Новый формат, величие Месси и много сенсаций. Освежи память о событиях КЧМ!

Клубный чемпионат мира — на финишной прямой! На протяжении целого месяца мы следили за битвами футбольных топов за престижный трофей. Представители шести конфедераций сошлись в схватке за титул, и этот турнир уже вошёл в историю. Впереди только финальный матч! Каким запомнился большой футбольный праздник? Предлагаем ответить на 12 вопросов о КЧМ-2025 в нашем совместном с WINLINE квизе.

Какой рекорд установил мадридский «Реал»? Что снова удалось великому Лионелю Месси? Кто из звёздных футболистов встретился со своими бывшими командами? Кто из экс-игроков РПЛ выступил на турнире в США? Поехали!

Реклама. 18+

ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 erid: 2RanymUMZCu

*Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.winline.ru. Розыгрыш происходит во время события.