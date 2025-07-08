«Удивительно, что он согласился». Главный новичок лета для «Краснодара» — из Франции!

«Краснодар» оформляет топ-трансфер. Действующий чемпион РПЛ забирает из французского «Осера» правого вингера Гаэтана Перрена. Это уже вторая сделка южан с игроком из клуба Лиги 1. Ранее в «Краснодар» на правах свободного агента перебрался экс-защитник «Осера» Жубал. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Перрена составила € 4,5 млн. А срок контракта, по нашей информации, составит три года. Рассказываем, что за игрок скоро окажется в России.

Гаэтан — уроженец Лиона и воспитанник одноимённой команды, в академии которой оказался в девять лет. 14 февраля 2016 года Перрен дебютировал в Лиге 1 в матче с «Каном», выйдя на замену на 88-й минуте вместо Александра Ляказетта. А уже 16 марта забил свой дебютный мяч ударом головой спустя две минуты после выхода на замену во встрече с «Нантом». После матча в раздевалке партнёры попросили его станцевать, что, по их словам, «он сделал не хуже, чем сыграл головой».

Гаэтан Перрен в «Лионе» Фото: IMAGO/ТАСС

Но всего за «Лион» Гаэтан провёл лишь три встречи. А в январе 2017-го его арендовал «Орлеан». На следующий год клуб полноценно забрал Перрена у «Лиона» на правах свободного агента. Хотя приход футболиста в «Орлеан» оказался скандальным: национальный директорат по контролю за управлением заподозрил клуб в непрозрачности сделки. Переход сначала аннулировали из-за финансовых проблем «Орлеана», который взял кредит на трансферы. Однако клуб в итоге продал других игроков и зарегистрировал Перрена.

Больших успехов с «Орлеаном» Гаэтан не добился: в 2021 году он покинул команду, которая выступала в третьем французском дивизионе. Хотя индивидуально Перрен выделялся. Например, в сезоне-2020/2021 забил 13 мячей и оформил девять ассистов в чемпионате (лучший результат в карьере). Показатели вингера заметил «Осер», который взял Гаэтана бесплатно.

Перрен в период с 2021 по 2025 год провёл два сезона в Лиге 1 (2022/2023 и 2024/2025). В первый раз «Осер» вылетел в Лигу 2, во втором случае сохранил место в элите (итоговое 12-е место). Последние два года получились для Гаэтана успешными индивидуально. В сезоне-2023/2024 он оформил 7+10 в 38 встречах Лиги 2 и помог «Осеру» подняться в Лигу 1. А в чемпионате-2024/2025 забил 10 мячей и оформил 11 ассистов. Перрен стал лучшим ассистентом Лиги 1 вместе с Райаном Шерки, который впоследствии перебрался из «Лиона» в «Манчестер Сити». А по системе «гол+пас» Гаэтан разделил четвёртое место с Арно Калимуэндо («Ренн») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»). Солидно!

Гаэтан Перрен Фото: Stephanie Grossetete/IMAGO/ТАСС

Перрен нашёл свой футбол благодаря тренеру «Осера» Кристофу Пеллиссье. Тот привил команде контратакующий стиль, в котором Перрен чувствовал себя максимально комфортно на правом фланге нападения. «Осер» — одно из главных открытий прошлого сезона Лиги 1. Он два раза обыгрывал «Марсель», причём в обеих матчах в голах поучаствовал Перрен. Фишка «Осера» в том, что эта команда хорошо обороняется. Спасибо Жубалу, который будет выступать с Перреном в «Краснодаре».

«Осер» играет с тремя центральными защитниками и латералями, которые делают кроссы на 40-50 метров. Эти мячи затем уже подхватывают фланговые футболисты — например, Перрен и Хамед Траоре. Затем они продвигаются к штрафной, смещаются ближе к центру и бьют. Либо отдают голевые передачи», — рассказал «Чемпионату» о системе игры «Осера» комментатор «Okko Спорт» Владислав Арапов.

