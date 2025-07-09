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ПСЖ — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала клубного чемпионата мира, где смотреть, 9 июля 2025

Мощнейший полуфинал клубного ЧМ! «ПСЖ» и «Реал» бьются за выход в решающий матч! LIVE
Никита Паглазов
Мощнейший полуфинал клубного ЧМ! LIVE
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Следим за «скрытым финалом» на КЧМ-2025.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Клубный чемпионат мира подобрался к решающим матчам. Сегодня, 9 июля, мы узнаем второго финалиста турнира. И не просто узнаем, а ещё и увидим встречу двух огромных европейских команд: действующий обладатель всех возможных трофеев «ПСЖ» против мадридского «Реала».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — лучшая команда прошедшего европейского сезона. Команда взяла требл, включая первую в своей истории Лигу чемпионов, растоптав в финале «Интер» со счётом 5:0. «Реал» же сезон по своим меркам провалил, а потому и наступили перемены: Анчелотти уже в Бразилии, главный теперь Алонсо. Впрочем, лидеры на месте — и Мбаппе, и Винисиус, и даже Модрич, который после КЧМ поедет в «Милан».

Кто же шагнёт к трофею? «Чемпионат» будет следить за главной встречей дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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