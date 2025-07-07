Крупные сделки «Челси» и «Арсенала», уход легенды «Сити». Трансферы недели в Европе

Прошедшая неделя накрыла нас волной трансферов. Внушительное количество сделок. Самые дорогие по традиции состоялись с участием английских клубов. Суммы приведены по данным Transfermarkt. Информации о компенсации за трансфер Кайла Уокера пока нет.

Мартин Субименди: «Реал Сосьедад» → «Арсенал» (€ 65 млн)

Мартин Субименди Фото: arsenal.com

Год назад казалось, что Субименди перейдёт в топ-клуб АПЛ. «Ливерпуль» сделал предложение испанцу, однако тот ответил отказом. А ведь мог стать чемпионом! Теперь Мартин всё-таки добрался до Англии — подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом». Ранее Субименди играл исключительно в системе «Реала Сосьедад», но в 26 лет решился на кардинальные изменения. Испанский клуб пролетел мимо еврокубков, а «Арсенал» выступит в Лиге чемпионов. Сам Мартин считает, что ему подходит нынешний игровой стиль столичной команды.

Джейми Гиттенс: «Боруссия» Дортмунд → «Челси» (€ 64,3 млн)

Джейми Гиттенс Фото: chelseafc.com

Ещё один продукт академии «Манчестер Сити», который оказался в «Челси». 20-летний футболист дебютировал за новую команду на клубном чемпионате мира — вышел на поле на 13 минут. Гиттенс играет преимущественно на месте левого вингера, хотя может действовать на любой позиции в группе атаки. В прошлом сезоне парень забил 12 мячей в 49 матчах, а этим летом «Челси» выложил за него внушительную сумму. Английский футболист подписал контракт до 2032 года.

Жоао Педро: «Брайтон» → «Челси» (€ 63,7 млн)

Жоао Педро Фото: chelseafc.com

Бразилец с опытом игры в АПЛ (89 матчей) подписал контракт с «Челси» до 2033 года. 23-летний футболист успешно прошёл медосмотр, заключил договор с новой командой и дебютировал за неё на клубном чемпионате мира. Педро доверили 36 минут в четвертьфинале с «Палмейрасом» (2:1). Ранее Жоао выступал за «Уотфорд» и «Брайтон». В прошлом сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал семь голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Посмотрим, что он покажет в составе топ-клуба АПЛ.

Алекс Баэна: «Вильярреал» → «Атлетико» (€ 42 млн)

Алекс Баэна Фото: atleticodemadrid.com

«Атлетико» заплатил приличные деньги за 23-летнего футболиста. В прошлом сезоне Баэна забил семь мячей и отдал 10 голевых передач в 32 матчах чемпионата Испании. Игра флангового нападающего позволила ему попасть в сборную сезона Ла Лиги. Баэна — чемпион Европы и олимпийский чемпион в составе сборной Испании. Плюс он взял Лигу Европы с «Вильярреалом» в 2021 году. Переход в «Атлетико» — шаг вперёд. Но оправдает ли Баэна ожидания в команде Диего Симеоне?

Джарелл Куанса: «Ливерпуль» → «Байер» (€ 35 млн)

Джарелл Куанса Фото: bayer04.de

Воспитанник «Ливерпуля» стал чемпионом Англии в составе родного клуба. В прошлом сезоне защитник отыграл всего 488 минут в АПЛ, а теперь уехал за игровой практикой в «Байер», где уже нет Жонатана Та. Англичане получили € 35 млн — самая дорогая продажа мерсисайдцев в нынешнее окно. «Ливерпуль» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Это не просто клуб — это семья! На этом я прощаюсь, но всегда буду следить за игрой «Ливерпуля», — так Джарелл попрощался с английским клубом в социальных сетях.

Хабиб Диарра: «Страсбург» → «Сандерленд» (€ 31,5 млн)

Хабиб Диарра Фото: Elyxandro Cegarra/Zuma/ТАСС

Вернувший себе место в АПЛ «Сандерленд» потратил уже € 71,5 млн на трёх новичков. За 21-летнего Хабиба Диарра заплатил € 31,5 млн — рекордный показатель в истории английского клуба. Полузащитник играл за молодёжную сборную Франции, а потом сделал выбор в пользу команды Сенегала (провёл четыре встречи). Хабиб дебютировал за «Страсбург» в возрасте 17 лет, а в прошлом сезоне выходил на поле с капитанской повязкой. Французская команда заняла седьмое место в Лиге 1, а Диарра набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас» в 30 матчах.

