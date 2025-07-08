«Сплю около трёх часов в сутки». 44-летний вратарь — в двух шагах от победы на КЧМ-2025

Заключительные матчи клубного чемпионата мира почти превратились в своеобразную Лигу чемпионов УЕФА. «Флуминенсе» — единственная команда не из Европы, которая добралась до полуфинала. Удивляет, что место в воротах этого клуба занимает Фабио Дейвисон Лопес Масиэл или просто Фабио. Голкипер 1980 года рождения. Да, да, в сентябре ему исполнится 45 лет. Уже сегодня его ждёт полуфинал КЧМ с «Челси».

Фабио — самой возрастной футболист турнира. На его фоне даже 37-летнего Лионеля Месси можно считать молодым. Бразильский вратарь на протяжении всей карьеры играет только в клубах родной страны. «Униау Бандейранте» — скромный клуб, в котором Фабио начал свой путь на профессиональном уровне в конце 90-х годов ХХ века.

В 1997-м вратарь стал победителем юношеского чемпионата мира в составе сборной Бразилии. Фабио провёл шесть матчей из шести. Его команда не потеряла ни одного очка в группе, а потом справилась со всеми соперниками в плей-офф. Кстати, в том составе играл Роналдиньо. Победный гол в финальной встрече с Ганой (2:1) забил фланговый защитник Андрей. Сейчас ему 45 лет. Он завершил карьеру в 2010 году, а Фабио всё ещё в деле.

Статья (поставить после выхода текста по Тьяго Силве): 6079506. Ещё один чудо-ветеран в составе «Флуминенсе»:

В 2000 году голкипер впервые в карьере стал чемпионом Бразилии — тогда он выступал за «Васко да Гама». Но имя футболиста в первую очередь ассоциируется с «Крузейро». Он выступал там с 2005 по 2021 год. 976 встреч — лучший показатель в истории клуба. Ближайший преследователь отстаёт на 343 игры. Фабио был капитаном команды, которая завоевала чемпионский титул в 2013 и 2014 годах. Фанаты «Крузейро» называли его стеной, а соперники выбирали что-то более непристойное.

Правда, не всё всегда было гладко. В 2007 году Фабио «привёз» гол в финале чемпионата штата Минас-Жерайс — совершил грубую ошибку во встрече с «Атлетико Минейро». «Этот эпизод сбил меня с толку. Я полностью потерял всякий смысл. Казалось, что этот гол будет преследовать меня всегда», — говорил Фабио. Но голкипер справился.

Фабио с капитанской повязкой в «Крузейро» Фото: Washington Alves/Getty Images

В 2021 году «Крузейро» попрощался с Фабио, к большому огорчению вратаря. Переход во «Флуминенсе» помог вратарю стать победителем Кубка Либертадорес и Рекопы (южноамериканского аналога Суперкубка УЕФА). И Фабио не просто был частью команды, он выходил в стартовом составе.

«Это потрясающий футболист, гений. Лёгкий в общении человек, у которого всегда позитивный настрой. Лидер, которого любят все. Он заслуживает всех хвалебных слов в свой адрес», — такую оценку вратарю дал в 2023 году тогдашний тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис.

Фернандо Динис и Фабио празднуют победу в финале Кубка Либертадорес — 2023 Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Спортивному долголетию Фабио можно позавидовать. И это при том, что он игнорирует общепринятые методы работы и восстановления. Athletic сообщает, что вратарь не особо утруждается в тренажёрном зале. Фабио не любит массаж и очень мало спит. «Обычно я сплю около трёх часов в сутки. Это немного, но мне достаточно, чтобы восстановиться», — говорил голкипер в интервью Globo. По словам Фабио, у него очень глубокий сон, поэтому он чувствует себя хорошо. Поспал около трёх часов, отвёз детей в школу, поехал на тренировку — привычный распорядок первой половины дня для возрастного голкипера.

Сборная Бразилии — больная тема для Фабио. Он так ни разу и не сыграл за первую команду. При этом вратарь ездил и на Кубок конфедераций — 2003, и на победный Кубок Америки — 2004. Тогда он взял золото турнира вместе с будущими футболистами ЦСКА — Дуду и Вагнером Лавом. Место в воротах регулярно занимал Жулио Сезар, и это принесло результат. Из трёх побед в плей-офф бразильцы одержали две в серии пенальти. Впоследствии Фабио несколько раз вызывали на товарищеские встречи, но на поле он так и не вышел.

В ходе клубного чемпионата мира вратарь установил мировой рекорд. Сейчас у него 508 матчей «на ноль» в официальных турнирах, три из которых пришлись на КЧМ-2025. Предыдущее достижение установил итальянец Джанлуиджи Буффон (506). На турнире в США бразильский вратарь оформил уже три «сухаря» в пяти встречах. Но Фабио нацелился на ещё один рекорд — по проведённым матчам в истории мирового футбола.

Пока рекордсменом значится легендарный в прошлом английский вратарь Питер Шилтон. Правда, есть разногласия в цифрах. В Книге рекордов Гиннесса указано, что англичанин провёл 1390 игр. У самого Шилтона на странице в социальных сетях стоит другое число — 1387. Фабио, в свою очередь, отыграл 1379 встреч. Если отбросить спорные матчи, то у Шилтона набирается 1374 встречи.

Тем не менее «Флуминенсе» с уважением относится к той цифре, что указана на странице Шилтона. Праздник организуют только тогда, когда рекорд Фабио не вызовет ни у кого никаких сомнений. Бразилец точно не превзойдёт достижение Шилтона на КЧМ, однако он наверняка сделает это до конца года. Если не будет никаких травм. «Я буду первым, кто поздравит Фабио. Ему осталось провести 52 встречи, чтобы побить мой рекорд. Он приближается!» — писал Шилтон в конце 2023 года.

Кстати, третье место в этом списке занимает ещё один «вечный» футболист — Криштиану Роналду (1286). Португальцу будет тяжело превзойти Фабио, ведь бразилец пока не планирует завершать карьеру. В мае этого года голкипер продлил контракт с «Флуминенсе» до конца 2026-го.