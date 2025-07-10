«Спартак» нацелился на нового форварда! Лопес забил на КЧМ и получил мощный ценник

Будущее Манфреда Угальде в «Спартаке» продолжает оставаться неопределённым. «Фейеноорд» по-прежнему нацелен на лучшего бомбардира РПЛ прошедшего сезона. Это вынуждает московский клуб искать варианты с заменой костариканца на трансферном рынке. Один из них – аргентинец Хосе Мануэль Лопес. 24-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас» и сыграл на завершающемся клубном чемпионате мира.

«Угальде близок к уходу из «Спартака», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. – Ожидается, что «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Манфреда. Большие шансы, что игрок покинет клуб. Тогда Лопес будет одним из главных кандидатов на замену».

По информации Metaratings, трансфер Лопеса должен обойтись «Спартаку» в € 15-17 млн. Хосе Мануэль готов к переезду в Россию, хотя к нему есть интерес и со стороны других европейских команд. Ожидаемая зарплата нападающего в московском клубе – от € 2,5 млн до € 3 млн в год без учёта бонусов. Сообщается, что «Спартак» готов подписать аргентинца также из-за желания главного тренера Деяна Станковича перейти на тактическую схему 3-5-2. Следовательно, Лопес может стать и напарником Угальде, превратившись в конкурента для Ливая Гарсии и Антона Заболотного. Тем более по фактуре он ближе к этим центрфорвардам.

Рост аргентинца – 190 см. За «Палмейрас» Лопес выступает ровно три года: в июле 2022-го бразильский клуб выкупил его у «Лануса» за € 9,5 млн. В мае 2024-го Хосе Мануэль продлил контракт, который теперь действует до конца 2027-го. К слову, Transfermarkt оценивает этого нападающего в € 10 млн.

В сезоне-2025 аргентинец сыграл 10 матчей в чемпионате Бразилии – шесть раз появлялся в стартовом составе и четыре – на замену. Забил два гола в ворота «Спорт Ресифи» и «Форталезы», которые находятся в зоне вылета Серии А. Более эффективен Лопес в главном клубном турнире Южной Америки – Кубке Либертадорес. На групповом этапе положил три мяча в пяти встречах (два выхода в основе, три – на замену). Оформил дубль в ворота перуанского «Спортинг Кристал» и огорчил боливийский «Боливар». Вдобавок заработал пенальти.

На клубном чемпионате мира Лопес однажды попал в основу и три раза вступил в игру со скамейки. Аргентинцу трудно рассчитывать сейчас на стабильное место в стартовом составе, так как «Палмейрас» купил из «Барселоны» за большие деньги Витора Роке. Понятно, что дорогой новичок должен играть. На КЧМ-2025 Хосе Мануэль совершил одно результативное действие – забил египетскому «Аль-Ахли». Всего же за карьеру в «Палмейрасе» он набрал 43+12 в 147 встречах.

Из статистики Лопеса в текущем сезоне можно выделить тот факт, что он лидер «Палмейраса» по количеству ударов в Серии А (21) и делит первое место по попаданиям в створ (5). Кроме того, занимает вторую строчку по выигранным единоборствам (54, при 43% успешных) и даже входит в тройку по обводкам (7). А в Кубке Либертадорес аргентинец – второй в команде – как по ударам (11), так и по попаданиям в створ (7), в этом турнире он выходил победителем в 54% борьбы за мяч.

Заниматься футболом Лопес начинал в академии аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс», потом тренировался в школе «Индепендьенте», а в 16 лет оказался в «Ланусе», где и дебютировал на профессиональном уровне. Оттуда и перешёл в «Палмейрас», который стал его первой зарубежной командой в карьере. Впрочем, ещё в 15 Хосе Мануэль мог бросить любимую игру.

Хосе Мануэль Лопес нападающий «Палмейраса» «У меня была проблема, из-за которой я едва не бросил футбол. Я получил повреждение бедра, травму кости — с трудом мог ходить. Посещал тренировки с целью просто посмотреть на них. Подумывал о том, чтобы уйти. Но желание играть оказалось сильнее».

Если взглянуть на подборку голов Хосе Мануэля, то обращает на себя внимание, что большинство мячей он забивает за счёт подвижности и правильных открываний, а не за счёт физической силы и продавливания защитников. Лопеса при его росте атлетом вряд ли назовёшь. В детстве аргентинец иногда мало ел, и его за худобу прозвали Flaco (тощий). Кажется, в Бразилии комментаторы матчей привыкли называть нападающего именно так, а не по имени. Зато Флако Лопес здорово умеет встречаться с мячом в нужное время в нужном месте – с таймингом и игрой в воздухе у него полный порядок.

«Чтобы выпрыгивать и ловить мяч в нужной точке, необходимо тренировать координацию. Но у меня это получается само собой. У меня есть инстинкт и стремление к достижению цели. Раньше хейтеры писали мне в соцсетях, что я не умею забивать ногами и пасовать – играю только головой. Я смеялся, хотя это ранит самолюбие. Это больно. Теперь вижу, как люди извиняются за свои слова», – рассказывал Лопес.

Хосе Лопес Фото: FIFA via Getty Images

Впрочем, сейчас Флако уже не просто долговязый парень. С момента появления в «Палмейрасе» он набрал почти 10 кг мышечной массы. Об этом рассказывал сам нападающий:

«Сейчас мой вес – 83 кг, а когда я приходил, было 74 кг. Я также убрал появлявшийся жирок. Всё это было важно, чтобы улучшить свою игру. У нас очень много матчей за год, так что надо поддерживать физическую форму. В Бразилии всё гораздо интенсивнее, чем в Аргентине. Здесь меньше свободного пространства. Быстрее идёт игра, переходные фазы. В целом качество футбола выше».

У Лопеса были разные периоды в «Палмейрасе». Он то выдавал мощные отрезки с высокой результативностью, то переживал спады формы и получал публичную критику даже от главного тренера Абела Феррейры. Тем не менее аргентинец доказал свой уровень в одной из сильнейших команд Бразилии – помог завоевать «Палмейрасу» пять трофеев, включая два чемпионских титула.