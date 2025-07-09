Вылет великого клуба отменён! «ПСЖ» помог «Лиону» сохранить место в Лиге 1

«Лион» остаётся в Лиге 1! Семикратный чемпион страны сохранил место в высшем дивизионе после того, как Национальная дирекция контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) удовлетворила его апелляцию. Таким образом, было отменено решение о наказании «ткачей», принятое 24 июня.

«Сегодняшнее решение – первый шаг по восстановлению доверия к «Лиону». Теперь мы можем сосредоточить наше внимание на спортивных целях, полноценно готовясь к следующему сезону», – написал клуб на своём официальном сайте.

Полмесяца назад Национальная дирекция контроля и управления сообщила о переводе «Лиона», занявшего шестое место в прошедшем чемпионате Франции, в Лигу 2. Это решение было принято по итогам собрания, на котором организация проанализировала финансовое состояние «ткачей». На нём присутствовал также владелец клуба Джон Текстор, пытавшийся доказать, что у «Лиона» порядок с деньгами и документами. Аргументы американского бизнесмена, владеющего, к слову, ещё и бразильским «Ботафого», не убедили членов комиссии. Впрочем, лионцы получили право обжаловать наказание в течение семи дней и воспользовались им.

Тогда клуб тоже выступил с заявлением, назвав решение дирекции «непостижимым». Руководство «Лиона» подчёркивало, что тесно сотрудничает с DNCG в последние несколько месяцев и выполняет все требования организации, инвестируя в собственный капитал даже больше, чем запрашивалось. А благодаря продаже акций «Кристал Пэлас» (компания Текстора была до недавнего времени и совладельцем английского клуба) финансовое положение значительно улучшилось. Отмечалось, что у «Лиона» более чем достаточно средств на сезон-2025/2026. Особенно с учётом будущих доходов от участия в еврокубках.

«Лион» заработал путёвку на общий этап Лиги Европы. Пока клуб готовил апелляцию, он контактировал с УЕФА, чтобы не потерять место в этом турнире. Французы согласились на штраф в размере € 50 млн. Тем более только € 12,5 млн нужно заплатить в любом случае, а остальное – в зависимости от выполнения «ткачами» определённых финансовых требований. Сообщалось, что УЕФА поставил перед «Лионом» трудновыполнимые цели: вливание крупных средств в бюджет в кратчайшие сроки, ограничение зарплатного фонда и выход на положительное трансферное сальдо. При этом участие в Лиге Европы возможно было бы только при условии сохранения лионцами места в высшем дивизионе французского чемпионата.

Джон Текстор Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Семикратный чемпион Лиги 1 подписал соглашение с органом УЕФА, отвечающим за финансовый контроль клубов. Пока Текстор решал проблемы, фанаты «ткачей» протестовали. Они призвали болельщиков объединиться и в очередной раз потребовали от американца владельца, чтобы тот убрался из «Лиона». Вскоре клуб сообщил: Текстор подал в отставку с руководящих постов и ушёл из совета директоров. Новым президентом и председателем правления впервые стала женщина – Мишель Канг. Это третий по величине акционер «Лиона», она входит в совет директоров с 2023-го и владеет женской командой. Помимо того, на пост гендиректора назначили Михаэля Герлингера, который был одним из руководителей «Баварии» с 2005 по 2023 год.

Текстор выступил с публичным заявлением, признав, что совершал ошибки в управлении «Лионом». Он решил сосредоточиться на «Ботафого».

«На футбольном поле я справлялся лучше, чем во французской системе, – признал Текстор. – В этом я не преуспел, что очевидно. Процесс адаптации к системе для меня как американского инвестора всегда казался непонятным. Но у нас отличная финансовая база. Мы собираемся вложить значительную сумму денег, мы только что продали «Кристал Пэлас». У нас точно нет никаких финансовых проблем, у нас никогда не было такой ликвидности. Однако в этом процессе я сделал кое-что, что разочаровало контролирующие органы во Франции, и нам нужно всё исправить».

По информации L’Equipe, «Лион» должен был до 10 июля пополнить бюджет на € 100 млн и предоставить дополнительные гарантии ещё на € 100 млн для покрытия всех обязательств на новый сезон. На помощь конкуренту (если у чемпиона Франции вообще есть конкуренты) пришёл даже «ПСЖ», несмотря на тяжёлые взаимоотношения двух клубов. Текстор постоянно конфликтовал с главой парижан Нассером Аль-Хелаифи, а фанаты команд – друг с другом. Поклонники «ткачей» оскорбляли Брэдли Баркола за его переход в «ПСЖ». Но теперь тот трансфер за € 45+5 млн выручил «Лион». Парижане согласились выплатить сразу всю сумму за Баркола – раньше указанных в договоре сроков. Это позволило лионцам улучшить финансовые показатели перед апелляцией.

«Лион» сыграет в сезоне-2025/2026, как в Лиге 1, так и в Лиге Европы. При этом у клуба будут ограничены фонд заработной платы и суммы, выделяемые на трансферы. На сегодняшний день «ткачи» не подписали ни одного новичка, а расстались уже с шестью игроками – ушли Райан Шерки (в «Манчестер Сити» за € 36,5 млн), Саид Бенрахма (саудовский «Неом», € 12 млн), Амин Сарр («Верона», € 3,5 млн), Йоанн Лепенан («Нант», € 2,5 млн), а также на правах свободных агентов Александр Ляказетт («Неом») и Николас Тальяфико (пока без команды). Есть интерес и к другим дорогостоящим лидерам «Лиона». Так что клуб ещё наверняка кого-то продаст в летнее окно.

Возвращение «Лиона» огорчило разве что «Реймс», который занял бы его место в Лиге 1. Эта команда в прошлом сезоне вылетела из элиты, уступив в стыках «Метцу». Кроме того, теперь, по информации Daily Mail, из Лиги Европы может быть исключён «Кристал Пэлас», поскольку два клуба с одним владельцем не могут выступать в одном еврокубке, а компания Текстора не успела продать свою часть акций англичан до 1 марта – установленного крайнего срока.