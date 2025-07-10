Игрока наказали за отказ перейти в «Спартак»! Теперь герой ЧМ-2022 потеряет сезон?

Сорвавшийся трансфер полузащитника «Марселя» Аззедина Унаи в «Спартак» повлёк за собой неожиданные последствия. Теперь герой ЧМ-2022 рискует потерять целый сезон, получив наказание от французского клуба за нежелание ехать в Россию. 25-летний марокканец переведён в дубль провансальцев.

Информация об интересе «Спартака» к Унаи появилась ещё в первой половине июня. А в конце месяца авторитетное французское издание L’Equipe написало, что московский клуб договорился с французским о трансфере Аззедина за € 12 млн. Этой новости обрадовались также в «Анже», где полузащитник выступал до перехода в «Марсель» (в январе 2023-го за € 8 млн). Ведь один из аутсайдеров Лиги 1 неплохо заработал бы на сделке провансальцев с красно-белыми – получил бы по договору 30% от суммы трансфера. То есть € 3,6 млн.

Сообщалось, что «Марсель» волнует только вопрос с переводом денег за трансфер. Французский клуб хотел гарантий платежа. Однако оказалось, что есть ещё более трудная для решения проблема – Унаи просто отказался продолжать карьеру в России, хотя «Спартак», по данным Foot Mercato, сделал Аззедину очень выгодное предложение по зарплате в размере € 2,5 млн в год. Тот же сайт поделился инсайдом: полузащитник хочет «более серьёзный спортивный вызов». Марокканец попросил «Марсель» забыть о сделке со «Спартаком».

Однако руководство провансальцев забывать не собиралось и попыталось переубедить Унаи. Проблема в том, что «Спартак» – единственный клуб, сделавший предложение о покупке Аззедина. Эту информацию подтвердил Hespress со ссылкой на одного из боссов «Марселя». Полузащитником интересовались «Брайтон» и представители испанского чемпионата, тем не менее никто до сих пор не решился его купить. Сам марокканец готов вернуться в «Панатинаикос», где отыграл последний сезон на правах аренды, вот только греки не могут потянуть его трансфер. Возник конфликт желаний и интересов сторон.

В начале этой недели руководство «Марселя» пошло на крайние меры и перевело Унаи в дубль, чтобы парень получше обдумал вариант с переездом в Россию. Тренеру Роберто Де Дзерби он не нужен. Кроме того, французский клуб оказывает давление и на агентов Аззедина, не желая упускать выгодную сделку. Впрочем, в «Марселе» опровергают, что исключение марокканца из первой команды – решение спортивного директора Мехди Бенатиа, связанное с трансфером.

«Утверждения о том, что Бенатиа подталкивает Унаи к переезду в РПЛ, а не в Ла Лигу по финансовым соображениям, абсолютно неверны. В структуре «Марселя» есть президент, тренер и спортивный директор. Ни одно решение не принимается в одностороннем порядке. Отношения между Бенатиа и Унаи строго профессиональные.

АЗЗЕДИН УНАИ В «МАРСЕЛЕ» Фото: Franco Arland/Getty Images

Хотя Бенатиа играет важную роль в клубе, он не единственный, кто принимает решения. Более того, из-за возникшего недопонимания он отказался от участия в этом и предоставил руководству разобраться с ситуацией. Эта ситуация вызывает беспокойство, потому что мы всё ещё ищем выход, который удовлетворит как игрока, так и клуб. Перевод в дубль – решение тренера исключительно по спортивным причинам, касающийся и других игроков. Он никоим образом не ставит под сомнение ценность Унаи», – цитирует свой источник в «Марселе» Hespress.

Аззедин не раскрылся в «Марселе», за который сыграл 44 матча (в основе – 24) и набрал лишь 3+1. Год назад «Панатинаикос» арендовал Унаи за € 500 тыс. В клубе из Афин марокканец настолько хорошо прижился, что был признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2024/2025. В 37 встречах полузащитник забил пять голов и отдал семь голевых передач. «Панатинаикос» финишировал на втором месте в чемпионате Греции и завоевал путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. К слову, за афинян Унаи выступал вместе с российским голкипером Юрием Лодыгиным.

Футбольный мир заговорил об Унаи после ЧМ-2022. На том турнире, будучи ещё игроком «Анже», Аззедин стал одной из самых ярких звёзд сборной Марокко, сенсационно дошедшей до полуфинала чемпионата мира. Казалось, всё при нём: техничный, креативный, динамичный. Тогда центрхав поразил даже специалистов. «Я был приятно удивлён восьмым номером. Господи, откуда этот парень?» – задавался вопросом об Унаи тренировавший тогда сборную Испании Луис Энрике.

По ходу ЧМ-2022 на Аззедина положила глаз даже «Барселона». Но лучшее предложение сделал «Марсель». Теперь провансальцы не знают, как избавиться от Унаи, чтобы вернуть потраченные на его трансфер деньги. Тем временем в списке претендентов на полузащитника появились клубы из Саудовской Аравии. Интересно, посчитает ли марокканец эту лигу «серьёзным спортивным вызовом».