«Ориентируюсь на Златана». Новая цель «Зенита» разрывал Кубок Либертадорес и ездил на ЧМ

Первым трансфером «Зенита» в летнее окно должен был стать переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, но, как вы помните, сделка в последний момент сорвалась. Прошло уже достаточно много времени, а нового центрфорварда петербургский клуб до сих пор не нашёл. Неужели отказался от идеи усиления атаки, не договорившись с албанцем? Судя по новостям с рынка, поиск бомбардира экс-чемпионом России всё же ведётся. Так, бразильские СМИ сообщают, что в «Зенит» вслед за Жерсоном может перебраться ещё один футболист «Фламенго» – Педро Абреу.

По информации журналиста Пабло Руа, петербургский клуб готов предложить € 15 млн за 28-летнего нападающего. При этом, согласно источнику, на Абреу претендует также участник клубного чемпионата мира – мексиканский «Монтеррей». Инсайдер Жулио Нето уточняет: «Зенит» ещё не сделал официального предложения, но «проводит активную закулисную работу» по его подготовке. Руководство сине-бело-голубых контактирует с агентами центрфорварда и даёт понять, что планирует закрыть сделку. В общем, вне зависимости от того, чем закончится эта история, есть повод познакомиться поближе с Педро, ведь речь идёт об экс-игроке сборной Бразилии и участнике ЧМ-2022.

Потенциальный новичок «Зенита» – лучший бомбардир в бразильском футболе за последние три года. Статистики подсчитали, что за это время Педро забил больше всех, несмотря на то что с сентября 2024-го по апрель 2025-го пропустил семь месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена. Абреу, к слову, во второй раз за карьеру порвал «кресты»: до этого нападающий пропустил семь месяцев – с августа 2018-го по март 2019-го. Медицинская карта у бомбардира «Фламенго», конечно, не самая красивая. С другой стороны, Густаво Мантуан из «Зенита» трижды перенёс такую травму к 21 году до переезда в Россию, и ничего – играет.

В сезоне-2022 Педро завоевал с «Фламенго» самый престижный клубный трофей Южной Америки – Кубок Либертадорес. В том году он стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами в 13 матчах и был признан лучшим игроком. В чемпионате Бразилии тоже показал хорошую результативность: забил 11 мячей и сделал три голевые передачи в 24 встречах. Неудивительно, что в 2022-м Абреу получил и награду лучшему футболисту в Южной Америке. Он опередил даже нынешнего форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, взявшего приз в 2021-м.

Педро Абреу с Кубком Либертадорес Фото: Из личного архива Педро

В сезоне-2023 Педро положил 13 мячей в 34 матчах чемпионата Бразилии и три – в шести играх Кубка Либертадорес. А всего за сезон наколотил 35 мячей во всех турнирах. На клубном чемпионате мира оформил дубль в ворота «Аль-Хиляля». В тот же год у Абреу случился громкий конфликт с ассистентом коуча «Фламенго» Хорхе Сампаоли. Тренер по физподготовке Пабло Фернандес ударил нападающего по лицу. Педро подал заявление в полицию, а клуб быстро уволил Фернандеса.

«Я разговаривал со своей семьёй по телефону, когда ко мне подошёл тренер по физподготовке, ткнул мне пальцем в лицо и спросил, почему я не разминаюсь. Я сказал, что это неуважительно. Он нанёс мне три удара по лицу», – вспоминал Педро.

В сезоне-2024 бомбардир «Фламенго» набрал 11+5 в 21 матче чемпионата Бразилии и 5+2 – в шести играх Кубка Либертадорес. Всего же забил 30 голов во всех турнирах за год. В общем, до разрыва крестообразной связки был, что называется, в огне. А в 2025-м после длительного восстановления и возвращения на поле Педро оформил два дубля и дважды ассистировал в восьми встречах бразильской Серии А (три раза вышел в основе, пять – на замену). А вот в пяти играх Кубка Либертадорес и трёх на клубном чемпионате мира не отличился. Правда, и там попадал в стартовый состав через раз. Например, на КЧМ-2025 появлялся с первых минут с «Эсперансом» и «Лос-Анджелесом», тогда как с «Челси» Абреу подняли со скамейки в самой концовке, а в 1/8 финала с «Баварией» и вовсе оставили в запасе до финального свистка. В общем, кажется, он ещё только на пути к возвращению лучшей формы.

