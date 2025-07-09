Что за новичка купил «Челси»! Педро изящно «прибил» родной клуб в полуфинале КЧМ

«Флуминенсе» и «Челси» определили первого финалиста КЧМ-2025. Главным героем встречи стал воспитанник бразильского клуба. Неделю назад он перешёл в лондонскую команду.

Игру в начале первого тайма смело можно и даже нужно было назвать равной. У «Челси» разве что было чуть больше конкретики из-за более высокого исполнительского мастерства. И потому выливалось всё в весьма закономерные нули, когда одна команда не очень хотела, а другая не очень могла. Но немного сонное течение встречи где-то после первой третий стартового тайма начало меняться в сторону задорного и многообещающего.

Жоао Педро забил в ворота родного клуба на 18-й минуте! Вот это начало карьеры в «Челси» — забил уже во втором матче! Педру Нету набрал ход с левого фланга и прострелил в штрафную. Защитники вынесли мяч – но прямо на ногу новичку лондонцев. Он обработал его и с левой крутанул в дальний угол в лучших традициях киберфутбола. И не стал праздновать – о чём и говорил перед матчем. Ну и каким бы приятным мужчиной не был 44-летний вратарь «Флуминенсе» Фабио, такой удар он взял бы только во сне.

«Челси» после гола как-то эмоционально надулся: появилась зримая нацеленность на ворота оппонента, моменты были у Мало Гюсто и Энцо Фернандеса. Но команду быстро отпустило — уже через 10 минут. И «Флуминенсе» чудом не сравнял на 26-й минуте! Эркулес подключился из глубины и, получив передачу от Джона Арьяса, проткнул мяч под Робертом Санчесом. Ситуацию в последний момент потушил Марк Кукурелья — потому вынес мяч с ленточки ворот. Ух!

Матч мог превратиться в натуральную перестрелку моментами, но регламент отправил команды на водопой. И интенсивность упала естественным образом. «Челси» продвигал мяч как правило на мастерстве, а «Флуминенсе» не отставал в первую очередь за счёт работоспособности. Ну и болельщики поддерживали бразильцев на трибунах бурно и громко, размахивая венгерскими флагами.

Фото: Видео из трансляции

И совсем внезапно игра перевернулась! На 35-й минуте после рядового навеса со стандарта Трево Чалоба сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр Франсуа Летексье даже побежал к VAR-монитору, хотя момент показался простым для анализа. Судья в итоге своей решение о пенальти изменил – по его мнению рука защитника находилась всё же в естественном положении. И недоумение пронеслось по стадиону. Даже игроки «Челси» как-то скованно отреагировали. В общем, странное решение. И рефери из Европы, и моменты похожие мы много раз видели хоть в РПЛ, хоть в еврокубках — но решение абсолютно нерядовое. Даже удивительное.

«Флуминенсе» не особо расстроился и продолжил давление. И даже мог сравнивать, но пара моментов, которая возникла до перерыва, не была столь острой, чтобы стопроцентно рассчитывать на гол. «Челси» тоже пару раз огрызнулся, но не более того. Видимо, игроки уже наелись американской жарой и мечтали о 15-минутной паузе.

«Флуминенсе» не остановил «Челси» Фото: Buda Mendes/Getty Images

На старте второй половины Мойсес Кайседо почувствовал себя Педро. Но повторить трюк бразильца не смог. Плотный удар из-за пределов штрафной площади — мяч пролетел выше створа. Плюс за старание, но исполнение подвело. «Флуминенсе» сделал двойную замену с акцентом на атаку. Один из выбежавших на поле — Эвералдо — чуть не забил первым же касанием. Роберт Санчес остановил его удар пусть и не без труда.

И тут же «Челси» наказал соперника. Жоао Педро снова всё сделал красиво. Удрал в контратаке, раскачал Игнасио и вонзил мяч рикошетом от перекладины. Никаких поблажек для родного клуба! Снова не праздновал гол, но «Флуминенсе» от этого не легче. Бразилец с ходу отрабатывает заплаченные за него деньги — несколько дней назад «Челси» перевёл «Брайтону» € 63,7 млн. Второй матч человека в составе нового клуба — и такой перформанс.

Почти сразу после этого Педро корчился от боли — Нонато наступил ему сзади на ахилл. Видимо, в ход пошла тактика «не можешь остановить соперника, бей его». Справедливая жёлтая карточка. Обошлось без травмы, хотя Энцо Мареска всё равно поменял Жоао. Видимо, плановая перестановка. А в это время легенды бразильского футбола — Кафу и Кака — сидели с кислыми физиономиями. Всё понятно, поводов для радости нет.

Южноамериканской команде нужно было отыгрываться, но «Челси» и дальше генерировал моменты у ворот соперника. Тьяго Силва уберёт «Флуминенсе» от огромных неприятностей — подстраховал голкипера после удара Кристофера Нкунку. Отыграть 0:3 за половину тайма было бы нереально. Следом Мало Гюсто немного не хватило точности. Ещё один заход на гол-шедевр не принёс желаемого результата.

Коул Палмер Фото: Alex Grimm/Getty Images

В концовке Николас Джексон довёл до бешенства Коула Палмера. Если что, они играют в одном клубе. Во-первых, нападающий пожадничал и не покатил на свободного полузащитника. Во-вторых, пробил в сетку с внешней стороны. Англичанин не вытерпел и высказал Джексону всё, что о нём думал. Николас извинился, но не остудил Палмера.

Определён первый финалист клубного чемпионата мира. Уже понятно, что трофей заберёт одна из европейских команд. «Челси», «ПСЖ» или «Реал» — кто поднимет кубок над головой?