«Он тренер на поле». 40-летний Силва тащит «Флуминенсе» к победе на клубном ЧМ

«Флуминенсе» сенсационно добрался до полуфинала клубного чемпионата мира. Хотя бразильцам относительно повезло с сеткой: в 1/8 финала им достался переживающий кризис «Интер» (2:0), а затем они разобрались с саудовским «Аль-Хилялем» (2:1). Теперь «Флуминенсе» предстоит встреча с «Челси». Наверное, это самая серьёзная проверка для Ренато Гаушо на турнире. Но в составе клуба из Рио-де-Жанейро есть Тьяго Силва — футболист, с которым им не страшно ничего. 40-летний капитан «Флуминенсе» заряжает команду перед каждым матчем и ведёт её к трофею.

На турнире Силва принял участие в четырёх матчах из пяти. Тьяго провёл по 90 минут во встречах группового этапа с дортмундской «Боруссией» (0:0) и южнокорейским «Ульсан Хёндэ» (4:2). Также защитник полностью сыграл два матча плей-офф с «Интером» и «Аль-Хилялем». Единственную передышку 40-летний футболист получил во встрече 3-го тура группы с «Мамелоди Сандаунз» (0:0). Так что Тьяго до сих пор способен держать темп даже во встречах с европейскими топ-клубами.

И статистика сверхопытного защитника на турнире остаётся на отличном уровне. В среднем Силва отдаёт 90% точных передач, совершает 1,8 перехвата, 1,0 отбора, 6,0 выноса и 3,3 возврата мяча за игру, а также выигрывает 3,8 (75%) единоборства. Тьяго не только демонстрирует высокий уровень сам, но и помогает партнёрам. 40-летний Силва буквально второй тренер «Флуминенсе», просто на поле. «Тьяго Силва велик. Он тренер на поле, который передаёт спокойствие и опыт другим игрокам. Тьяго — капитан, лидер, в сложных матчах с великими клубами важно, чтобы был игрок с его профилем. В течение недели мы стараемся не использовать его на тренировках, чтобы он был на 100% готов к матчу», — отмечал главный тренер Ренато Гаушо.

Тьяго Силва на КЧМ Фото: Patrick Smith — FIFA/FIFA via Getty Images

Силва также отмечает взаимопонимание с боссом: «У меня с ним хорошие отношения уже давно. С тех пор как я был во «Флуминенсе» в 2007-2008 годах. Меня впервые вызвали в сборную Бразилии под руководством Ренато. За эти годы он дал мне много советов, как и с тех пор, когда я вернулся во «Флуминенсе». Это, без сомнения, улучшает тебя как игрока. Мой обмен мнениями с ним был важен. Думаю, в футболе нормально, когда тренер открыт со своим капитаном. Я стараюсь помочь своими советами. Скромная сторона Ренато позволяет этому случиться. Не все тренеры обладают скромностью, чтобы понять, что чувствует игрок».

Показательный эпизод случился во время перерыва на водопой во втором тайме матча 1/8 финала с «Интером». Тьяго Силва обратился к тренеру с тактическим предложением: перейти на схему 5-4-1, оставив форварда Джона Арьяса одного в атаке. Защитник хотел освободить его от работы в прессинге, однако при этом усилить оборону за счёт большего числа футболистов. «Окей, давайте сделаем это», — сказал Гаушо команде. Крутой момент, когда тренер не проявил гордыню, а прислушался к опытнейшему элитному футболисту. «Флуминенсе» в итоге не только не пропустил, но и забил второй мяч. И одержал победу со счётом 2:0.

Диалог тренера с командой Фото: Кадр из трансляции

А на следующий день в СМИ появилось мотивационное видео из раздевалки бразильцев перед матчем 1/8 финала. На нём Тьяго Силва произносит вдохновляющую речь.

Тьяго Силва защитник «Флуминенсе» «В 2014 году я играл на чемпионате мира в Бразилии. В один из наших выходных я поехал домой. Приехал мой отчим… Человек, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Он был болен. Я не знал, насколько всё серьезно – и вернулся в сборную.

Всё закончилось так, как закончилось. Его [отчима] госпитализировали. Я вернулся в Париж на предсезонку… После одного из первых матчей лиги мне позвонила жена: «Твой отчим умер». Вы понимаете, что я имею в виду? Я не пошёл к нему в больницу, потому что думал, что он поправится. Что с ним всё будет хорошо. И я вернулся в Париж… Я хочу сказать: не откладывайте дела на потом, если можете сделать их сейчас. В настоящем. Не ждите. Может не быть времени».



Согласитесь, после таких слов тяжело выйти на матч без максимального заряда.

«Я немного поговорил с ними [партнёрами] перед матчем с «Интером». Не был уверен, стоит ли мне вообще что-то говорить, но то, что я сказал, было очень личным, тем, что мне всегда дорого. Я всегда говорю, что нельзя ничего оставлять недосказанным. Говорите своим друзьям и близким, что вы их любите. Слишком легко упустить время, и тогда может быть уже слишком поздно говорить то, что ты хочешь сказать. Думаю, это повлияло на них. Когда я узнал, что случилось с Диогу Жотой, то сразу подумал об этом. Не жди завтрашнего дня. Если ты хочешь что-то сделать – сделай это сейчас. Что бы ни случилось, ты можешь быть спокоен», — сказал позже Силва.

Тьяго Силва в «Флуминенсе» Фото: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Впереди у Тьяго Силвы встреча с бывшим клубом – «Челси». За лондонцев защитник выступал с 2020 по 2024 год и выиграл с ними Лигу чемпионов. В Англии футболиста также помнят и любят. «Он легенда футбола и доказал это, играя за множество больших клубов. Он написал мне перед четвертьфиналом: «Надеюсь, увидимся через несколько дней». После игры я написал ему и сказал: «Давай!» — рассказал защитник «Челси» Марк Кукурелья.

Лондонцы – фавориты предстоящего матча. Однако «Флуминенсе» вряд ли пропустит «Челси» в финал просто так. Как минимум потому, что бразильцы выйдут на игру в максимально боевом состоянии. Нет сомнений – в раздевалке ещё раз прозвучат нужные и важные слова от Силвы. Да и на поле 40-летний защитник готов останавить нападение «Челси».