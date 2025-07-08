«Хорошо быть «сыном» Бориса Ротенберга». Кто будет тащить «Сочи» в новом сезоне РПЛ

Нет, Кирилл Кравцов не родственник Ротенберга. Но о своих отношениях и с ним, и с Морено он рассказал. И о происходившем в стыках – тоже.

«Сочи» вернулся в РПЛ спустя год. Хоть путь и был сложным. По итогам сезона команда заняла пятое место, попала в стыковые матчи благодаря недопуску «Черноморца», а там уступила в первой игре на своём поле «Пари НН». На вторую встречу сочинцы и вовсе поехали без главного тренера Роберта Морено, но вопреки всем прогнозам прошли дальше.

После в клубе поменялось всё руководство, а вот Морено остался. И он готовит команду к сезону. Одним из лидеров «Сочи» наверняка будет Кирилл Кравцов – воспитанник «Зенита» и один из самых ценных игроков Первой лиги. Это выражалось и в трансферной стоимости (полузащитник там на лидирующих позициях – € 1,5 млн), и в статистическом аспекте.

Единственное – не вышел финиш сезона. В конце апреля футболист получил неприятную травму и пропустил решающий отрезок. Мы встретились с Кириллом в Сочи и обсудили сюрпризы в Первой лиге, идеологию «Сочи», происходившее в стыках и с Морено. А также отношения с Борисом Ротенбергом и возможные трансферы.

Начнём!

Кирилл Кравцов, «Сочи», сезон-2024/2025 Фото: pfcsochi.ru

«В РПЛ ты решаешь интеллектуальные задачи, в Первой лиге – силовые». В чём главная специфика ФНЛ

– 20 апреля «Сочи» победил «Аланию» со счётом 4:0. Но для тебя всё закончилось неприятной травмой. Как это было?

– Неудачно приземлился на правое колено после столкновения. Диагноз – растяжение крестообразных связок. Мне ещё повезло в каком-то смысле, потому что Паша Мелёшин в том же матче порвал «кресты» и поехал оперироваться. У меня обошлось. У нас хороший физиотерапевт Диого, я с ним восстанавливаюсь. К началу сезона должен быть готов.

– Две травмы в одном матче – это не тенденция?

– Думали об этом. Потому что у нас ещё до этого игрок вылетел из-за травмы колена. Однако, скорее всего, это стечение обстоятельств. Мы анализировали работу, которую делаем. Она не может влиять на такое.

– В моменте не переживал, что это всё – минус год карьеры?

– Когда встал – почувствовал в колене зажатость. Думал, разбегаюсь. Но нет – полная скованность. Попросил замену. Хорошо, что всё обошлось. Было очень обидно, ведь набрал хорошую форму. Однако потом принял это испытание, которое нужно пройти.

Роберт [Морено] сразу сказал обращаться по любым вопросам. Предложил варианты в Испании, отметил, что колени – это серьёзно и надо восстановиться. Команда поддержала тоже.

– При этом читал, что ты якобы будешь проходить восстановление на базе «Зенита».

– Видел это. Не знаю, откуда такая информация берётся. У нас здесь хороший реабилитолог, мы проходим восстановление консервативным путём. Так что всё – здесь. Надеюсь, оно будет вскоре завершено.

– Ты вместе с «Сочи» провёл сезон в Первой лиге – для тебя это был первый опыт игры на этом уровне. Вспомни первые ощущения после нескольких матчей – быстро ли поняли ты и команда, в чём главная специфика по сравнению с РПЛ?

– Первые матчи были с «Уралом» и «Балтикой». Так что больших различий не почувствовал. Они хотя бы стараются играть в футбол. А потом начали встречаться с остальными – и это уже диссонанс. Соперник встаёт на своей половине, почти не переходит на чужую – и бьётся. Ничья для многих уже большой успех. Плюс – мотивация. С этим в Первой лиге всё в порядке. Каждый настраивался на «Сочи» по максимуму. Так что в большинстве игр у нас был драка.

