Талант «Реала» превращается в лидера. Алонсо придумал ему необычную роль

Хаби Алонсо после прихода в мадридский «Реал» меняет команду. На клубном чемпионате мира дебютировали новички (Александер-Арнольд, Хёйсен), а некоторые футболисты получают шанс в основе. Форвард Гонсало Торрес неожиданно стал лучшим бомбардиром «Реала», а 20-летний полузащитник Арда Гюлер обзавёлся новой ролью и мощно прогрессирует в ней. Рассказываем, где Алонсо видит турка на поле.

Основные позиции Арды — атакующий полузащитник и правый вингер. Но после трансфера в «Реал» летом 2023 года юному футболисту было трудно прорваться в старт. Мешали конкуренция (тяжело её выиграть у Джуда Беллингема и Родриго) и частые травмы. В сезоне-2023/2024 Гюлер в совокупности пропустил из-за повреждений шесть месяцев.

На следующий год Карло Анчелотти стал доверять Арде чуть больше времени. Однако полузащитник всё равно оставался недоволен: испанские СМИ сообщали, что турок думает об аренде. Однако весной 2025 года Гюлер получал всё больше и больше минут. С конца марта он забил два мяча и оформил четыре ассиста в 12 встречах. На фоне проблем Родриго с «Реалом» у Арды появилась надежда стать основным футболистом.

Арда Гюлер Фото: Angel Martinez/Getty Images

После ухода Анчелотти из «Реала» и назначения Хаби Алонсо появилась информация: испанец планирует использовать схему с двумя атакующими полузащитниками, одним из которых станет Гюлер. Однако всё пошло не по плану. Алонсо нашёл для турка совершенно другую роль — в центре поля. Причём в качестве не «десятки», а «восьмёрки». После клубного чемпионата мира «Реал» окончательно расстанется с Лукой Модричем: по плану тренера, именно Арда должен взять на себя функционал хорвата. Алонсо хотел, чтобы Гюлер использовал своё сильнейшее качество — видение поля.

Арда Гюлер полузащитник «Реала» «Я чувствую себя более важным для команды, ведь Хаби Алонсо постоянно со мной общается. Мне нравится работать под его руководством, поскольку он любит контролировать игру, хочет видеть больше коротких пасов и видит во мне полузащитника — именно это мне и подходит».

На клубном чемпионате мира Гюлер вышел на поле во всех пяти встречах. С «Аль-Хилялем» Арда появился во втором тайме, в других матчах — стартовал с первых минут. В игре 2-го тура группового этапа с «Пачукой» Арда забил один мяч, здорово подключившись в штрафную. А в четвертьфинале с «Боруссией» турок оформил дубль из ассистов. Всего Гюлер совершил 78 касаний, отдал 13 продвигающих передач и две ключевые передачи. Также Арда сделал больше всего пасов в финальной трети поля среди всех футболистов, сыгравших в четвертьфинале (23).

А тепловая карта Гюлера после встречи с «Ювентусом» наглядно показывает, на какой зоне теперь сфокусирован игрок.

Тепловая карта Гюлера Фото: Скриншот

Легенда турецкого футбола Эмре Белезоглу верит, что сезон-2025/2026 станет поворотным для 20-летнего полузащитника: «Арда станет ещё лучше. Он совершенствуется с каждым годом и всегда добивается успеха. Гюлер уже блестяще показал себя в прошлом сезоне, но с приходом Хаби Алонсо мы увидим совсем другого Арду. Он будет совершенствоваться. В этом сезоне Арда станет опытнее».

Хаби Алонсо отмечает, что Гюлеру ещё предстоит много работы в новой роли. Например, турку не хватает оборонительных навыков, да и мышечной массой ему не помешает обрасти. «Он должен стараться предугадывать [эпизоды в защите], а не реагировать. Если позиция лучше, то ты быстрее вступаешь в борьбу. Это процесс, через который он должен пройти. Это время, которое нужно потратить, чтобы добиться прогресса. Арда всё делает хорошо, и мы продолжаем помогать ему взрослеть. Он может совершать ошибки, но должен их признавать. У Гюлера много сильных сторон, и он особенный игрок. У него широкий выбор передач, и с ним мы играем лучше. Арда хорошо прессингует, однако ему нужно учиться и совершенствовать свою игру. В Турции на него возлагают большие надежды, и мы должны помочь ему вырасти в профессионального игрока», — сказал Алонсо.

Хаби Алонсо и Арда Гюлер Фото: Antonio Villalba/Getty Images

В обновлённой системе «Реала» немного другую роль получил не только Гюлер. Например, Орельен Тчуамени курсирует между опорной зоной и центром защиты, а Федерико Вальверде также чаще взаимодействует с мячом (как и Гюлер). Алонсо ищет идеальный баланс. Легенда «Реала» Тони Кроос недавно сказал, что клуб так и не нашёл ему замену: «Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто».

Возможно, в Мадриде попросту отпадает необходимость в «новом Кроосе». Алонсо строит абсолютно другую команду, в которой именно Арда способен стать одним из ключевых элементов.

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