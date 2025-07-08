Топ-события среды: «ПСЖ» — «Реал» в полуфинале КЧМ, Уимблдон и волейбольная Лига наций

Яркое 9 июля: Мирра Андреева и Людмила Самсонова в четвертьфинале травяного ТБШ, «Зенит» против «Сьона» и «Тур де Франс»! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️ 🎦 14:00: «Тур де Франс», этап 5, Кан — Кан (индивидуальная разделка), 33 км

📺 Событие с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: отомстит ли Погачар Эвенепулу?

Несколько недель назад Тадей Погачар уступил в индивидуальной гонке Ремко Эвенепулу на Critérium du Dauphiné и стал четвёртым. Сейчас на такой непростой по профилю дистанции у него тоже не много шансов на успех, однако реванш над бельгийцем вполне возможен. Тем не менее без сложных подъёмов и спусков словенец может показать средний результат. А что, если это именно то, что ему сейчас и нужно? Он вплотную подобрался к представителю Нидерландов Матье ван дер Пулу в генеральной классификации, а значит, промежуточная точка в виде индивидуалки не должна испортить общей картины. Погачар будет сильно стараться, однако главные сражения ещё впереди. И он об этом помнит.

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🏐 14:00: Чехия — Сербия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: получится ли у Сербии одержать победу в Лиге наций?

Сборная Сербии — единственная команда, кому так и не удалось почувствовать вкус побед на турнире. Действующим чемпионкам мира не помогла даже родная площадка в Белграде. У Зорана Терзича сильный состав игроков, которому пока просто не везёт: в пяти из восьми встреч команда уступила соперницам на тай-брейке. Но и сборной Чехии будет важен каждый матч в нидерландском Апелдорне. Потому что команда претендует на попадание в восьмёрку. Так чьё желание победы окажется сильнее?

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🎾 15:00*: Ига Швёнтек (Польша, 8) — Людмила Самсонова (Россия, 19), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова размочить счёт личных встреч со Швёнтек?

Людмила Самсонова впервые карьере пробилась в 1/4 финала ТБШ, но продвинуться дальше по сетке Уимблдона ей будет очень непросто, ведь соперницей 26-летней россиянки стала пятикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек. Девушки ранее четыре раза пересекались на корте, и во всех случаях успех был на стороне польской теннисистки. Она была сильнее в Штутгарте-2022, Дубае-2023, Пекине-2023 и на US Open — 2024. Победительница новой встречи сразится за место в финале Уимблдона-2025 с кем-то из пары Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с олимпийской чемпионкой Токио?

Мирра Андреева установила личный рекорд на Уимблдоне, впервые в карьере пробившись на этом турнире в 1/4 финала. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, 18-летней россиянке необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Токио и теннисной мамой Белиндой Бенчич, которая на 10 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится за место в финале Уимблдона-2025 с кем-то из пары Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Сьон», товарищеский матч

Интрига: встреча «Зенита» со швейцарским клубом

Не самая частая история последних лет: встречи наших клубов с европейскими. Ещё и в России. «Зенит» сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге. Отличная проверка для команды Сергея Семака за 1,5 недели до старта РПЛ. Вряд ли «Зенит» думает о результате, но победа над европейской командой наверняка добавит позитива перед началом сезона.

🏐 🎦 21:30: Нидерланды — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: вернётся ли сборная Турции в тройку лидеров перед финальным этапом?

Из-за поражения от бразильянок турецкие волейболистки опустились с третьего места на четвёртое, пропустив вперёд как раз южноамериканских спортсменок. Теперь команде Даниэле Сантарелли вновь придётся доказывать своё превосходство. И в первом же матче, на пути к топ-3, турчанки встретятся с хозяйками площадки — сборной Нидерландов. Команда хоть и располагается на 12-м месте, но у неё есть все шансы, чтобы пройти дальше и сделать всё, чтобы порадовать своих болельщиков.

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⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Реал» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала

Интрига: топ-вывеска в полуфинале КЧМ-2025

Ух, что за матч нас ждёт в полуфинале КЧМ! Встречи «ПСЖ» и «Реала» — всегда интересно. А теперь команды находятся в двух шагах от трофея. Парижане могут взять уже пятый титул за год, «Реал» же идёт за первым трофеем под руководством Хаби Алонсо. Ещё и Килиан Мбаппе сыграет против «бывшей». Дополнительно раздувать интригу нет смысла, пропускать такое зрелище нельзя!