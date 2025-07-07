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Расписание спортивных матчей 8 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: полуфинал КЧМ, «Тур де Франс» и россияне на Уимблдоне
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 июля 2025 года
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Насыщенное 8 июля: «Флуминенсе» — «Челси» на клубном ЧМ, московское «Динамо» против «Ахмата», Хачанов и Павлюченкова в Лондоне!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️ 🎦 14:15: «Тур де Франс», этап 4, Амьен — Руан, 174,2 км

📺 Событие с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: уйдёт ли ван дер Пул в отрыв?

Три этапа «Большой петли» позади. Лидерство в генеральной классификации у Матье ван дер Пула, которому на старте досталось за то, что он проигнорировал фаната. Но на общий результат нидерландского гонщика волна критики не повлияла, ведь сейчас он привозит четыре секунды Тадею Погачару. Пока это совсем ничего не значит. Впереди горный этап, на последнем отрезке которого вперёд может вырваться практически каждый из топовых гонщиков. Как раз ван дер Пул сумеет продемонстрировать свои навыки на подъёмах и спусках. Для него это отличная возможность отстоять жёлтую майку лидера. А может, Матье вообще уйдёт в отрыв?

Во время третьего этапа травму получил Яспер Филипсен:
Фото
Обладатель зелёной майки досрочно завершил «Тур де Франс» — 2025 из-за падения

🎾 15:00*: Тейлор Фриц (США, 5) — Карен Хачанов (Россия, 17), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: побьёт ли Хачанов свой рекорд на Уимблдоне?

Карен Хачанов повторил свой рекорд на Уимблдоне, дойдя до 1/4 финала, как и в 2021 году, Теперь, чтобы улучшить это достижение, россиянину необходимо справиться с американцем Тейлором Фрицем, который во время этой травяной серии турниров завоевал два титула и выиграл 12 матчей из 13. Теннисисты ранее встречались дважды, причём довольно давно, и в обоих случаях сильнее был россиянин — в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кэмерон Норри — Карлос Алькарас.

Турнирная сетка Уимблдона. Мужчины
Карен впервые за четыре года пробился в восьмёрку лучших на британском ТБШ:
Хачанов — первый из россиян в четвертьфинале Уимблдона! Повторил личный рекорд в Лондоне
Хачанов — первый из россиян в четвертьфинале Уимблдона! Повторил личный рекорд в Лондоне

⚽️ 17:00: «Динамо» Москва — «Ахмат», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Ахмат
Грозный, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подготовка команд к старту РПЛ

До старта нового сезона РПЛ остаётся менее двух недель! Команды выходят на финишную прямую подготовки. Московское «Динамо» рассчитывает на борьбу за золото, поэтому к началу чемпионата обязано подойти в идеальной форме. «Ахмат» — отличный, тяжёлый соперник для спарринга. Есть возможность для «обкатки» своих идей и изучения ошибок.

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🎾 17:00*: Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: справится ли Павлюченкова с русской американкой?

Анастасия Павлюченкова в 10-й раз за карьеру пробилась в 1/4 финала ТБШ, причём на Уимблдоне это её повторение лучшего достижения 2016 года. Далее россиянке предстоит справиться с русской американкой Амандой Анисимовой. Теннисистки ранее играли трижды, и во всех случаях сильнее была Аманда — в Индиан-Уэллсе-2018, Окленде-2024 и Вашингтоне-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Лаура Зигемунд.

Турнирная сетка Уимблдона. Женщины
Анастасия выдержала неимоверное давление в матче с местной теннисисткой:
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⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Челси», клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет первым финалистом КЧМ?

«Челси» сыграет с ещё одним бразильским клубом. В четвертьфинале КЧМ лондонцы разобрались с «Палмейрасом» (2:1), а теперь их ждёт «Флуминенсе». Защитник бразильцев Тьяго Силва встретится с бывшим клубом! Получится ли у него остановить «Челси» за шаг до финала? Выход «Флуминенсе» в решающий матч станет большой сенсацией турнира.

Статистика КЧМ
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Самое стыдное поражение «Челси» на КЧМ. Последний финал, который проиграла Европа
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