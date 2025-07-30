Как прошёл сезон для звёзд Грузии после Евро? Успеха добился не только Хвича

Год назад сборная Грузии удивила футбольный мир на чемпионате Европы. Команда вышла из группы, в которой были Португалия, Турция и Чехия. В заключительном туре грузинских футболистов устраивала только победа в матче с португальцами, и они одержали её. Дальше — встреча с испанцами в 1/8 финала. Аутсайдер забил первым, но потом пропустил четыре мяча. Тем не менее Грузия всё равно выступила гораздо выше ожиданий. Как же сложился следующий за Евро сезон на клубном уровне для некоторых футболистов той команды?

Георгий Мамардашвили

Георгий Мамардашвили Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лучший вратарь Евро-2024 по количеству сейвов. Вышли бы грузины из группы без такого голкипера — большой вопрос. После чемпионата Европы Мамардашвили подписал контракт с «Ливерпулем», однако стороны договорились, что Георгий останется в «Валенсии» ещё на один год. 34 матча, 48 пропущенных мячей, восемь «сухарей» — статистика 24-летнего футболиста в минувшем сезоне. «Валенсию» серьёзно штормило — ближе к концу 2024-го она рухнула на последнее место. Но команда прибавила во второй части чемпионата Испании и поднялась на 12-ю строчку в таблице. Теперь Георгий проходит сборы с чемпионом Англии и уже дебютировал за «Ливерпуль» – ещё в товарищеском матче с «Престоном».

Лука Лочошвили

Лука Лочошвили Фото: Giuseppe Maffia/Imago/ТАСС

Защитник начал сезон в клубе Серии В — «Кремонезе», а зимой его арендовала «Салернитана». В первой команде Лочошвили редко выходил на поле, а во второй — регулярно. Правда, это не помогло «Салернитане», которая вылетела в третий по силе дивизион итальянского футбола. А вот «Кремонезе» продрался через стыки и оказался в Серии А. Но Лочошвили в новом сезоне сыграет во Второй Бундеслиге: грузин перебрался за € 1 млн в «Нюрнберг».

Гурам Кашия

Гурам Кашия (слева) в матче ЛЧ с «Баварией» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Самый возрастной футболист из списка (38 лет). Гурам — рекордсмен сборной Грузии по количеству матчей (124). На Евро Кашия отыграл четыре встречи, все — с капитанской повязкой. С 2021 года защитник представляет «Слован» из Братиславы. В сезоне-2024/2025 Гурам дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов, до этого играл только в квалификации. Он провёл все восемь матчей на общем этапе турнира, в трёх встречах выходил на поле с капитанской повязкой. 46 матчей, четыре гола — статистика Кашии в «Словане» по итогам прошлого сезона.

Георгий Кочорашвили

Георгий Кочорашвили Фото: sporting.pt

Опорный полузащитник в течение последних лет играл в Испании. Молодёжка «Жироны», «Пералада», «Кастельон», «Леванте» — список зарубежных клубов в биографии Кочорашвили. Георгий сменил команду в это окно и ушёл на повышение. Сначала Кочорашвили внёс существенный вклад в успех «Леванте» — клуб вернулся в Примеру. Грузинский футболист забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 35 встречах. Неплохие цифры для опорника. На 26-летнего футболиста обратил внимание «Спортинг». € 5,5 млн — и Георгий оказался в Лиссабоне. Пора показать себя на уровне Лиги чемпионов. «В детстве мне не разрешали смотреть матчи ЛЧ, поскольку они стартовали поздно. Я мечтал, что когда-нибудь сыграю в этом турнире, и теперь мечта всё ближе к тому, чтобы стать реальностью», — сказал Георгий после трансфера.

Георгий Чакветадзе

Георгий Чакветадзе Фото: Cameron Howard/Getty Images

За год до Евро Георгий перешёл из «Гента» в «Уотфорд». В начале 2024-го английский клуб выкупил грузинского футболиста за € 2,5 млн. 41 матч, два гола, семь результативных передач — статистика 25-летнего футболиста в составе клуба Чемпионшипа. «Уотфорд» завершил турнир только на 14-й строчке в таблице, так что Чакветадзе снова ждёт рубка во втором английском дивизионе. Его контракт истекает только в 2029 году.

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия Фото: Lars Baron/Getty Images

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте уговорил Хвичу после Евро — тот остался на юге Италии. Но так получилось, что только на полгода. В начале 2025-го грузин перешёл в «ПСЖ». Выиграл и в зарплате, и в количестве трофеев. Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов — всем бы так менять клубы. В 30 матчах за столичный клуб Кварацхелия набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас». 31 мая Хвича оформил гол в финале Лиги чемпионов и завоевал престижный трофей в возрасте 24 лет. А в июне-июле Кварацхелия рубился вместе с «ПСЖ» за победу на клубном чемпионате мира. Но в финале парижане неожиданно уступили «Челси» (0:3).

Зурико Давиташвили

Зурико Давиташвили Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

После Евро Зурико сменил один французский клуб на другой — перешёл из «Бордо» в «Сент-Этьен». Сезон-2024/2025 лично для него сложился достаточно неплохо. Девять голов и восемь результативных передач в 34 матчах. Правда, все эти подвиги не спасли «Сент-Этьен». Предпоследнее место в Лиге 1 и логичное падение во второй дивизион. Любопытно, что шесть из девяти мячей Зурико забил в тех встречах, которые завершились для команды поражениями. Контракт Давиташвили рассчитан ещё на три года.

Жорж Микаутадзе

Жорж Микаутадзе Фото: Michael Steele/Getty Images

Нападающий классно показал себя на чемпионате Европы — забил по мячу в каждом из трёх матчей группового этапа. А во встрече с Португалией Жорж ещё и отдал голевую передачу. После турнира Микаутадзе перешёл в «Лион». 24-летний форвард выдал очень приличный сезон — 17 голов и 11 результативных передач в 47 встречах. Да и в сборной Грузии после Евро выглядел прекрасно. Три гола в шести матчах группы в Лиге наций и четыре — в двух встречах плей-офф с Арменией. По окончании сезона Микаутадзе получил крайне неприятную новость — «Лион» отправили в Лигу 2 из-за финансовых нарушений. Но клуб выиграл апелляцию и остался в элите. Так что в сезоне-2025/2026 следим за Микаутадзе в Лиге 1.