монако» (аренда)
Ансу Фати
Фото: asmonaco.com
Монегаски продолжают укреплять состав, не тратя при этом больших денег. Эрик Дайер и Поль Погба перешли во французский клуб как свободные агенты, а Ансу Фати перебрался в «Монако» по арендному договору. В 2023 году футболист оказался в «Брайтоне» на аналогичных условиях. Теперь он попробует проявить себя в клубе, который выступит в Лиге чемпионов. Фати 22 года, и ему нужна игровая практика. В сезоне-2024/2025 он провёл на поле всего 298 минут во всех турнирах. Логично, что «Барса» отправила его в другой клуб.
Другие трансферы
- «Комо» заплатил «Бетису» € 22,5 млн за трансфер 19-летнего испанского вингера Хесуса Родригеса. А нападающий Джейден Аддай из АЗ обошёлся итальянскому клубу в € 14 млн. Кстати, ему тоже 19 лет.
- Защитник Себастиан Борнау перешёл из «Вольфсбурга» в «Лидс». Сумма сделки составила € 6 млн.
- 34-летний Александр Ляказетт покинул «Лион» в статусе свободного агента и перешёл в саудовский «Неом».
- «Фиорентина» арендовала у «Ниццы» защитника Маттиа Вити. Договор предусматривает опцию выкупа.
- Нападающий Лум Чауна перешёл из «Лацио» в «Бёрнли» за € 15,15 млн. В прошлом сезоне 21-летний футболист забил два мяча в 37 матчах.
- Вингер Камал Сулемана перешёл из «Саутгемптона» в «Аталанту» за € 17 млн. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2029 года.
- «Вильярреал» арендовал у «Наполи» защитника Рафу Марина. В договоре есть опция выкупа.
- Экс-нападающий «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Саломон Рондон подписал контракт с «Овьедо». 35-летний футболист перешёл в испанский клуб на правах аренды.
- «Страсбург» выкупил у «Брайтона» Валентина Барко за € 10 млн. Ранее он был во французском клубе в аренде.
- Помните Аарона Рэмси? 34-летний футболист перешёл в мексиканский «Пумас». Он покинул «Кардифф» в статусе свободного агента.
- «Атлетико» продал 25-летнего вингера Родриго Рикельме в «Бетис» за € 8 млн.
- «Васко да Гама» выкупил у «Астон Виллы» 33-летнего Филиппе Коутиньо. Ранее он играл за бразильский клуб на правах аренды.
- 17-летний защитник «Дженоа» Хонест Аханор перешёл в «Аталанту» за € 17 млн.
- Нападающий Игор Жезус (24 года) сменил «Ботафого» на «Ноттингем Форест». Сумма сделки составила € 11,6 млн.
- Максим Де Кёйпер продолжит карьеру в АПЛ. «Брайтон» купил его у «Брюгге» за € 20 млн. 24-летний футболист играет на позиции флангового защитника.
- Экс-полузащитник «Локомотив» Фаустино Анджорин перешёл из «Эмполи» в «Торино». Аренда на сезон с опцией выкупа.
- 20-летний полузащитник Ноа Садики продолжит карьеру в «Сандерленде». Английский клуб купил его у «Юниона» за € 17 млн.
- «Брентфорд» купил Антони Миламбо. Ранее 20-летний вингер играл за «Фейеноорд». Сумма трансфера составила € 20 млн.
- «Интер» заплатил «Парме» € 23 млн за 21-летнего нападающего. В миланский клуб переехал Анж-Йоан Бонни.
- Нападающий Жонатан Буркардт сменил «Майнц» на «Айнтрахт». Сумма сделки — € 21 млн.
- «Милан» не пожалел € 23 млн на трансфер опорного полузащитника Самуэле Риччи. До этого он играл за «Торино».
- Нападающий Тэмми Абрахам снова покинул «Рому». На этот раз его арендовал «Бешикташ».