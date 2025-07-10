В чём обвиняют его боссов, при чём тут судьи Перезва и Головко и кто заменит москвичей в случае их исключения?

Ответы на главные вопросы о скандале с «Торпедо». Судьба клуба в РПЛ решится уже сегодня!

«Торпедо» оказалось в центре самого громкого скандала межсезонья в РПЛ (а их произошло экстремально много). Из-за проблем руководства клуба с законом москвичи рискуют остаться без участия в предстоящем сезоне чемпионата России. Существует даже риск, что «Торпедо» вовсе не сыграет в профессиональных лигах. Разбираемся в хронологии произошедшего и отвечаем на главные вопросы.

Из-за чего начались проблемы «Торпедо»?

Вечером 19 июня РБК сообщил громкую новость: владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. По данным издания, в их отношении возбудили уголовное дело. Соболева и Скородумова заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (ст. 291 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

По словам собеседника РБК, в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Дело было возбуждено, его расследует следственный департамент МВД. На следующий день, 20 июня, представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержанным предъявлено обвинение в трёх преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой или сопряжённое с шантажом или вымогательством, а также с насилием или угрозой его применения).

Леонид Соболев Фото: ФК «Торпедо»

А уже 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева. «Леонид Соболев взят под стражу на два месяца. Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования», — сообщил адвокат Александр Добровинский. Также суд арестовал и Скородумова. Мещанский суд зарегистрировал жалобу защиты Соболева по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью. Однако босс клуба остался под арестом.

По версии следствия, Соболев и Скородумов пытались убедить организовать необходимый результат судью Максима Перезву. В 2025 году арбитр трижды обслуживал домашние матчи «Торпедо»: 22 марта — с московской «Родиной» (0:0), 21 апреля — с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и 11 мая — с ярославским «Шинником» (1:0).

Подробности рассказала пресс-служба МВД России: «По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025-го в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» денежные вознаграждения на сумму свыше 1 млн рублей за выполнение определённых действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трёх игр, на которые был назначен этот арбитр».

Инсайдер Иван Карпов добавил, что руководство «Торпедо» предложило судье 6 млн рублей и бонусы за победы. Перезва, получив предложение, сразу обратился в правоохранительные органы и написал заявление.

Что говорили в клубе, РПЛ и РФС?

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Александр Алаев президент РПЛ «Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом. Также РПЛ внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников РПЛ сезона-2025/2026, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры».

А «Торпедо» 20 июня опубликовало заявление в своём телеграм-канале:

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе.

Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств. Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчёркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.

Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утверждённым планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объёме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнёрами нашего клуба».

Болельщики «Торпедо» также обратились к президенту РФС Александр Дюкову, отметив, что матчи клуба в сезоне-2024/2025 «проходили в честной спортивной борьбе». Также они попросили принять «объективное решение по итогам работы специальной комиссии РФС». Позже босс российского футбола прокомментировал ситуацию с клубом.

Александр Алаев президент РФС «По «Торпедо» возбуждено уголовное дело в отношении ряда сотрудников, проводится расследование. У субъектов футбола есть свой этический кодекс. Один из основных наших принципов — нулевая терпимость к таким нарушениям. РФС проводит своё разбирательство. Департамент защиты игры занимается этим случаем. Мы получаем материалы от правоохранительных органов, есть и своя информация. Дисциплинарный комитет может принять разные решения, давать оценки заранее не хотелось бы. Мы с уважением относимся к «Торпедо», это важный клуб для нашего футбола, с легендарной историей».

Что за история с арестом судьи, работавшего на решающем матче «Торпедо»?

В ночь на 9 июля в российских спортивных СМИ «бомбанула» новость. РБК сообщил о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги и обслуживавшего встречу последнего тура «Торпедо» — «КАМАЗ». Именно в том матче москвичи добыли нужную для выхода в РПЛ ничью — 1:1.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо». Встреча завершилась ничьей — этот результат обеспечил москвичам прямой выход в РПЛ. Но по ходу игры случилось несколько неочевидных эпизодов. Мнением большинства членов экспертно-судейской комиссии было решено, что на 14-й минуте Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» после безрассудного контакта Глеба Шевченко и Даниила Моторина. Арбитру стоило поставить 11-метровый и вынести предупреждение. Официально органами РФС признана только одна грубая ошибка в матче, которая повлияла на результат.

Согласно УК РФ, за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184) Головко грозит до семи лет лишения свободы.

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие-либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Что грозит «Торпедо»?

Ещё накануне новостей о судье Головко «РБ Спорт» сообщил, что департамент защиты игры завершил расследование по первому делу «Торпедо», связанному с Соболевым и Скородумовым. Отмечается, что руководители якобы пытались повлиять на судью Максима Перезву, который обслуживал три матча команды в сезоне. По информации источника, комиссия посчитала, что влияние на результат было оказано.

В соответствии с Дисциплинарным регламентом для юридических лиц предусмотрены следующие наказания:

штраф в размере до 50 млн рублей;

и (или) снятие очков для клуба в количестве до 15 (пятнадцати);

и (или) лишение завоёванных наград и (или) исключение из числа участников соревнований.

Начать сезон с «-15», да ещё и с не лучшим составом = вылет. Поэтому второй и третий варианты являются плохими для «Торпедо». Однако после истории с Головко вероятность исключения москвичей стала намного выше.

Какие варианты есть у РФС и РПЛ?

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев, пребывающий сейчас под арестом, через адвоката Андрея Алёшкина заявил, что распустит клуб, если его исключат из РПЛ. По мнению Соболева, основания, по которым РФС намерен наказать торпедовцев, — надуманные.

По данным «СЭ», которые подтверждают источники «Чемпионата», вероятность исключения «Торпедо» максимальна. Вместо него в РПЛ должны вернуть «Оренбург».

Хотя президент «Урала» Григорий Иванов заявил «РБ Спорт», что команда также готова играть в РПЛ в следующем сезоне: «Урал» готов быть в РПЛ. Мы всегда к этому шли, хотели быть в Премьер-Лиге, но, по нашему мнению, нас несправедливо судили — наш гол в ворота «Ахмата» во время стыковых матчей был не засчитан, что является неверным решением, и это признала ЭСК. У нас есть стадион, болельщики, и состав готов играть в высшем дивизионе».

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Инсайдер Иван Карпов сообщает: РФС убеждает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ. При таком раскладе москвичи не смогут подать протест в Спортивный арбитражный суд (CAS). Эта возможность предусмотрена регламентом, и, как следствие, покинувшая РПЛ команда («Оренбург») получает преимущество перед командой Первой лиги («Уралом») при выборе, кем заменить выбывшее «Торпедо».

Однако москвичи не хотят добровольно отказываться от РПЛ, что может привести к исключению команды из всех профессиональных соревнований. И тогда у «Оренбурга» не будет преимущества перед «Уралом».

Когда примут решение?

Во вторник, 8 июля, состоялось заседание спецкомиссии РФС по «делу «Торпедо». Её решение необходимо в рамках действующего Дисциплинарного регламента для установления факта договорного характера матча (статья 124.2. Организация договорных матчей). По результатам работы спецкомиссия предоставляет в КДК заключение, которое является одним из доказательств для принятия решений. В итоге комиссия единогласно вынесла решение об имевшем место нарушении регламента.

Судьбоносное для «Торпедо» заседание КДК РФС состоится сегодня, 10 июля. Начало — в 11:00 мск. Заседание пройдёт в закрытом режиме. Глава комитета Артур Григорьянц не проведёт брифинг с журналистами по его итогам. КДК обнародует только пресс-релиз. Это, вероятно, связано с продолжающимся следствием по делу.