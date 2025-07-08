Малком не нужен «Зениту». Этот трансфер ничего не даст

Про возвращение Малкома в Россию стали говорить через полгода после его отъезда в Саудовскую Аравию. Якобы там ему не нравились климат, местные правила и, главное, сам футбол. Проще говоря, парень заскучал. Но два года как-то продержался.

Сейчас же — новая волна спекуляций. Местные медиа сообщили о желании «Аль-Хиляля» расторгнуть контракт с футболистом, а в России не исключили вариант с «Зенитом». Однако с множеством деталей.

Подождите, а что не так у Малкома в Саудовской Аравии?

После вылета «Аль-Хиляля» с клубного чемпионата мира в медиа завирусился не самый позитивный сюжет. По данным Aawsat Sport, клуб и футболист начали обсуждать возможное расторжение контракта. Причин две: недовольство нового главного тренера Симоне Индзаги игрой Малкома и тяжёлые отношения с болельщиками, которые не раз критически высказывались о нападающем.

Хотя если мы посмотрим на статистику, всё точно не как у Неймара, который приехал в Саудовскую Аравию полечиться от травм. И инвестиции в € 60 млн скорее себя окупили. 98 матчей, 37 голов и 31 голевая передача. Игра на самых разных позициях, отсутствие серьёзных травм. Свою работу обладатель российского паспорта делал хорошо. И даже выиграл в составе команды четыре трофея. Да, ни разу не становился лучшим бомбардиром, не был главной звездой и абсолютным лидером. Но едва ли его приглашали в клуб именно на эту роль.

Малком в «Аль-Хиляле» Фото: Getty Images

А вот с болельщиками не сложилось. У «Аль-Хиляля» они есть, в том числе активные. Ещё в начале года бразилец и Сергей Милинкович-Савич поспорили с ними после ничьей с «Эр-Риядом». Это вызвало реакцию в соцсетях: люди призывали игроков с уважением относиться к трибунам и отмечали, что трофеи команда завоёвывала бы и без них.

Во время 1/4 финала КЧМ с «Флуминенсе» — похожая история. Трибуны выражали недовольство действиями Малкома, так что перепалка случилась прямо по ходу встречи. После этого в клубе, судя по сообщениям в медиа, пришли к идее расторгнуть с игроком контракт, который действует до лета 2027 года.

А при чём здесь «Зенит»?

В клубе никогда не скрывали, что с теплотой относятся к Малкому, и постоянно приглашали его на разные мероприятия. Он, правда, ни разу не приехал. Сейчас же, по данным «СЭ», идея о возвращении обсуждается вновь. При этом источник уточняет, что приоритет для игрока — топ-5 европейские лиги. Но если оттуда не придёт предложение, соответствующее ожиданиям, то он рассмотрит иные сценарии. «Зенит» же готов включить в трансферную историю Вендела, если, например, «Аль-Хилялю» и Малкому не удастся договориться о расторжении контракта.

Хотя со стороны кажется, что в возвращении игрока нет большого смысла. Просто потому, что на позицию правого атакующего полузащитника клуб всего полгода назад купил Луиса Энрике. Более молодого игрока с потенциалом. Да, весна была не идеальной. Однако реальную ценность покажет первый полный сезон.

Луис Энрике в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Малком же за время, проведённое в Саудовской Аравии, явно не прибавил с футбольной точки зрения. Просто из-за общего уровня лиги, в которой оказался. Так что далеко не факт, что он сразу влетит в стартовый состав и будет делать разницу. Кто-то может сказать, что в Саудовской Аравии он играл и «десятку», и слева, так что проблем с интеграцией не возникнет. Но всё ещё не забываем об уровне сопротивления в лиге. Там Малком был бы хорош везде.

Плюс финансы. «Зенит» вряд ли сможет повторить даже примерную зарплату игрока в Саудовской Аравии. Это в любом случае будет многократное понижение. И в чём тогда может быть мотивация в чемпионате и без еврокубков? Просто пожить в красивом городе? Кажется, Малком это уже перерос.

Так что куда более реалистичной историей кажется возвращение в Европу. Тем более там он уже играл за «Бордо» и «Барселону». И в той же Испании наверняка сможет подыскать себе околотоповую команду.