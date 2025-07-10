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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2025: возможный новичок Спартака Хосе Лопес — замена Угальде, представление игрока

«Спартак» нацелился на нового форварда! Лопес забил на КЧМ и получил мощный ценник
Анатолий Романов
«Спартак» нацелился на нового форварда
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Замена Угальде или конкурент Заболотному?

Будущее Манфреда Угальде в «Спартаке» продолжает оставаться неопределённым. «Фейеноорд» по-прежнему нацелен на лучшего бомбардира РПЛ прошедшего сезона. Это вынуждает московский клуб искать варианты с заменой костариканца на трансферном рынке. Один из них – аргентинец Хосе Мануэль Лопес. 24-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас» и сыграл на завершающемся клубном чемпионате мира.

«Угальде близок к уходу из «Спартака», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. – Ожидается, что «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Манфреда. Большие шансы, что игрок покинет клуб. Тогда Лопес будет одним из главных кандидатов на замену».

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По информации Metaratings, трансфер Лопеса должен обойтись «Спартаку» в € 15-17 млн. Хосе Мануэль готов к переезду в Россию, хотя к нему есть интерес и со стороны других европейских команд. Ожидаемая зарплата нападающего в московском клубе – от € 2,5 млн до € 3 млн в год без учёта бонусов. Сообщается, что «Спартак» готов подписать аргентинца также из-за желания главного тренера Деяна Станковича перейти на тактическую схему 3-5-2. Следовательно, Лопес может стать и напарником Угальде, превратившись в конкурента для Ливая Гарсии и Антона Заболотного. Тем более по фактуре он ближе к этим центрфорвардам.

Рост аргентинца – 190 см. За «Палмейрас» Лопес выступает ровно три года: в июле 2022-го бразильский клуб выкупил его у «Лануса» за € 9,5 млн. В мае 2024-го Хосе Мануэль продлил контракт, который теперь действует до конца 2027-го. К слову, Transfermarkt оценивает этого нападающего в € 10 млн.

В сезоне-2025 аргентинец сыграл 10 матчей в чемпионате Бразилии – шесть раз появлялся в стартовом составе и четыре – на замену. Забил два гола в ворота «Спорт Ресифи» и «Форталезы», которые находятся в зоне вылета Серии А. Более эффективен Лопес в главном клубном турнире Южной Америки – Кубке Либертадорес. На групповом этапе положил три мяча в пяти встречах (два выхода в основе, три – на замену). Оформил дубль в ворота перуанского «Спортинг Кристал» и огорчил боливийский «Боливар». Вдобавок заработал пенальти.

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На клубном чемпионате мира Лопес однажды попал в основу и три раза вступил в игру со скамейки. Аргентинцу трудно рассчитывать сейчас на стабильное место в стартовом составе, так как «Палмейрас» купил из «Барселоны» за большие деньги Витора Роке. Понятно, что дорогой новичок должен играть. На КЧМ-2025 Хосе Мануэль совершил одно результативное действие – забил египетскому «Аль-Ахли». Всего же за карьеру в «Палмейрасе» он набрал 43+12 в 147 встречах.

Из статистики Лопеса в текущем сезоне можно выделить тот факт, что он лидер «Палмейраса» по количеству ударов в Серии А (21) и делит первое место по попаданиям в створ (5). Кроме того, занимает вторую строчку по выигранным единоборствам (54, при 43% успешных) и даже входит в тройку по обводкам (7). А в Кубке Либертадорес аргентинец – второй в команде – как по ударам (11), так и по попаданиям в створ (7), в этом турнире он выходил победителем в 54% борьбы за мяч.

Заниматься футболом Лопес начинал в академии аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс», потом тренировался в школе «Индепендьенте», а в 16 лет оказался в «Ланусе», где и дебютировал на профессиональном уровне. Оттуда и перешёл в «Палмейрас», который стал его первой зарубежной командой в карьере. Впрочем, ещё в 15 Хосе Мануэль мог бросить любимую игру.

Хосе Мануэль Лопес
Хосе Мануэль Лопес
нападающий «Палмейраса»

«У меня была проблема, из-за которой я едва не бросил футбол. Я получил повреждение бедра, травму кости — с трудом мог ходить. Посещал тренировки с целью просто посмотреть на них. Подумывал о том, чтобы уйти. Но желание играть оказалось сильнее».

Если взглянуть на подборку голов Хосе Мануэля, то обращает на себя внимание, что большинство мячей он забивает за счёт подвижности и правильных открываний, а не за счёт физической силы и продавливания защитников. Лопеса при его росте атлетом вряд ли назовёшь. В детстве аргентинец иногда мало ел, и его за худобу прозвали Flaco (тощий). Кажется, в Бразилии комментаторы матчей привыкли называть нападающего именно так, а не по имени. Зато Флако Лопес здорово умеет встречаться с мячом в нужное время в нужном месте – с таймингом и игрой в воздухе у него полный порядок.

«Чтобы выпрыгивать и ловить мяч в нужной точке, необходимо тренировать координацию. Но у меня это получается само собой. У меня есть инстинкт и стремление к достижению цели. Раньше хейтеры писали мне в соцсетях, что я не умею забивать ногами и пасовать – играю только головой. Я смеялся, хотя это ранит самолюбие. Это больно. Теперь вижу, как люди извиняются за свои слова», – рассказывал Лопес.

Хосе Лопес

Хосе Лопес

Фото: FIFA via Getty Images

Впрочем, сейчас Флако уже не просто долговязый парень. С момента появления в «Палмейрасе» он набрал почти 10 кг мышечной массы. Об этом рассказывал сам нападающий:

«Сейчас мой вес – 83 кг, а когда я приходил, было 74 кг. Я также убрал появлявшийся жирок. Всё это было важно, чтобы улучшить свою игру. У нас очень много матчей за год, так что надо поддерживать физическую форму. В Бразилии всё гораздо интенсивнее, чем в Аргентине. Здесь меньше свободного пространства. Быстрее идёт игра, переходные фазы. В целом качество футбола выше».

У Лопеса были разные периоды в «Палмейрасе». Он то выдавал мощные отрезки с высокой результативностью, то переживал спады формы и получал публичную критику даже от главного тренера Абела Феррейры. Тем не менее аргентинец доказал свой уровень в одной из сильнейших команд Бразилии – помог завоевать «Палмейрасу» пять трофеев, включая два чемпионских титула.

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