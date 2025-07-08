«Эти мысли дурные — недостаток профессионализма». Орлов — о проблемах «Зенита» и не только

К «Зениту» каждое трансферное окно приковано повышенное внимание в силу понятных причин, а в это — особенно. Всем же интересно, как поведёт себя клуб после потери чемпионского титула. Новостей и сплетен вокруг команды масса, а входящих трансфера — пока два. С них мы и начали разговор с известным комментатором и журналистом, «голосом Санкт-Петербурга» Геннадием Орловым.

— Жерсона вы наверняка видели на клубном чемпионате мира. Впечатлил?

— По позиции Жерсон восьмой номер, но закрывал правый фланг в атаке. А в «Зените» на этой позиции конкуренция сумасшедшая: Луис Энрике, Глушенков, Лусиано. Все трое левши, и Жерсон — четвёртый! Но я думаю, всё будет нормально. Главное для них сейчас — сыграться. Деньги в футбол не играют — играют футболисты.

Жерсон на КЧМ Фото: Zuma/TASS

— А есть опасения?

— Матч с «Балтикой» показал, что в действиях «Зенита» ещё присутствует академизм, особенно у игроков обороны. Как же они позволяют бить с разных дистанций, в том числе с близких по воротам? Защитники должны накрывать этот мяч. Я ещё в прошлом сезоне говорил, что оборона у команды сыроватая. Думал, что тот же Нино больший боец. В Бразилии он был капитаном команды, а у нас часто падает, не слишком уверен в себе — не выглядит вожаком. В центре полузащиты тоже есть проблемы. Так что у Семака фронт работы расширился. Однако материал есть. Дальше всё зависит от умения тренера играть в футбольные шахматы, совершать правильные ходы.

— Справедливо Жерсона сравнивают с Венделом?

— Нет, Вендел всё-таки наступал из глубины. Жерсон более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всё умеет делать. До конца его возможности мы ещё не знаем, однако самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача. Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности. В современном футболе вроде бы все играют в прессинг. Но посмотрите, как у Рахимова «Рубин» вступает в отбор после потери мяча. Всем составом! Понятно, что есть люди, которым положено играть на пианино, однако кто-то же должен его и таскать. Человек шесть-семь в команде должны выполнять эту черновую работу, а три-четыре фантазёра — сочинять комбинации в атаке. Вот этих «чернорабочих» «Зениту» сейчас явно не хватает. Они ведь тоже должны быть высокого качества: уметь отбирать мяч без нарушения, точно пасовать и не давать бить по воротам с 16-17 метров, как это было в матче с «Балтикой».

— Сам Вендел уже отрезанный ломоть?

— Конечно. Ему самому не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением? Я ещё тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты всё-таки думай о команде! Ты же подводишь её. Так же Паредес, будучи капитаном, получал 11 жёлтых карточек, а Манчини ему всё прощал. Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше.

А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил встречу с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже — и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков. Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвёл команду, поэтому ему не надо возвращаться.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Значит, нужен игрок в опорную зону?

— Я считаю, что все игроки обороны должны повысить свою ответственность на 50%. Они так играли в начале декабря, когда позволяли забивать «Акрону» с «Крыльями Советов», и потом — всю весну. Может, они думали: мы всё равно забьём больше? Эти мысли дурные, глупые — от недостатка профессионализма. Если ты лидер, так покажи с первых минут, что ты сильнее. А этого не происходит. Им «Балтика» забивает два гола после ошибок в обороне. С такими легкомысленными настроениями даже на товарищеский матч выходить нельзя.

— Позитивные наблюдения есть?

— Я считаю положительным моментом то, что 10-й номер отдали Глушенкову. Под ним играли Пеле, Марадона, Аршавин. Зачастую «десятки» — это суперигроки. Значит, Семак ему доверяет, и сам Глушенков это понимает. Ему сейчас нужно быстро найти такое же взаимопонимание с партнёрами, какое у них было с Венделом.

— Роман Вега — пока игрок-загадка?

— Защитник, однако вроде как может сыграть опорного полузащитника. Наверное, хороший игрок, нужно смотреть. Но вот сейчас на лавке сидит Соболев. Можно же было за эти деньги купить более полезного нападающего, который забьёт не три-четыре гола, а 10? Если человек выходит со скамейки и не помогает, чего его держать?

— Что говорят ваши источники: возможно появление в «Зените» ещё одного Педро — нападающего из «Фламенго»?

— Вполне возможно, почему нет? И Семак говорил, что ему хотелось бы ещё нападающего. А значит, есть такая просьба к клубу. Селекционная работа идёт.

— У «Зенита» есть Лусиано, Соболев, Кассьерра — нужен ли ещё один большой нападающий?

— Нужен не большой, а классный нападающий! Угальде — маленький, а забил 17 мячей.

— Куда же девать других?

