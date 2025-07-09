Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Пять из них еле вписываются в нынешний!

Тема лимита на легионеров в российском футболе внезапно снова стала актуальной. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, Минспорта РФ обсуждает с РФС возможное изменение этого правила. Один из рассматриваемых вариантов лимита – 10 легионеров в заявке и не более пяти одновременно на поле. Вопрос находится в стадии обсуждения. Никаких решений пока не принято.

Между тем у некоторых топ-клубов РПЛ сейчас есть проблемы даже с тем, чтобы вписаться в действующий лимит. Напомним, по нынешнему регламенту каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров. На поле разрешено находиться максимум восьми. Лидеры российского чемпионата продолжают охотиться на трансферном рынке за сильными иностранцами и наверняка ещё кого-то подпишут до закрытия летнего окна. Рассказываем, какая ситуация у топов РПЛ с легионерами и кому потребуется избавляться от одних игроков, чтобы дозаявить других.

«Зенит»: 14 легионеров

«Зениту» на сегодняшний день принадлежат 14 легионеров, и это без учёта натурализованного не так давно Дугласа Сантоса. Из состава образца прошлого сезона остались пять бразильцев – Нино, Густаво Мантуан, Вендел, Луис Энрике и Педро, два колумбийца – Вильмар Барриос и Матео Кассьерра, два серба – Страхиня Эракович и Саша Зделар, а также словенец Ванья Дркушич и аргентинец Лусиано Гонду.

Кроме того, в список легионеров добавляются два летних новичка – второй аргентинец Роман Вега и шестой бразилец Жерсон. Вдобавок завершилась аренда у бразильца Роберта Ренана, который, что называется, подвис. В сборах команды Сергея Семака он не участвует.

Таким образом, чтобы добавить ещё хотя бы пару легионеров, «Зенит» должен отказаться от троих. Видимо, отдадут в новую аренду или продадут Ренана. Ищут клуб Венделу, чей трансфер в «Ботафого» был неожиданно отменён. Кто ещё лишний в составе сине-бело-голубых?

«Краснодар»: 14 легионеров

У нового чемпиона России «Краснодара» такая же ситуация. А ведь клуб Сергея Галицкого готовит трансферы ещё двух иностранцев – француза Гаэтана Перрена и бразильца Дугласа Аугусто. Придётся «резать мясо».

В составе «Краснодара» пять бразильцев – новички Жубал и Густаво Сантос, а также Витор Тормена, Диего Коста и Виктор Са, два нигерийца – Мозес Кобнан и Олакунле Олусегун, два уругвайца – Лукас Оласа и Джованни Гонсалес, а ещё Кевин Ленини из Кабо-Верде, анголец Жоау Батчи и колумбиец Джон Кордоба.

Помимо этого того, из аренд вернулись третий нигериец Давид Ндука и серб Михайло Баньяц. Последний, вопреки публиковавшейся информации, не был продан «ТСЦ Бачка Топола» и числился в заявке на состоявшийся на днях спарринг с «Ростовом». Очевидно, Ндука и Баньяц – первые кандидаты на выход, однако даже их трансферов будет недостаточно, чтобы заявить и Перрена, и Дугласа.

«Динамо» Москва: 12 легионеров

Валерий Карпин пришёл в команду, которую будет непросто укомплектовывать легионерами без расставания с другими иностранцами. У «Динамо» заполнены почти все вакансии. Есть только одно свободное место в составе.

За бело-голубых выступают бразильцы Бителло и Артур Гомес, парагвайцы Хосе Касерес и Роберто Фернандес, уругвайцы Николас Маричаль и Диего Лаксальт, а также серб Милан Майсторович, мексиканец Луис Чавес, грузин Лука Гагнидзе, колумбиец Хорхе Карраскаль, камерунец Муми Нгамалё и марокканец Эль-Мехди Маухуб.

Вторую половину прошлого сезона Гагнидзе отыграл на правах аренды за «Крылья Советов». Возможно, полузащитник опять отправится куда-то за игровой практикой. Впрочем, как минимум на первую часть чемпионата «Динамо» может не включать в заявку Чавеса, выбывшего надолго из-за серьёзной травмы.

«Спартак»: 12 легионеров

«Спартак» также практически упёрся в потолок лимита. У красно-белых осталась одна незаполненная вакансия. А, судя по трансферным слухам, новичков-легионеров в летнее окно может быть больше.

На данный момент «Спартаку» принадлежат два аргентинца – Эсекьель Барко с Пабло Солари, два парагвайца – Алексис Дуарте и Хесус Медина, а также серб Срджан Бабич, молдаванин Олег Рябчук, португалец Рикарду Мангаш, люксембуржец Кристофер Мартинс, бразилец Маркиньос, конголезец Тео Бонгонда, костариканец Манфред Угальде и тринидадец Ливай Гарсия.

По-видимому, некоторые из этих игроков покинут «Спартак» в летнее окно. Под вопросом будущее Дуарте, Медины и Мангаша. К тому же зарубежные клубы переманивают лидеров красно-белых Барко и Угальде.

ЦСКА: 11 легионеров

На контракте у ЦСКА 11 легионеров. Но можно сказать, что их уже целая дюжина, ведь в Москве находится и готовится заключить договор с армейцами молодой бразилец Матеус Алвес. Таким образом, красно-синие тоже близки к тому, чтобы заполнить все свободные вакансии.

Впрочем, очевидно, что не все легионеры начнут новый сезон в составе ЦСКА. Сейчас Фабио Челестини рассчитывает на четырёх бразильцев – Виллиана Рошу, Мойзеса, Келлвена и Алеррандро, аргентинца Родриго Вильягру, серба Милана Гаича, узбека Аббосбека Файзуллаева и малийца Секу Койта. Эти восемь иностранцев должны попасть в заявку на чемпионат, если, конечно, не случится ничего неожиданного.

Но другим легионерам, у которых закончились аренды, – иранцу Амиру Риванди, алжирцу Сиду Ахмеду Айссауи и аргентинцу Адольфу Гайчу, очевидно, найдут новые команды. Гайча в летнее окно связывали с турецким «Амедспором». Тем не менее на этой неделе нападающий присоединился на сборах к ЦСКА.

«Локомотив»: три легионера

«Локомотив» – единственный российский топ-клуб, который готов вписаться фактически в любой лимит. В команде Михаила Галактионова всего три легионера. Причём все они центральные защитники – француз Жерзино Ньямси, мексиканец Сесар Монтес и бразилец Лукас Фассон.

«И руководство клуба, и совет директоров нацелены на то, чтобы готовить российских спортсменов в условиях санкций, – объяснял Галактионов в интервью для «Матч ТВ». – Нам это очень важно, потому что сегодня мы понимаем, что отстранены и надо давать шанс развиваться и прогрессировать нашим российским игрокам. Если бы у нас было хорошее финансирование, мы бы делали уклон в сторону трансферов игроков нашей сборной».

В летнее окно «Локомотив» не подписал ни одного легионера. И не факт, что купит хоть кого-то. Даже осознавая, что без новичков-иностранцев будет трудно подняться выше шестого места.