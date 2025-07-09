Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»

В 2005 году был обходной путь, а в 2015-м всё ужесточили из-за нового закона.

В российском футболе снова могут изменить лимит на легионеров. По информации «Чемпионата», министерство спорта обсуждает с РФС ужесточение этого правила. Один из основных вариантов — лимит с 10 иностранцами в заявке (на поле должно быть не более пяти). Впрочем, пока вопрос находится в фазе обсуждения. Никаких решений ещё не принято. Тем не менее это повод вспомнить, как в РПЛ менялся лимит на легионеров.

2005 год: не более пяти иностранцев на поле

О введении лимита на легионеров заговорили после неудачного выступления сборной России на чемпионате мира в 2002 году. А потом национальная команда не вышла из группы на Евро-2004 и влетела Португалии (1:7) в квалификации ЧМ-2006. Декабрь 2004-го — время принятия серьёзного решения. На бумаге лимит казался жёстким — не более пяти иностранцев на поле. Он действовал в сезоне-2005.

Но был очень важный нюанс: если зарубежный футболист отыграл 10 матчей за свою сборную, то переставал быть легионером. Формула лимита получилась размытой. Клубы покупали иностранцев с необходимым количеством встреч за сборную, и те не попадали под лимит. В августе 2005 года состоялся легендарный матч «Москва» — «Динамо». Тренер гостей Иво Вортманн выпустил на поле сразу 11 иностранных футболистов. Президент РФС Виталий Мутко кипел от негодования. Он назвал лимит «липовым» и пообещал постепенные изменения.

Виталий Мутко (слева) Фото: РИА Новости

2006 год: не более семи иностранцев на поле

В конце 2005 года Мутко принял одно из самых эпохальных решений на посту главы российского футбола. Непопадание национальной команды на ЧМ-2006 ускорило процесс внедрения нового лимита на легионеров — не более семи иностранных футболистов на поле. «Мы боремся с переизбытком иностранцев, — говорил тогда Мутко. — У РФС есть программа, по которой к 2010 году на поле смогут выходить не больше пяти граждан других стран. Можно, конечно, всё запретить. Но как тогда наши клубы будут выступать в Лиге чемпионов? Всё надо делать грамотно». Сезон-2006 — первый, в котором клубы работали в условиях нового лимита.

2009 год: не более шести иностранцев на поле

2008 год — успешный для российского футбола. «Зенит» взял Кубок УЕФА, а сборная добралась до бронзовых медалей чемпионата Европы. РФС связывал это в том числе с лимитом на легионеров. «Мы-то как раз движемся в правильном направлении. А как ещё, скажите, давать дорогу молодым и перспективным российским игрокам?» — задавался вопросом Мутко. В итоге лимит ужесточили ещё сильнее.

Самой большой скандал того времени пришёлся на матч «Зенита» и «Локомотива». Тогда главный тренер сине-бело-голубых Дик Адвокат пустил на поле седьмого легионера (Фатиха Текке) и опомнился только спустя несколько минут. Любопытно, что регламент не предусматривал наказания за нарушение лимита. В итоге «Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей, но результат встречи (1:1) оставили в силе.

2012 год: не более семи иностранцев на поле

В первый сезон по схеме «осень-весна» РПЛ вошла со смягчённым лимитом. Мутко на тот момент уже не был главой РФС, а занимал пост министра спорта страны. Решение о смягчении лимита ему очень не понравилось. Мутко назвал его неверным, безответственным и бесперспективным. По мнению министра спорта, лимит нужно было не смягчить, а ужесточить.

Валерий Карпин в 2012 году Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин был достаточно резок в своих формулировках: «То, что меньше чем за три недели до старта чемпионата меняют правила игры, — просто беспредел. Другими словами это решение никак не назовёшь. У нас, получается, не цивилизованная, а африканская страна. Мы, в соответствии со старым лимитом, шли одним путём, растили свою молодёжь. Теперь те, кто этим не занимался, решили поменять под себя лимит. У нас вот так принимаются решения».

«Моя позиция по этому вопросу крайне отрицательная, но это коллегиальное решение, и я ему подчиняюсь», — утверждал владелец «Спартака» Леонид Федун. Кстати, босс красно-белых предлагал новаторский подход по лимиту — «8+17». Он предусматривал наличие восьми иностранцев и 17 россиян в заявке. А главный тренер решал бы, сколько легионеров должно находиться на поле.

2015 год: не более шести иностранцев на поле

В 2014 году исполком РФС проголосовал за схему «10+15». 10 легионеров и 15 россиян в заявке без ограничений на поле. Однако эта идея так и не была реализована. Почему? Появился так называемый «закон о легионерах». Полномочия по регулированию количества иностранцев перешли к министерству спорта.

«Не нужно было спешить и принимать долгосрочные решения по лимиту, не посоветовавшись. В некоторых видах спорта — в частности, в футболе — не посоветовались. Зря они это сделали. Не будет в футболе лимита по схеме «10+15», — говорил Мутко в начале 2015 года.

За три дня до старта чемпионата вернулись к варианту «6+5», то есть на поле не должно быть больше шести иностранцев. Помимо этого, легионерами считались футболисты с российским паспортом, заигранные за другие сборные.

Андре Виллаш-Боаш главный тренер «Зенита» (2014-2016) «Это решение — худшее из возможных. ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» поддерживают, чтобы его отменили. Лимит не поможет в Европе, не поможет в России, не поможет набирать квалификационные очки. Этот лимит не поможет России нигде».

В 2015 году Мутко снова избрали президентом РФС. И он планировал ужесточить лимит после домашнего чемпионата мира.

2019 год: «8+17»

Однако Мутко покинул пост главы РФС в 2018 году, а в 2019-м одобрили новый лимит уже при президентстве Александра Дюкова. Теперь ограничения касались не количества иностранцев на поле, а в заявке. Там их могло быть не больше восьми при наличии 17 россиян.

«Плюс формата «8+17» — клубы будут более ответственно подходить к трансферной политике, — утверждал Дюков. — Многие тренеры говорят, что и будет легче работать. Мы с вами видим, что нынешний лимит не широко распространён, всё-таки во многих странах принцип лимита соответствует заявке, а не составу».

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Выработали такую схему, которая будет самой удобной и лучшей, — слова президента ЦСКА Евгения Гинера. — Часто спорю по таким вопросам, а у меня в команде всегда больше всех русских футболистов. Конкуренция должна быть, а российский паспорт не должен давать приоритет ни в финансовом, ни в зарплатном, ни в трансферном плане. Этот лимит не повысит качество легионеров. Тогда надо поднимать вопрос не количества, а качества приезжающих игроков».

2022 год: «13+12»

С сезона-2022/2023 и по сей день в РПЛ действует лимит, при котором у клубов должно быть в заявке не более 13 иностранцев. При этом на поле их должно быть не больше восьми. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что это «лимит с человеческим лицом». Сейчас легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

«Думаю, что, если количество легионеров в заявке клубов сократится, это ничем не поможет сборной России, — мнение главного тренера сборной России Валерия Карпина в конце 2022 года. — Ну сыграет больше русских футболистов. Если не берём «Зенит» и ЦСКА, то в остальных командах стало играть больше россиян. Не вижу смысла каждый год менять лимит».

Лимит с того момента пока не меняли. Возможно, это произойдёт в скором времени.