Маттео Руджери: «Аталанта» → «Атлетико» (€ 17 млн)

Маттео Руджери Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

22-летний полузащитник, который может сыграть и в обороне, покинул родную Италию ради испанского топ-клуба. Руджери долгое время находился в системе «Аталанты», получившей за его трансфер € 17 млн. В минувшем сезоне Маттео отыграл 30 матчей в Серии А, но проводил на поле меньше 60 минут в среднем за встречу. Руджери получил приглашение в сборную Италии на мартовские матчи Лиги наций с Германией, однако так и не получил практики. В июне пропустил встречи квалификации ЧМ-2026, поскольку находился в расположении молодёжной сборной.

Кепа Аррисабалага: «Челси» → «Арсенал» (€ 5,82 млн)

Кепа Аррисабалага Фото: arsenal.com

Испанский вратарь оказался в «Челси» ещё в 2018 году — тогда лондонский клуб заплатил «Атлетику» рекордные € 80 млн. Вместе с «синими» Кепа стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. 163 матча, 175 пропущенных мячей, 59 «сухарей» — статистика Кепы в составе «Челси». Он дважды уходил в аренду (в «Реал» и «Борнмут») и вместе с испанским клубом взял Лигу чемпионов и золото Примеры. «Арсенал» выплатил небольшую сумму отступных, прописанных в контракте 30-летнего Кепы. Как часто испанец будет играть в новом сезоне?

Кайл Уокер: «Манчестер Сити» → «Бёрнли» (сумма неизвестна)

Кайл Уокер Фото: burnleyfootballclub.com

Немного неожиданно, что такой заслуженный человек отправился в «Бёрнли». С другой стороны, Кайлу уже 35 лет. Вторую половину прошлого сезона он провёл в составе «Милана» (аренда). Защитник отыграл 16 матчей, но в последних шести турах Серии А у него всего 55 минут. Кайл вернулся в хорошо знакомую ему АПЛ — пришло время помочь новичку высшего дивизиона. Контракт с «Бёрнли» подписан до лета 2027-го. К слову, команду сейчас тренирует Скотт Паркер, с которым Уокер играл вместе за «Тоттенхэм».

Джон Дуран: «Аль-Наср» → «Фенербахче» (аренда)

Джон Дуран Фото: fenerbahce.org

В начале 2025 года Дуран удивил многих тем, что рванул в Саудовскую Аравию. Понятно, что там ему предложили большие деньги, однако Джон уехал в очень молодом возрасте (21 год). Но его командировка в арабскую страну получилась непродолжительной. За полсезона в «Аль-Насре» он забил 12 мячей в 18 матчах, после чего сменил обстановку. Дуран играл вместе с одним легендарным португальцем (Криштиану Роналду), а теперь его ждёт совместная работа с другим (Жозе Моуринью). Аренда на один сезон.

Джонатан Дэвид: «Лилль» → «Ювентус» (свободный агент)

Джонатан Дэвид (слева) Фото: juventus.com

25-летний нападающий достался «Ювентусу» бесплатно, поскольку переехал в Турин в статусе свободного агента. Дэвид на протяжении трёх сезонов подряд пробивал отметку в 20 голов во всех турнирах на клубном уровне. Естественно, на него обратили внимание несколько команд, а он сделал выбор в пользу «Ювентуса». В минувшем сезоне канадец набрал 37 (25+12) очков по системе «гол+пас» в 49 матчах. Любопытно, что «Лилль» встречался с туринским клубом на общем этапе Лиги чемпионов — 1:1. Именно Дэвид стал автором единственного гола французской команды. Джонатан подписал контракт на пять лет — до июня 2030-го.

Оливье Жиру: «Лос-Анджелес» → «Лилль» (свободный агент)

Оливье Жиру Фото: losc.fr

Лучший бомбардир в истории сборной Франции вернулся на родину. В 2012 году Жиру покинул «Монпелье» и с того момента больше не играл в Лиге 1. «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» — клубы, за которые Оливье выступал в последние 13 лет. Кстати, в каждой из этих команд форвард обязательно брал трофей. С «Арсеналом» — Кубок и Суперкубок Англии, с «Челси» — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, с «Миланом» — скудетто, с «Лос-Анджелесом» — Открытый кубок США.

Ансу Фати: «Барселона» → «Монако» (аренда)

Ансу Фати Фото: asmonaco.com

Монегаски продолжают укреплять состав, не тратя при этом больших денег. Эрик Дайер и Поль Погба перешли во французский клуб как свободные агенты, а Ансу Фати перебрался в «Монако» по арендному договору. В 2023 году футболист оказался в «Брайтоне» на аналогичных условиях. Теперь он попробует проявить себя в клубе, который выступит в Лиге чемпионов. Фати 22 года, и ему нужна игровая практика. В сезоне-2024/2025 он провёл на поле всего 298 минут во всех турнирах. Логично, что «Барса» отправила его в другой клуб.

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