Педро – настоящий центрфорвард. Очень техничен, физически силён, опасен в воздухе. Из российских нападающих его с натяжкой можно сравнить с Артёмом Дзюбой, поскольку наш богатырь на 10 см выше. Для самого Абреу ролевая модель – Златан Ибрагимович. Голеадор «Фламенго» тоже может делать удивительные фокусы ногами.

Педро Абреу нападающий «Фламенго» «Я черпаю вдохновение от игры Ибрагимовича и ориентируюсь на него. Потому что это нападающий с великолепными качествами и техникой. Как и все форварды, я живу ради голов. Но мне также нравится покидать штрафную соперника и создавать пространство для партнёров по команде».



За всю клубную карьеру на разных уровнях у Педро 172 забитых мяча в 379 матчах. В среднем около гола в двух встречах – солидная статистика на дистанции в девять лет. При этом у нападающего уже была одна попытка заиграть в Европе. В сентябре 2019-го «Флуминенсе» продал своего воспитанника «Фиорентине» за € 11 млн. Но Абреу задержался в Италии всего на четыре месяца. Уже в январе 2020-го бразильца отдали в аренду «Фламенго» за € 1 млн, а затем клубы из Флоренции и Рио-де-Жанейро договорились о полноценном трансфере за € 14 млн. Тогда Педро был ещё молод, судя по всему, ему не хватило игровой зрелости, а также скоростных качеств и требуемой для европейских топ-лиг интенсивности. Впрочем, и шансов ему как будто не дали. Лишь четыре раза выпустили на замену в итальянской Серии А.

Между тем Педро уже несколько раз мог оказаться и в России. Летом 2019-го как раз перед трансфером в «Фиорентину» его хотел подписать ЦСКА. Сообщалось о предложении армейцев в размере € 12 млн, однако нападающий отправился в Италию. Затем зимой московский клуб пытался арендовать Абреу у «фиалок». Агент бразильца подтверждал интерес ЦСКА, тем не менее Педро перешёл во «Фламенго».

В июле 2021-го появилась информация о переговорах «Краснодара» по поводу трансфера центрфорварда. «Фламенго» запросил € 60 млн – на этом история закончилась. А в 2023 и 2024 годах различные СМИ и инсайдеры писали, что приобретение Абреу рассматривает «Спартак». «Зенит», к слову, тоже назывался в числе претендентов на бразильца в 2023-м в качестве фигуры, на которую петербургский клуб готов был обменять Вендела. Но слухи так и остались слухами.

Высшая точка карьеры Педро – участие на ЧМ-2022 в составе сборной Бразилии после выдающегося сезона во «Фламенго». Вообще, дебют нападающего в национальной команде мог состояться ещё в 2018-м, когда тренер Тите включил его в состав «селесао». Тогда Абреу помешало повреждение. Только в ноябре 2020-го Педро впервые сыграл за сборную, выйдя на замену во встрече квалификации ЧМ-2022 с Венесуэлой. Перед чемпионатом мира в сентябре 2022-го центрфорвард провёл свою вторую встречу и забил в спарринге с Тунисом.

Этот гол остаётся единственным для Педро в шести матчах за «селесао». Тите взял Абреу на ЧМ-2022, где дважды выпустил на замену – в игре с Камеруном на групповом этапе и с Хорватией в четвертьфинале. В неудачной для сборной Бразилии серии пенальти нападающий тоже поучаствовал, причём свою попытку реализовал (ещё забил только Каземиро), однако промахи Родриго и Маркиньоса отняли у Педро и команды мечту о титуле чемпионов мира.