«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука! И заставил восторгаться молодым воспитанником. Видео

«Зенит» провёл второй международный товарищеский матч в летнюю паузу. Впервые с момента бана в Россию приехал клуб из Западной Европы. В рамках Winline Суперсерии петербуржцы сыграли со «Сьоном», где капитанил хорошо знакомый нам Антон Миранчук.

Вообще, у зенитовцев изначально была цель привезти в Россию именно европейский клуб. Как рассказывали различные источники, приоритет был отдан командам, где играют футболисты из России. Обращались, например, в Грецию, но не согласовали графики. Даже был вариант с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа», но тоже не удалось. А вот «Сьон» сразу пошёл на контакт, однако не всё было просто. Вы же наверняка читали, что далеко не все внутри страны с радостью восприняли новость о запланированной игре. Но в итоге никто не помешал ей. «Сьон» прилетел накануне, потренировался на «Газпром Арене», а затем и вышел на поле.

«Зенит» уже стартовым составом показал своё отношение к игре. Болельщики – тоже, ведь на встречу пришли больше 25 тысяч зрителей. Сергей Семак выпустил, по сути, всех основных, за исключением Александра Соболева. Ведь именно российский форвард сейчас – игрок старта. Однако он получил небольшое повреждение, поэтому его заменил Матео Кассьерра. А у «Сьона» в стартовом матче появился Антон Миранчук – он уже год как игрок швейцарского клуба, а в этой встрече даже стал капитаном.

Хозяева начали куда солиднее. Собственно, преимущественно в классе было предсказуемым, ведь стоимость состава «Сьона» на уровне «Акрона». Так что контроль и неплохие подходы были, по сути, с первых минут. Особенно активностью выделялся Максим Глушенков. Собственно, он и забил первый гол после ошибки голкипера соперника уже на 10-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре пришёл и второй гол. В исполнении Кассьерры. Луис Энрике получил от него мяч, полетел во флангу и вернул обратно. Колумбиец закатывал, по сути, в пустые.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше «Зенит» успокоился. Хоть «Сьон» и не показывал какой-то остроты в атаке и явно был готов ошибаться в обороне. Но сине-бело-голубые не стремились этим пользоваться, хотя в какой-то момент владение мячом довели до 80%. Такая успокоенность просто не могла не привести к расслабленности: на 41-й минуте Ильяс Шуареф убежал в быстрый прорыв за спину новичку петербуржцев Роману Веге и отыграл один мяч, пробив в ближний ворота Евгения Латышонка.

В перерыве Семак поменял ростер. Всё же в европейском матче явно требовалось дать время всем, кто в заявке. Интересно, что условно второй ростер «Зенита» состав тайм куда солиднее. А всё внимание досталось 17-летнему Вадиму Шилову, который громко заявил о себе на молодёжном уровне, а теперь вовсю подпускается к основе.

На 61-й минуте его отправили в прорыв по флангу, он убрал под себя соперника и пробил в дальний. Спокойно, без всяких нервов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вообще это самое спокойствие чувствовалось в каждом действии. А через пару минут «Зенит» забил четвертый. На этот раз героем стал Александр Ерохин.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Сьона» почти не было видно в атаке. Но один раз они туда таки добежали. И даже забили. Символично, что сделал это как раз Миранчук. Пусть и через рикошет. А закончил дело Сергей Волков. Предголевая, кстати, у Шилова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На этом «Зенит» успокоился. Но пять мячей в европейском матче – уже здорово. Следующую игру команда проведёт с «Войводиной» 13 июня – она же станет последней перед новым сезоном.