Если тезисно: в РПЛ приходилось больше решать интеллектуальные задачи. Здесь – силовые. Это тяжело – взламывать оборону из множества человек, так ещё и на полях, которые не всегда приемлемого качества. Я не жалуюсь. Опыт неплохой, но повторять его не очень хочется.

Кирилл Кравцов Фото: pfcsochi.ru

– То есть играющим командам в Первой лиге делать нечего?

– Думаю, да. У нас же действительно получилась классная весна в РПЛ с Робертом. Было много иностранцев, потом половина команды изменилась. Но стиль мы старались сохранить. Хотя многие нам говорили: такой футбол здесь не прокатит, нужно изменить принципы, играть проще, закидывать на большого нападающего – и всё.

Однако мы старались играть в свой футбол. Сохранить идеологию. При этом тщательно готовиться к каждому сопернику.

– Эта идеология идёт от тренерского штаба?

– Да. Роберт хочет играть интересно.

– Что для тебя оказалось самым сложным в плане привыкания?

– Здесь можно сказать то же самое: вижу соперника, который всем составом стоит на своей половине. Преобладают физика, давление, агрессия. Качество футболистов не такого высокого уровня.

«Тонкая грань – не зазнаться». У Кравцова есть личный тренер-аналитик и спортивный психолог

– Со стороны казалось, что, несмотря на молодость, ты уже был чуть ли не лицом «Сочи». Как тебе в этой роли?

– Когда мы только вылетели, я для себя решил: нужно остаться и помочь команде. К тому же с «Краснодаром» допустил ошибку, которая привела к пенальти. Я не могу назвать себя основным лидером команды, но, наверное, уровень ответственности у меня действительно высокий. Раз уж мы довели ситуацию до вылета, нужно было возвращаться. Хорошо, что так и вышло.

– По сайту Transfermarkt ты один из самых дорогих игроков лиги. Как тебе в таком статусе?

– Мне всё равно. Я хочу играть и кайфовать от футбола. А все эти цифры – вещь меняющаяся. Сегодня они такие, завтра – другие. Разве что это даёт осознание, что ты двигаешься в правильном направлении. Это же тонкая грань – не зазнаться. Надо проходить этот путь правильно. Я рад, что у меня окружение, которое не позволяет окунуться во всё это.

– Слышал, что у тебя есть личный аналитик.

– Да, мы созваниваемся, разбираем мои действия на поле. Но и ребят из «Сочи», которые этим занимаются, я тоже отметил бы. В европейском футболе персональный аналитик вещь нормальная. Мне давно предлагали, однако я всё отказывался. А потом переговорили – и начали работу. Сейчас всё нравится.

– Ещё говорят, что ты работаешь с психологом.

– Со спортивным психологом. Это женщина, которая помогает мне держать фокус внимания. Порой ты распыляешься на ненужные вещи, и это сильно отвлекает. Помогает и в жизненных моментах, но больше в спортивных. Всегда же есть ненужные эмоции. Может не складываться игра у команды. Однако нужно фокусироваться на своих действиях. Не распыляться, не кричать. Давать максимум от себя. Для меня это важно было проговорить.

Почему «Сочи» смазал финиш сезона и что случилось между двумя стыковыми матчами

– «Балтика» по игре действительно была сильнее всех?

– Они адаптировались к тому футболу, в который играют в лиге. И на дистанции это сработало. Мы – про идеологию и красоту, они – про прагматизм. Но хорошо, что у нас тоже сработало.

– У вас всё было не так просто: одно очко в последних трёх матчах. Что с командой случилось на финише?

– Я всегда старался быть с коллективом, несмотря на травму. Но всё равно со стороны сказать сложнее. Думаю, подкосила обидная ничья с «Нефтехимиком». А потом ещё и матч с «Торпедо», где доминировали весь матч, а нам поставили пенальти. Может, в какой-то момент пропала уверенность.