— Не волнуйтесь — найдут куда (улыбается). Повысится конкуренция, кто-то уйдёт в аренду, поняв, что не сможет бороться. У Соболева в конце сезона что-то немножко стало получаться. У него есть мотивация, и видно, что его поддерживает Семак. Ведь это время могли отдавать Кассьерре, а тренер ставил Соболева. Всё ждал, когда он начнёт играть, а тот так и не начал. Ему трудно переучиться уже. Он не зенитовский игрок по своему мастерству. Сравните с Лусиано, Энрике, Педро… Как раз Педро сейчас самый перспективный, сильный игрок в линии атаки «Зенита». Он всё умеет. Не случайно Педро отличается в летних матчах. А Кассьерре надо искать клуб — думаю, в «Зените» он не будет получать много времени.

Александр Соболев на лавке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Допускаете возвращение в Петербург Малкома?

— Я думаю, что не надо. В одну реку дважды не входят. Например, второй заход Аршавина в «Зенит» после «Арсенала» не слишком удался. Правда, тут и от тренера многое зависит.

— Можно пример?

— Почему Дзюба сейчас блеснул в «Акроне»? Он оказался на одной футбольной волне с тренером. Дзюба пришёлся там ко двору, и «Акрон» очень хорошо выступил. Трудно представить, как команда сыграла бы без него. Я с уважением отношусь ко всем футболистам, но Дзюба был великолепным мотиватором для одноклубников. Я считаю, что журналист, комментатор, особенно опытный, должен отбрасывать всё, что происходит за пределами поля. Это для другой прессы. Они сами же от этого и страдают. А тут мы говорим о мастерстве игры в футбол.

— Но от темы Смолова и «Кофемании» нам всё же не уйти.

— Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя! Я сам был футболистом и знал, как отомстить на поле грубияну не во вред себе и команде. А Смолов, как и Кокорин, бьют по своей репутации. Как они с этим дальше жить-то будут? У вас же дети есть — что они подумают? Хулиган есть хулиган. Однако наши люди начинают его защищать, что бы человек ни делал.

— Вы верите, что «Зенит» мог подбивать Ивана Сергеева на переход в «Спартак»?

— Может, это работа агента? Какая разница «Зениту», куда идёт Сергеев? Но даже если у «Зенита» была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение? Я не знаю подробностей — это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Однако при переходах зарабатывает агент — об этом надо думать в первую очередь. Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нём пронюхал. Однако всё это из серии ОБС — одна баба сказала. Люди, которые осуществляют сделки, всей правды нам не расскажут. А сам Сергеев — что, молодой мальчик? У Сергеева один мотив — он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в «Спартак». Тогда «Спартак» был сильнейшей командой. После был момент, когда в «Зенит» все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришёл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. «Динамо» мечтает наконец стать чемпионом. И хорошо!

Иван Сергеев в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вас удивила реплика Лунёва относительно совместительства Карпина?

— Во-первых, вратари всегда мыслят не так, как полевые игроки. А Лунёв — вратарь хороший. Но такие публичные заявления — это нехорошо и для Лунёва, и для «Динамо». Есть же политика клуба, мнение самого тренера. Для самого игрока это большой риск. Может закончиться тем, что через одну-две ошибки Андрея в основе окажется другой вратарь. Я как бывший футболист могу предположить, что у этих слов была какая-то предыстория, но какая именно, мы пока не знаем.

— Игра «Зенита» со «Сьоном» сегодня — это в большей степени имиджевая, политическая история, чем спортивная?

— Ну конечно, имиджевая. Игра со швейцарцами сегодня — это маленький прорыв в Европу. Со своей стороны «Сьон» показывает, что футболисты не хотят быть замешаны в политике. Они хотят быть выше этого, однако удастся ли? У них есть клубы, президенты, мощные спонсоры. Сам по себе «Сьон» — приличная команда. Со спортивной точки зрения это хорошая подготовительная работа. Ещё «Войводина» у «Зенита» будет.

— Что думаете о других конкурентах «Зенита»?

— Работа Станковича не успокаивает людей, которые искренне переживают за «Спартак» (среди моих друзей, знакомых их много).

— Что напрягает?

— Трансферная политика. Сейчас говорят, что Барко, Угальде могут уйти. Угадает ли тренер с заменой, если она понадобится? Зимой пришли двое — и команда стала играть хуже, чем раньше.

— Что по бронзовому призёру и обладателю Кубка?

— Что будет с ЦСКА — тоже загадка. Там ведь команда была уже отлажена. А новый тренер — это новый взгляд на футбол у игроков. Ему нужно забрать всё лучшее из того, что было, и привнести своё. Для этого талант нужен. Плюс каждый новый тренер — это приобретения, а значит, расходы для клуба. Сейчас посмотрим, как спортивный менеджмент себя проявит. Николичу, как я понимаю, взаимопонимания с ним не хватало. И это одна из причин его ухода. Он выиграл Кубок, а ему не повысили зарплату. Но мне обидно другое.

— Что?

— Я живу в Петербурге, и мне было приятно смотреть, как играл ЦСКА. Я им аплодировал! Кисляк появился, Ваня Обляков стал хорошо играть. А сейчас на сборах смотрю: нет больше «ромба» Николича. Значит, и футболистам надо перестраиваться. А у них время для этого есть? В такой ситуации игроки нередко теряются — надеюсь, с молодыми армейцами этого не случится.