Сильные качества футболиста — видение поля, последний пас, дриблинг и неплохая скорость. А лучше всего Гаэтану удаются дальние удары и стандарты. В прошлом сезоне он не исполнил ни одного пенальти, но зато совершил много голевых действий с других стандартов. Также на счету Перрена два гола прямыми ударами со штрафного. Да и вообще Гаэтан часто угрожает опасными дальними выстрелами из неочевидных позиций. В «Краснодаре» в играх с «автобусами» это должно работать идеально.

Футбольный агент и эксперт по французскому футболу Дмитрий Чельцов назвал сильные стороны Перрена.

Дмитрий Чельцов футбольный агент «Это игрок, который поздно созрел, но последний сезон получился невероятным по цифрам. В «Осере» Перрен был лучшим игроком и главным активом. Гаэтан — ярко выраженный атакующий игрок, владеет двумя ногами, может сыграть на позиции «десятки», отдать тонкий пас. Это футболист, который вскрывает фланг, очень быстрый. Игрок, который может создать момент из ничего. «Краснодар» не стесняется брать 29-летнего игрока, который созрел только к этому возрасту. Сейчас он даст результат на волне прошлого сезона. Отличный трансфер за небольшие деньги. Перепродать вряд ли удастся, однако спокойно может поиграть ещё года три-четыре».

«Перрен — очень хороший вариант. Быстрый, ловкий, техничный футболист, — добавляет Арапов. — Ему 29 лет: удивительно, что он согласился на трансфер в «Краснодар». Гаэтан мог бы перейти если не в стартовый состав, то на скамейку «Марселя». Тем любопытнее, как им удалось заполучить столь техничного вингера.

Это самый яркий трансфер РПЛ, если говорить об иностранцах. У «Краснодара» дефицитные фланги, тем более бо́льшую часть прошлого сезона выходил Жоау Батчи. Он неплохо себя проявил, но это не звезда и лидер. Перрен может стать таким, тем более Гаэтан был им в «Осере». Фланги у «Краснодара» точно станут вариативнее».

Гаэтан Перрен будущий новичок «Краснодара» «Сейчас я чувствую себя в отличной форме. Но для меня это не просто мимолётная удача. Очень доволен тем, как далеко я продвинулся, и это только начало. Не собираюсь останавливаться».

Именно это вызывает главные опасения в трансфере. В 29 лет Гаэтан провёл только первый классный сезон на высоком уровне. И сделал он это в контратакующем «Осере». Получится ли реализовать себя в любящем мяч «Краснодаре»? Также трудно удержать на дистанции высокую результативность по голам после дальних ударов. Да и стандарты в «Краснодаре» исполняет Эдуард Сперцян, который пока никуда не уходит. Вряд ли капитан отдаст их Перрену.

«Пожалуй, Перрен не очень хорошо обороняется, — назвал главную слабость новичка «Краснодара» Арапов. — Но его берут в первую очередь в атаку, думая о вариативности, а только потом — про структурность и комплексность. С другой стороны, справа [в защите] у «Краснодара» есть Джованни Гонсалес. И он провалил прошлый сезон. Это тревожный звонок, потому что вместо него выходил Сергей Петров. Если брать правый фланг в целом, то нужно укрепление сзади. Перрен не сможет его покрывать сам полностью. В «Осере» для этого были специальные латерали».

А вот какие опасения по трансферу выделяет Чельцов: «Из минусов можно отметить игру в переходных фазах в сторону обороны. Перрен не любит бегать назад, отрабатывать. В большинстве случаев он обозначает отбор, однако не вступает в него. Игра в прессинге — история не для него. С этим нужно работать».

Важно, что адаптация Гаэтана в РПЛ должна пройти без проблем — француз не заскучает с экс-партнёром по «Осеру» Жубалом. А ещё в бывшем клубе Перрен пересёкся с Джибрилем Сиссе! Экс-форвард сборной Франции «Ливерпуля» и «Кубани» работает в «Осере» тренером нападающих. Бывший форвард «передаёт привет» РПЛ: в действиях Гаэтана на поле мы увидим результаты его работы.