«Меня просто отфуболили». Боль легенды Тулы после ухода из клуба

Сергей Ткачёв — легенда тульского «Арсенала». Полузащитник выступал за клуб восемь с половиной лет. За это время стал рекордсменом клуба по количеству матчей (215) и по системе «гол+пас» (31 гол и 41 голевая передача). В последнем сезоне Первой лиги Сергей сыграл в 29 из 34 матчах, но летом, к большому для него удивлению, клуб решил не продлевать с ним контракт. Всей болью от этого решения Ткачёв поделился с «Чемпионатом».

— Не так давно ты попрощался с тульским «Арсеналом» со словами: «Не так я хотел это сделать, не представлял, что так скоро». Что вкладываешь в них?

— Очень сильно расстроился. Вокруг меня сложилась максимально странная ситуация. По всем футбольным действиям в сезоне, по своей форме — я точно заслужил продление контракта. Почти все матчи в основе отыграл в последнем чемпионате – сил у меня немерено. Ситуация неожиданная.

ПОСТЫ СЕРГЕЯ ТКАЧЕВА ИЗ СОЦСЕТИ Фото: Сергей Ткачёв

— Почему так случилось?

— За весь отпуск со мной лично из клуба ни разу не связывались. Через агента передали слова спортивного директора, дескать, надо дождаться назначения нового тренера, а потом решат по будущему. Хотя сейчас понимаю: намёк на непродление контракта был уже тогда.

— Что потом?

— Они взяли паузу, которая затянулась. Непонятно, как можно вообще не вести диалог с футболистом, который девять лет отдал клубу?! Окей, вы не хотите со мной продлевать контракт. Но хотя бы позвоните, объясните! Мне кажется, это какая-то нефутбольная тема. Не знаю, что могло вызвать такое поведение.

— Догадки есть?

— Может, какие-то обиды. В итоге мне просто написали «спасибо». Я такого вообще не ожидал. Думал: тянут и тянут, однако звонок всё-таки поступит. Был уверен, что продлю контракт, останусь в Туле. С Александром Денисовым (спортивный директор «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») мы играли вместе, а с генеральным директором Валерием Гриньковским общения особо не было.

Александр Денисов, спортивный директор «Арсенала» Фото: arsenaltula.ru

— По этой ситуации с ним связывался?

— Да, общался с генеральным директором. Прямо спросил, видит ли он меня в команде на следующий сезон.

– Что в ответ?

– Странная фраза. «Я не буду против, но моего мнения недостаточно. Надо, чтобы решил тренер. У меня претензий нет, ты топ, столько лет отдал клубу».

Когда назначили Гунько – я ему тоже набрал. Он ответил: «Все вопросы к Денисову. Мне предоставили списки игроков, тебя там нет». Контракт мой закончился 3 июня. И я не понимаю, почему нельзя было позвать меня тренироваться с «Арсеналом» даже без контракта! Тем более тренер сказал, что помнит обо мне только то, что я когда-то в ЦСКА левым защитником выходил. Гунько же последние годы не работал в России. Но к тренеру у меня претензий вообще нет.

Дмитрий Гунько (справа) Фото: arsenaltula.ru

— А к руководству?

— Есть, конечно. В первую очередь потому, что не было диалога. Меня просто отфуболили через СМИ! Дальше – ещё забавнее. Мне позвонил мой друг Анри Хагуш, с которым мы вместе играли в Туле – увидел мой прощальный пост. Спросил: «А тебе Денисов-то в итоге звонил? Попрощались нормально?» Ответил, что нет, а первым звонить не собирался. И, видимо, Хагуш набрал Денисову – потому что уже на следующий день Саша [Александр Денисов] позвонил мне.

— Что сказал?

— «Серый, это не я, на мне работы много». Начал перекладывать ответственность на министра спорта, на заместителя губернатора… Хотя не понимаю, при чём вообще тут они. Для меня руководство — это только генеральный и спортивный директора. Уже потом Денисов мне признался, что был обижен на меня и Левашова.

— За что?

— У каждой футбольной команды есть свой чат, где должны быть только игроки. Это отдельная жизнь – таков закон футбола. В ней был и Саня Денисов, когда играл за нас. Потом, когда после завершения карьеры он стал спортивным директором, мы его из группы удалили. И он сказал, что очень сильно на это обиделся: хотел быть и руководителем, и в нашем чате остаться. Но в этом нет ничего личного. Денисов стал на ступеньку выше, он не был больше частью именно футбольной команды. Не вижу смысла на это обижаться. Тогда все пацаны сказали, что им будет неуютно, если Саня останется в группе.

Сергей Ткачёв Фото: arsenaltula.ru

— Чем закончился разговор по телефону?

— «Всё хорошо, ты молодец, всё классно. Ещё много раз вместе посидим». Я ответил, что не верю ему. Уверен, Денисов мог спокойно сделать так, чтобы я остался в команде. Скорее всего, не продлить контракт со мной — именно его решение.

Мне очень хотелось ближайший сезон отыграть в «Арсенале». В моей голове я уже представлял, как проведу прощальный матч, круг почёта… Вот Панченко сейчас в «Динамо» очень красиво проводили, мне хотелось так же. А в итоге — никак. Просто «спасибо» через СМИ. Но я очень благодарен фанатам: получил много слов поддержки и в личных сообщениях, и в комментариях. Очень им благодарен. После последнего матча прошлого сезона фанаты просили меня остаться – я в ответ лишь показывал на трибуну с руководством.

— Планируешь продолжать играть?

— Хочется. Но я был так настроен на Тулу, что мне тяжело вести переговоры. Не хочется ехать куда-то далеко, семью перевозить, всё в корне менять… Не вижу смысла переходить куда-то, чтобы просто повариться в футболе ещё годик. Если позовёт команда, которая будет бороться за первые места – с удовольствием. А пока только на фитнес хожу, программу делаю. Футбола не хватает. Но хочется ставить перед собой максимальные задачи.

— Что сказали партнёры?

— Я с ними попрощался, все в шоке. Обычные работники базы тоже расстроились. Я обязательно ещё приеду, чтобы попрощаться и с поварами, и с охранниками, и со всем персоналом.

— Если руководство увидишь – пожмёшь им руку?

— Не удивлюсь, если после интервью они вернутся с предложением: мол, чего это никак угомониться не могу. Я просто с ними попрощаюсь через СМИ, как и они со мной. Конечно, при нынешнем руководстве я никуда не поеду, никакой прощальный матч играть тоже не буду. Мне, кстати, оставалась одна игра до звания рекордсмена по количеству матчей в истории «Арсенала». Представляешь, как обидно вышло? Жена видит, как мне тяжело. Хотя я ей говорю, что всё нормально. Хотя какое нормально?! Но желаю, чтобы после провала команда сплотилась в новом сезоне и порадовала болельщиков.