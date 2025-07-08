У Карпина отнял победу сказочный гол. Новичок «Ахмата» красиво сложился и попал

Московское «Динамо» прервало победную серию после назначения Валерия Карпина на летних сборах. Бело-голубые сыграли вничью на базе в Новогорске с «Ахматом».

«Динамо» и «Ахмат» сейчас особенно интересны, так как в межсезонье обе команды поменяли главного тренера. Да и к новичкам клубов всегда больше внимания, чем к остальным футболистам. Правда, с первых минут появились только новобранцы южан – Мансилья, Касинтура, Сидоров и ангольский опорник Келиану.

«Ахмат» сыграл по схеме 4-3-3. В воротах – Ульянов, в обороне (справа налево) – Тодорович, Ибишев, Шатара и Сидоров. В тройке центрхавов – Келиану, Талал и Касинтура. А в атаке Мансилья (справа) и Садулаев (слева) поддерживали центрфорварда Мелкадзе. Что касается стартового состава «Динамо», то у хозяев оказалось больше молодых футболистов. Место в воротах занял Лещук, тогда как Лунёва после его наделавшего шуму интервью вообще не было в заявке. Линию обороны составили Кутицкий, Маричаль, Фернандес и Лаксальт, трио центрхавов – Александров, Смелов и Окишор, а впереди действовали Макаров, Бабаев и Маухуб на острие.

«Ахмат» при Александре Сторожуке, видимо, будет очень прессингующей командой. С самого начала южане мощно поддавили бело-голубых. Но москвичи не терялись, выходили из обороны, как любит Карпин, при помощи рискованной перепасовки с участием вратаря. В дебюте встречи «Динамо» пару раз разбило таким образом высокий прессинг «Ахмата» и улетело в контратаки. В одном эпизоде Макаров плохо пробил на технику и отправил мяч прямо в руки Ульянову, в другом – грозненцев спас голкипер.

Команда Карпина была как будто менее нацелена на прессинг, быстрее садилась в средний или низкий блок. В таких моментах пятым в линии защиты мог оказываться опорник Александров – в стиле Глебова в «Ростове». «Ахмат» заработал немало угловых и достаточно опасно подавал их, тем не менее запомнился разве что момент со скидкой под удар Мелкадзе во вратарскую и сейвом Лещука.

Обе команды в первом тайме не преуспели в позиционных атаках. Незадолго до перерыва «Динамо» потеряло Маухуба, который получил травму в результате столкновения головами с соперником. На замену вышел Гладышев и тут же поучаствовал в голевой атаке бело-голубых. После стандарта «Ахмата» хозяева организовали контрвыпад «два в два». Гладышев поддерживал Бабаева, а тот решил потянуть одеяло на себя и блестяще решил эпизод: раскачал Тодоровича, классно пробил из полукруга.

После перерыва Карпин сменил почти всю защитную линию – на поле появились Осипенко, Зайдензаль и Скопинцев. Помимо них, в игру вступили Бителло и молодой нападающий Боков. Сторожук ограничился только двумя заменами, выпустив Гандри с Гаджиевым. И тунисец едва не забил в свои ворота уже на первых минутах. Смелов протащил мяч справа, сделал кросс. Ушёл от довольно цепкого, к слову, Келиану. Пока двухметровый Гандри складывался, мяч отлетел от его ноги – мог случиться забавный автогол. Однако получился удар выше цели.

На исходе часа матча «Динамо» лишилось ещё и удалённого за вторую жёлтую карточку Кутицкого. Пока бело-голубые перестраивались, «Ахмат» провёл голевую атаку. Южане как раз на фланге отсутствующего Кутицкого создали ситуацию «два в один», после чего Садулаев подал на дальний угол вратарской. Там хозяевам тоже не хватило игрока. А какую красоту сотворил Гаджиев! Новичок из махачкалинского «Динамо» ловко сложился и забил ударом в падении с лёта левой ногой. Мяч залетел в сетку от рук Лещука.

Соперники продолжили встречу в равных составах. После гола «Ахмата» Карпин и Сторожук произвели ещё большое количество замен – из основ остались только вратари. Любопытно, что за южан сыграл полчаса нападающий Конате, о чьём возвращении из Саудовской Аравии объявили только сегодня.

Однажды Конате мог отметить камбэк в «Ахмат» голом, но в целом после всех перестановок на поле было мало интересного. Мяч застревал между штрафными. Тем не менее в самой концовке «Динамо» поддавило и едва не добыло победу. Касерес, сместившись с правого края ближе к центру, зарядил в перекладину. Вот тут команде Карпина откровенно не повезло.