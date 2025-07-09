Старая проблема «Зенита» повторяется. Почему Вендел не в России и чем закончится его сага?

Бразильца ждали в Петербурге сначала 1 июля, потом — 6-го. Но он всё ещё на родине.

Мы словно оказались в 2023-м. Помните, тогда полузащитник «Зенита» Вендел тоже улетел в Бразилию, а потом по понятным только ему причинам решил не возвращаться. Зенитовцы прошли медосмотр, сборы и начали сезон. А бразильца не было. Тогда Сергей Семак не скрывал — Вендел хочет уйти и ищет себе новый клуб. А председатель совета директоров клуба Александр Медведев литературно подбирал выражения: «У нас товар — у вас купец».

Купца найти не удалось. В августе Вендел вернулся в Петербург, сразу влетел в основу и выдал классную осень. С дублем «Спартаку» и прочими личными достижениями. Сейчас сюжет полностью повторяется. Полузащитник, очевидно, рассчитывает хоть на какой-то трансфер, но желающих не особо много.

Вендел в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зимой Вендел уже подписался с «Ботафого». Что пошло не так?

Это тоже правда. В феврале «Зенит» устроил большой трансферный обмен. В Петербург приехал Луис Энрике, а в Бразилию сначала отправился Артур, а летом туда должен был поехать Вендел. Важно: это были разные сюжеты с точки зрения финансов. Энрике до Питера доехал, как и Артур до Сан-Паулу. А вот с Венделом возникли проблемы.

В мае он уже улетел из России с большим количеством чемоданов. Всё дело в травме, полученной в игре с «Пари НН». В целом для него весна не сложилась, хоть Медведев и многозначительно говорил, что футболист ещё вернётся. Словно что-то чувствовал. Пока Вендел восстанавливался после травмы в родной стране, «Ботафого» проинформировал «Зенит», что обнуляет историю. И трансфер не состоится. По информации «СЭ», всё дело в финансовых проблемах владельца клуба Джона Текстора, который стал отказываться от многих запланированных сделок. Но была и другая версия.

«Ботафого» заявление клуба «По геополитическим причинам трансфер не может быть завершён. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции в соответствии с законодательством США, особенно с учётом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер нашего клуба, — гражданин США. «Ботафого» благодарит «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение в ходе переговорного процесса. Это подтверждает его величие. Клуб выражает Венделу свою благодарность за его образцовое отношение и желание носить эту футболку, желает ему успехов в продолжении карьеры. «Ботафого» продолжает активно действовать на рынке и ищет усиление на следующее трансферное окно и оставшуюся часть сезона 2025 года».



В тот же момент в «Зените» заявили, что ждут Вендела обратно. И этот процесс затянулся.

Так что теперь будет с игроком?

В клубе всё ещё его ждут. Изначально Александр Медведев называл дату 1 июля. 3 июля он заявил, что футболист вернётся до конца недели. Однако вместо возвращения болельщики наблюдают только за новыми фотографиями из Бразилии. Восстановление после травмы, вероятно, давно завершено. Так что сейчас футболист перешёл к истории двухлетней давности.

Геннадий Орлов Футбольный комментатор «Венделу самому не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением? Я ещё тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты всё-таки думай о команде! Ты же подводишь её. Так же Паредес, будучи капитаном, получал 11 жёлтых карточек, а Манчини ему всё прощал. Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше. А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил встречу с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже — и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков. Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвёл команду, поэтому ему не надо возвращаться».

По данным Metaratings от 3 июля, Вендел сообщил, что в течение недели в клуб могут прийти предложения от других команд. По крайней мере агенты игрока вовсю над этим работают. Удивительно, что в медиа при этом нет никаких инсайдов о будущем Вендела. Даже «Фламенго», который вовсю ищет игрока в центр поля, сейчас больше сконцентрирован на Карраскале и Барко.

Вендел в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, не так давно появилась идея с возможным обменом Вендела на Малкома. И доплатой со стороны «Зенита». Но важно: футболист российского клуба, похоже, намерен вернуться исключительно в Бразилию. С другой стороны, Клаудиньо тоже хотел на родину, пока не увидел сумму контракта в Катаре. Может, с Венделом сработает так же?