– Как ты потом реагировал на новости о возможном подкупе судей со стороны «Торпедо»?

– Я при этом не присутствовал (улыбается). Но судейство было явно не безупречным.

– Когда после «Черноморца» увидел команду на пятом месте, не было ощущение, что снова сезон в Первой лиге?

– Сильно расстроились, что не смогли оказаться в четвёрке. Однако на тот момент уже ходили слухи, что «Черноморец» может не получить лицензию Буквально вечером после игры РФС опубликовал итоги комиссии по лицензированию – и мы стали готовиться к стыкам.

– Неужели в тот момент не пришло осознание, что команда делала что-то не так?

– Задним числом об этом легко рассуждать. Может, и можно было сыграть где-то чуть проще и лучше. Но сейчас что об этом говорить?

– К стыковым матчам: поражение в первой игре, удаление Писарского, пропускаете два – не подумалось, что на этом точно можно закругляться?

– Начали то хорошо, забили гол, владели мячом. А тут удаление… Пропустили в конце тайма гол. Потом – второй. Подумалось: может, это карма за что-то? Работали-то хорошо, готовились, а тут такое.

– Что проходило внутри команды в эти дни между первым и вторым матчами? Ведь Морено уехал, и чуть ли не все были уверены, что «Сочи» сдался.

– Я просто восстанавливался от травмы (улыбается). Ничего не знаю. Мне правда особо нечего сказать по происходящей ситуации. Я футболист. А происходящее в клубе – дело клуба. Видимо, случилась какое-то недопонимание между руководством и главным тренером по каким-то вопросам.

– С Робертом на тот момент уже попрощались?

– Повторюсь, было недопонимание. Но внутри команды мы всё равно хотели победить. Думаю, это было видно на поле. Главное – мы в итоге выиграли, ушли в отпуск и ждали новостей.

– Празднование было?

– Слышал, что хороший банкет был в самолёте после матча. Однако я не присутствовал.

Роберт Морено Фото: pfcsochi.ru

«Роберт с восьми утра всегда на базе». Какой Морено тренер

– Хочу поподробнее поговорить о работе с Морено, с которым вы, видимо, останетесь и на следующий сезон. В чём его главная крутость лично для тебя?

– С ним я очень вырос в плане понимания игры. Он тренер, который постоянно требует от тебя думать на поле. Для него футбол – про интеллект. По ходу сезона у меня менялись позиции на поле, роли. Я играл даже инсайда. Нравилось, что он использует меня в разных местах. Это добавляет в понимании футбола.

– Ты выучил испанский язык. Для лучшей коммуникации с ним?

– Нет-нет, это несвязанные вещи. Учил его я ещё до Морено. Я был в Испании в составе сборной, мне там очень понравилось. Вот и решил погрузиться. Потом, когда попал в основную команду «Зенита», практиковался с легионерами. Языки вообще дают тебе свободу. Так что сейчас могу общаться на испанском с тренером, с партнёрами.

– Мне рассказывали, что с Морено у тебя особенные отношения. Якобы и остался во многом из-за него, и для него ты чуть ли не главный актив команды. Так и есть?

– У нас нормальные отношения. Не могу сказать, что какие-то особенные. Я футболист и стараюсь выполнять его требования.

– Со стороны кажется, что Роберт больше про тактику, а не про эмоции. Это так?

– Он может разозлиться. Порой даже слышу, как переводчик слегка сглаживает углы его реплик. В этом году хватало примеров, когда нам хорошенько доставалось от тренера после неудачных игр. Импульс дать он точно может. Но так или иначе остаётся европейцем.

При этом он всегда говорит нам: я с восьми утра до позднего вечера на базе. Приходите и задавайте любые вопросы. Я этим порой пользуюсь. Он всегда открыт. Сейчас приезжаю на базу очень рано, чтобы начать с восьми работу. А его машина уже там.

