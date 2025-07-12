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Квиз по клубному чемпионату мира — 2025: рекорды Лионеля Месси, прощание Луки Модрича и Томаса Мюллера, итоги турнира

Новый формат, величие Месси и много сенсаций. Освежи память о событиях КЧМ!

Иван Бровар
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Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»
Квиз по клубному чемпионату мира
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Необычному турниру — необычный квиз!

Клубный чемпионат мира — на финишной прямой! На протяжении целого месяца мы следили за битвами футбольных топов за престижный трофей. Представители шести конфедераций сошлись в схватке за титул, и этот турнир уже вошёл в историю. Впереди только финальный матч! Каким запомнился большой футбольный праздник? Предлагаем ответить на 12 вопросов о КЧМ-2025 в нашем совместном с WINLINE квизе.

Какой рекорд установил мадридский «Реал»? Что снова удалось великому Лионелю Месси? Кто из звёздных футболистов встретился со своими бывшими командами? Кто из экс-игроков РПЛ выступил на турнире в США? Поехали!

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