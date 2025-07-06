Новичок РПЛ раскатал «Зенит»! Мощная «Балтика» перевернула игру за пару минут. Видео

«Балтика» неожиданно победила «Зенит» в Санкт-Петербурге! Спарринг чемпиона Первой лиги с экс-чемпионом России получился интересным и похожим на официальный матч.

Во встрече с вернувшейся в РПЛ «Балтикой» за «Зенит» дебютировал новичок Роман Вега, купленный у «Аргентинос Хуниорс» за € 7,7 млн (по данным Transfermarkt). Аргентинец занял привычную для себя позицию левого защитника. А вот капитан Дуглас Сантос был передвинут в центр поля, где пока нет ни Вендела, ни Жерсона.

«Балтика» сыграла с пятью защитниками, но это не означало, что калининградцы собираются выкатывать «автобус» на поле стадиона «Смена» академии сине-бело-голубых. Как и любит Андрей Талалаев, его команда агрессивно прессинговала с первых минут. Экс-чемпиону России было не так-то просто выходить из-под давления. «Зенит» тоже переключался на тройку сзади – при начале атак Барриос опускался к центральным защитникам. А первый шанс забить получила именно «Балтика». Соотечественник зенитовского колумбийца Андраде классным пасом между линий через полполя отыскал Титкова, на котором сфолил Нино. «Балтика» заработала опасный штрафной в 20 метрах от ворот Адамова: бьющий метил, видимо, в девятку ворот, а добил до «Аргентины». Попал в стоявшего в стенке Лусиано.

«Зенит» же свой стандарт и первый голевой момент реализовал блестяще. Команда Сергея Семака заработала угловой на левом фланге, который разыграли Педро с Глушенковым. Бразилец подал на дальнюю штангу, где Андраде остался один против двоих – Лусиано и Дугласа. Секундой ранее капитан сине-бело-голубых отклеился от зазевавшегося опекуна, поэтому свободно атаковал цель с линии вратарской. Никто не помешал новоиспечённому хавбеку пробить головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» и «Балтика» держали достаточно высокий темп в первом тайме, особенно для предсезонного матча. Калининградцы продолжали гнуть свою линию и, надо сказать, мало в чём уступали фавориту и хозяину. У команды Талалаева были опасные подходы, однако соперники создали минимум голевых моментов, поэтому до перерыва счёт не изменился.

После перерыва у «Балтики» оказалось в два раза больше Петровых на поле – к Илье добавился Максим, и команда Талалаева как будто стала в два раза сильнее. В начале второго тайма калининградцы забили два гола в течение двух минут! В первом эпизоде ошибся Педро, который после паса Веги через центр зачем-то придумал пас пяткой. Там, куда отдавал бразилец, никого не оказалось. Илья Петров подобрал мяч и решил не сближаться с Барриосом, который мог заблокировать его удар. Зарядил издали – идеально попал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следующая голевая атака «Балтики» пришла со стандарта. Илья Петров забросил мяч со штрафного налево, где Варатынов нырнул за спину Веге. Судя по повтору, игрок калининградской команды чуть-чуть залез в офсайд, однако лайнсмен не зафиксировал «вне игры». Варатынов сделал скидку в центр к линии вратарской, где уже открывался Хиль. Сальвадорец переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эти голы «Балтики» можно назвать какими угодно, но только не случайными. Команда Талалаева действительно выглядела лучше, запирала «Зенит» прессингом на его половине, забирала подборы и спокойно перепасовывалась на чужой половине. Похоже, очень симпатичного новичка получает РПЛ! А Семак при счёте 1:2 поменял своего дебютанта Вегу. По первым 67 минутам трудно делать выводы об уровне аргентинца. То, что о нём говорили – парень хорош на мяче, но как защитнику ему есть куда расти, – по всей видимости, правда.

«Балтика» выглядела более нацеленной на результат, а Талалаев поддерживал высокую интенсивность многочисленными заменами. Семак выпустил только несколько молодых, так как остальные игроки участвовали в утреннем спарринге с «Ленинградцем» (2:1, голы забили Соболев и Шилов). Гости почти ничего не дали создать у своих ворот хозяевам. Сами калининградцы могли заработать пенальти после попадания мяча в руку Нино, однако на сей раз судья принял спорное решение уже в пользу «Зенита». Тем не менее «Балтика» удержала престижную победу – Талалаев должен быть доволен.