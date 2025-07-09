Мощнейший полуфинал клубного ЧМ! «ПСЖ» и «Реал» бьются за выход в решающий матч! LIVE

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Друзья, всем привет! Клубный чемпионат мира подобрался к решающим матчам. Сегодня, 9 июля, мы узнаем второго финалиста турнира. И не просто узнаем, а ещё и увидим встречу двух огромных европейских команд: действующий обладатель всех возможных трофеев «ПСЖ» против мадридского «Реала».

«ПСЖ» — лучшая команда прошедшего европейского сезона. Команда взяла требл, включая первую в своей истории Лигу чемпионов, растоптав в финале «Интер» со счётом 5:0. «Реал» же сезон по своим меркам провалил, а потому и наступили перемены: Анчелотти уже в Бразилии, главный теперь Алонсо. Впрочем, лидеры на месте — и Мбаппе, и Винисиус, и даже Модрич, который после КЧМ поедет в «Милан».

Кто же шагнёт к трофею? «Чемпионат» будет следить за главной встречей дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь!