Лига чемпионов вернулась! Отгадаешь всех ноунеймов из квалификации?

Новый сезон Лиги чемпионов уже стартовал! Впереди длинный путь до престижного трофея, но уже позади первые матчи первого квалификационного раунда. Поэтому совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ мы приготовили для вас специальный квиз. Впереди 12 вопросов на знание далеко не самых популярных команд. Сможете ответить правильно? Тогда вы настоящий знаток футбола!

Какие команды из прибалтийских стран участвуют на данной стадии главного клубного турнира Европы? Какую страну представляет «Будучность»? А как насчёт клуба из Люксембурга? Знаете и это? Тогда отгадайте команду из Гибралтара! Тест по футбольным ноунеймам объявляется открытым. Погнали!

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