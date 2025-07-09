«Не грусти, брат, ты сотворил историю». У Мбаппе и Хакими особенная связь

В полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «ПСЖ» и мадридский «Реал». Конечно, главная интрига: какой из топ-клубов окажется в финале? Но есть и нетривиальный сюжет. Друг против друга придётся сыграть близким друзьям – защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими и форварду «Реала» Килиану Мбаппе. Как вообще возникла их дружба?

Летом 2021 года Хакими перешёл в «ПСЖ». Мбаппе сразу же приложил усилия, чтобы помочь освоиться экс-защитнику «Интера». Найти общий язык им помог испанский: Килиан его учил с детства, а Ашраф играл в академии «Реала», да и родился в пригороде Мадрида. «ПСЖ» дал новичку шкафчик в раздевалке рядом с французом. Общий интерес к музыке и моде также сблизил их.

«Всё это было спонтанно. С того дня, как я приехал и встретил кого-то вроде него [Мбаппе], того же возраста, что и я, такой же индивидуальности, того же характера. Мы как два ребёнка. Всё это происходит естественным образом», — рассказывал Хакими Telefoot в апреле 2022 года. Вместе Ашраф и Килиан принимали ледяные ванны после тренировок, сидели рядом во время перелётов, играли в видеоигры, посещали кинофестивали. В общем, занимались «броманс»-рутиной.

АШРАФ ХАКИМИ И КИЛИАН МБАППЕ НА ТРЕНИРОВКЕ «ПСЖ» Фото: DPA/TASS

Важный эпизод случился на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Перед матчем 3-го тура с Тунисом (0:1) Мбаппе сказал: «Мы сегодня здесь, на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Тут круто. 40 тысяч придут сюда на матч Франция – Тунис. Надеюсь, мы победим и будем играть с Марокко. И я должен буду уничтожить своего друга». Хакими ответил на слова Килиана: «Я его вынесу».

В итоге Франция и Марокко действительно встретились, но в полуфинале! Команда Мбаппе победила (2:0) и прошла дальше. Однако после игры Килиан утешал друга. А затем написал в соцсетях: «Не грусти, брат, все гордятся тобой, ты сотворил историю».

Ашраф Хакими защитник «ПСЖ» «У нас с Килианом настоящая связь. Он очень помог мне, когда мне это было нужно, а ведь это непросто, особенно с его статусом мировой звезды. Я бесконечно благодарен, что он мне помог, когда я пришёл в клуб. Я ведь не говорил на французском языке и никого не знал. Именно эта связь создала ту дружбу, которая у нас есть сегодня. Она помогает нам понимать друг друга как на поле, так и за его пределами. Когда тебе хорошо рядом с одноклубником на поле и за его пределами, играть легче. С Мбаппе ещё проще играть, учитывая его качества. Мы говорим на одном футбольном языке, мы с ним на одной волне, на поле быстро настраиваемся на нашу с ним связь. Так что нам легко играть вместе».

После чемпионата мира друзья отправились на каникулы. Мбаппе и Хакими провели их в Нью-Йорке, гуляя по городу и посещая баскетбол. А одно из видео с игроками «ПСЖ» завирусилось в Сети: они наблюдали за выступлением на Таймс-сквер, при этом пытаясь остаться незамеченными. Килиан и Ашраф надели маски, в которых были видны только их глаза. Но их всё равно узнали.

АШРАФ ХАКИМИ И КИЛИАН МБАППЕ В МАСКАХ В НЬЮ ЙОРКЕ Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Мбаппе чуть младше Хакими, но является «старшим братом» в этой паре. Люди, работавшие с ними, говорят, что француз выглядит более зрелым, хотя Килиан холост, а Ашраф женат и воспитывает двоих детей. Показательный момент случился во время одного из матчей осенью 2023 года. Хакими не отдал передачу Мбаппе в выгодной позиции, за что француз «напихал» другу. Ашраф извинился, но Килиан сказал: «Мало извиняться, просто отдай мне мяч».

Мбаппе в «ПСЖ» не давал спуска даже лучшему другу. «Ашраф должен соответствовать стандартам. Я знаю его близко, и в этом году он вернулся с другим настроем, будучи более требовательным каждый день. В прошлом сезоне у него были более сложные моменты, он адаптировался», — отметил Мбаппе.

Летом 2024 года Килиан покинул «ПСЖ» и перебрался в «Реал». Испанские СМИ также разгоняли тему с возвращением в Мадрид Хакими. Однако Ашраф не поехал вслед за другом. RMC Sport сообщал, что марокканец останется в «ПСЖ» надолго, поскольку он важная часть команды. И не зря: в сезоне-2024/2025 парижане взяли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Хакими забил победный мяч в финале ЛЧ «Интеру». Мбаппе поздравил парижан, не став отдельно упоминать друга: «Наконец-то настал этот знаменательный день. Триумф, причём в стиле клуба. Поздравляю, «ПСЖ».

АШРАФ ХАКИМИ С ТРОФЕЕМ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ Фото: AP/TASS

Перед полуфиналом клубного чемпионата мира Хакими рассказал, что недавно общался с Мбаппе.

Ашраф Хакими защитник «ПСЖ» «Мы уже созванивались в начале турнира, поболтали по-дружески. Мбаппе говорил, что немного приболел, но сейчас полностью готов к матчу. Не думал, что нам придётся играть друг против друга, однако всегда желаю ему всего наилучшего. Он мой хороший друг, и будет приятно вновь встретиться на поле. Но я представляю «ПСЖ», и для меня главное — защищать цвета своего клуба».

Прошлая встреча друзей на поле завершилась в пользу Мбаппе. Сейчас же фаворитом является именно команда Хакими. Ясно одно: любой результат не повлияет на крепкую дружбу футболистов.