Лучший бомбардир РПЛ настроен покинуть «Спартак». Но потеря Угальде не станет критичной

Манфред Угальде продуктивен этим летом. Съездил в составе сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ, где положил три гола на групповом этапе. Помог Коста-Рике влететь в четвертьфинал, а там только в серии пенальти команда уступила США. Неплохой сюжет, после которого про футболиста не могли не вспомнить в Европе. А этому точно поспособствовали заявления представителя футболиста. Помните того самого мужчину, который после перехода нападающего в «Спартак» без особого стеснения говорил, что основная мотивация — заработать денег? Теперь его риторика резко сменилась.

Ещё во время матчей Коста-Рики на турнире Курт Морсинг вспомнил о спортивной составляющей. О целях сыграть на чемпионате мира, следующем шаге и так далее. С одной стороны, послал в Европу сигнал о том, что футболист готов к переходу. С другой — понимал, как на это отреагируют в «Спартаке». Возможно, подписанием нового контракта? Так или иначе, комиссия во всех этих историях никуда не уйдёт.

«В России Манфред поднял свой уровень и смог его удержать, — говорил Морсинг. — Ни для кого не секрет, что он хочет совершить скачок в своей карьере, но важно сделать правильный шаг. До ЧМ остался год, и главное — если предложение поступит, чтобы у него было игровое время. Мы не сделаем шаг в сторону большого клуба просто ради имени. Нужно правильно выбрать следующий этап, а не переходить в топ-команду только из-за её названия, чтобы потом не играть. Когда ты лучший бомбардир уважаемой лиги, это привлекает внимание. Мы продолжим выслушивать предложения и действовать спокойно. У Манфреда есть контракт».

Манфред Угальде в сборной Коста-Рики Фото: Omar Vega/Getty Images

И ведь сработало. В Европе, по крайней мере, точно услышали. После вылета Коста-Рики в Нидерландах стали говорить о возвращении Угальде в страну. Правда, уже не в «Твенте», а в «Фейеноорд». 3 июля Voetbal International сообщил, что клуб сделал первое предложение «Спартаку», однако оно было отклонено. При этом отмечалось, что руководство решительно нацелено на сделку, так как видит в Манфреде реальное усиление. Уже позже журналист Максим Никитин добавил, что предложение составило € 15 млн, по сути, минимальный апгрейд суммы, которую «Спартак» заплатил полтора года назад. Вряд ли в отказе есть что-то удивительное.

Вскоре с новостью вышел портал ESPN. Там утверждают, что Угальде очень хочет вернуться в Нидерланды и сделает для трансфера максимум возможного. А финально подтвердил потенциальную сделку Фабрицио Романо. По его данным, «Фейеноорд» готовит второе предложение, которое будет выгоднее предыдущего. Но даже в случае отсутствия договорённостей (ведь даже € 15 млн клуб из Нидерландов до этого ни за кого не платил) к игроку есть интерес из других, возможно, более платёжеспособных европейских структур.

Понятно, что «Спартак» будет стоять на своём. И вряд ли согласится на трансфер меньше чем за € 20-25 млн. Ведь речь, в конце концов, идёт о лучшем бомбардире РПЛ. Да, он провалил весну, однако едва ли это повлияло на цену. Плюс Угальде всего 23 года, а образ молодого таланта наверняка ещё не стёрся из памяти многих скаутов.

Едва ли для «Спартака» уход Манфреда станет невосполнимой потерей. Это мы уже видели весной, когда Станкович никак не мог определиться, играть ли только с Манфредом или ещё и с Ливаем Гарсией. Два нападающих скорее мешали друг другу. Так что если одного удастся выгодно продать, то едва ли кто-то будет против. Стратегически куда важнее сохранить Барко. И клуб с этим пока справляется.

Эсекьель Барко и Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой момент — удастся ли продавить по финансам тот же «Фейеноорд», который точно не будет переплачивать. Это просто не в их правилах. Скажется ли политическая ситуация? Ведь одно дело — получать деньги из России, другое — в нашу страну переводить. Так или иначе, сейчас всё указывает на одно: Угальде настроен на уход.

Но для «Спартака» и лиги это точно не критичная потеря.