– Каким будет «Сочи» в новом сезоне РПЛ?

– Надеюсь, конкурентоспособным. Сейчас у нас поменялось руководство, пришёл новый спортивный директор. Всё должно устаканиться, придут новые игроки, которые помогут нам в РПЛ.

«Хорошо быть «сыном» Бориса Романовича». Жизнь в Сочи, интерес от «Локомотива» и отношения с Ротенбергом

– Ты в Сочи уже три года: расскажи, как можно думать о футболе в городе, где такая дивная природа, море? Кажется, даже внутри мозг больше настраивается на отдых.

– Нужно грамотно распределять внимание. Если у человека есть какие-то цели, он будет к ним идти, не обращая внимание на внешние обстоятельства. Очень круто совмещать любимое дело с морем и природой. Мне здесь очень нравится.

– А чего тебе здесь больше всего не хватает?

– Разве что белых ночей. А так ко всему привык: 40 минут – и ты уже в горах. Это прямо место силы. Рядом ещё и море.

Стадион «Сочи» Фото: РИА Новости

– Как здесь проводишь время?

– Можем съездить в баню. Много гуляем по городу, сейчас здесь много досуговой активности. В последнее время стал поклонником чайных церемоний. У нас есть Олег Кожемякин, который хорошо в этом разбирается. За чашкой чая куда более глубокие и интересные беседы.

– «Сочи» не самая посещаемая команда Первой лиги. Да и в РПЛ тоже так было. Реально вообще завести болельщиков в такой атмосфере?

– На самом деле, этого не хватает. Был на матче «Зенита» и «Црвены Звезды» – очень много болельщиков. Если бы так же ходили на нас, было бы здорово. Надеюсь, мы к этому придём.

– Насколько внимательно следил за РПЛ?

– Посматривал, но не так часто. Больше внимания на Первую лигу. И к европейским лигам. Там просто чуть больше информации для размышления.

– Удивился, что «Зенит» стал вторым?

– Да. Хотелось, чтобы в год 100-летия клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что 100-летие только начинается (улыбается). «Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинается нравится тем, что теперь в гегемонах не одна команда.

– Каждые полгода о тебе пишут: ты можешь перейти либо в «Зенит», либо в «Краснодар», либо в «Локомотив». Где здесь истина?

– Интерес, как мне говорили, был. В первую очередь от «Локомотива». Но «Сочи» решил меня сохранить. Какие-то разговоры есть всегда, однако сейчас я здесь.

– Представим, что предложения приходят из всех этих клубов. Кто тебе ближе?

– Для начала я бы обсудил это с главным тренером потенциальной команды и попытался понять его идеи. И узнать, в какой роли он меня рассматривает. Потому что хочется играть в свой лучший футбол. Если будет место, где действительно смогу расти и сделать следующий шаг, то сделаю его.

– Считаешь ли ты, что это возможно в «Зените»?

– Для меня это эталон клуба. Но туда глупо приходить в качестве запасного. Нужно приходить в статусе игрока, на которого всерьёз рассчитывают.

Борис Ротенберг на базе ФК «Сочи» Фото: pfcsochi.ru

– Кстати, ещё слышал, что одна из причин, почему тебя не отпускали в какие-либо клубы – персональное желание Бориса Ротенберга сохранить тебя в «Сочи». Что он чуть ли к тебе не как к сыну относится. Это так?

– Хорошо быть «сыном» Бориса Романовича (улыбается). У нас действительно добрый контакт, он всегда готов во всём помочь. Приятно, когда руководитель к тебе так относится. Но, думаю, если для моего развития будет лучше уйти в другой клуб, то общаться можно будет.

Вообще, Борис Романович очень много делает для клуба. Особенно в детско-юношеском направлении. На базе много новых полей, появился «Сочи-2». Это гордость – быть частью такого клуба.