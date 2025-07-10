«Буду рисковать — на всё воля божья». Не побоялся сменить РПЛ на чемпионат Ирана

9 июля казанский «Рубин» объявил о переходе защитника Ашурматова в тегеранский «Эстегляль». В последнее время из Ирана в основном уезжали. Что побудило Рустама отправиться в противоположном направлении, он сам объяснил «Чемпионату». Заодно рассказал о встрече с президентом Узбекистана, ваучере на пожизненное угощение в ресторане и судьбе подарочного автомобиля.

«Страшно ли ехать в Иран? На всё воля божья»

— Почему ты покинул «Рубин»?

— У меня было предложение от другого клуба, а «Рубин» не стал отказывать. Если честно, хотелось больше игровой практики, поэтому решил уйти из команды. Я мог остаться в «Рубине», ведь у меня ещё год контракта с клубом. Но мне нужна игровая практика, чтобы попасть на чемпионат мира. В прошлом сезоне не было столько игрового времени, на сколько рассчитывал. Я хотел играть больше и старался, но не получилось.

— Был разговор с Рашидом Рахимовым?

— Да, на сборах. Он был не против, чтобы я остался в команде. Но я попросил отпустить меня ради игровой практики. Он только поддержал. Да, при нём было мало игровой практики, однако в моей карьере Рахимов — один из лучших тренеров. Я об этом ему сказал.

— В чём прибавил у него?

— Как вести себя на поле и в быту. Он очень опытный тренер, поэтому многому у него научился.

Рустам Ашурматов в «Рубине» Фото: Сергей Елагин/ТАСС

— Как думаешь, Рахимов может возглавить российский топ-клуб, например, «Спартак», где он играл?

— Почему нет? У него сейчас хорошие отношения с «Рубином». Не думаю, что он бросит команду и куда-то поедет. Но в перспективе он может возглавить российский топ-клуб.

— Кроме «Эстегляля», были другие варианты?

— Да, зимой и летом. Были предложения от другого иранского клуба и команды из Азербайджана. Но мы подумали и выбрали «Эстегляль». На данный момент интереса из Европы ко мне не было, только из Азии.

— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?

— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играют трое узбеков — Джалолиддин Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас всё нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться. Буду рисковать. На всё воля божья. Посмотрим, как будет.

— Чего ждешь от иранского футбола?

— Пока сложно сказать. Конечно, мы играли против сборной Ирана. И в целом говорят, что в чемпионате Ирана неплохой уровень. Да, есть проблемы с камерами и телевидением, но с футболом всё неплохо.

— С какими чувствами уходишь из «Рубина» после двух с половиной лет в Казани?

— Мне было очень тяжело. 5 июля попрощался с ребятами. Но что поделать? Это футбол, карьера и жизнь. Такие случаи бывают. Принял трудное решение, однако буду терпеть.

— Как оценишь период игры в России?

— Это большой опыт. Я подружился [со многими людьми] и поиграл против хороших футболистов. Мне было очень приятно, но не могу сказать, что лучшие футбольные годы провёл в России, потому что мало играл. Однако «Рубин» — лучшая команда, в которой я играл за всю свою карьеру.

— Не пожалел об этом этапе?

— Нет. Ни секунды не жалел о переезде в Россию. Меня всё устраивало, кроме игровой практики.

— Что больше всего понравилось в России?

— Мне и моей семье очень нравится Казань. Приятно было здесь жить. Казань выделяется даже на фоне Москвы. Если бы пришлось выбирать город для проживания, выбрал бы Казань. В Москве очень шумно, много людей и пробки. Мне такое не нравится.

Казань Фото: РИА Новости

«После выхода на ЧМ одно заведение дало ваучер на бесплатную еду на всю жизнь»

— Сборная Узбекистана впервые вышла на чемпионат мира. Что творилось после ничьей с ОАЭ?

— Мы очень долго готовились к этому матчу. Собрались ещё за неделю до игры на сборах. А всё, что было после матча с ОАЭ — это история! Сборная Узбекистана ещё ни разу не выходила на чемпионат мира. Очень сложно описать словами свои чувства в тот момент. Все плакали, бегали и праздновали с болельщиками. Эти чувства со мной до сих пор. Когда в социальных сетях попадается видео, где мы празднуем выход на чемпионат мира, накатывают приятные воспоминания.

— Наверняка много людей написали в соцсетях?

— Очень много! Я даже не успеваю им ответить.

— Узбекистан до сих пор отмечает выход на ЧМ?

— Когда ходим по Ташкенту, люди нас видят и поздравляют. У меня было три случая, когда нас бесплатно угощали в ресторане! А одно заведение подарило мне ваучер на бесплатную еду у них на всю жизнь! Было очень приятно.

— Как отмечали выход на чемпионат мира со сборной?

— После матча с ОАЭ начали готовиться к Катару. А после той игры чуть отпраздновали, встретились с президентом и потом разъехались по клубам, ведь в Узбекистане чемпионат ещё шёл в тот момент. А легионеры поехали по своим командам. Не было возможности отпраздновать отдельно со сборной это событие.

Сборная Узбекистана Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

— Что для тебя значила встреча с президентом Узбекистана?

— Было очень приятно. Он следил за нами и приехал на игру сборной. После матча вышел на поле, каждого поздравил отдельно и пожелал удачи на чемпионате мира. Он надеется, что у нас там будут отличные результаты.

— Всем игрокам сборной президент Узбекистана подарил машины?

— Да. Китайский автомобиль BYD. Многие ребята отдали машину своим родителям и семьям. Я подарил её маме.

— Успел поездить на машине?

— Да, после матча было 10 дней. Хоть и китайская, но по уровню очень хорошая машина.

— А в России был свой автомобиль?

— Да. BMW M5 была. Конечно, тяжело её сравнить с китайцем. Там же гибрид, а у меня на бензине. По ощущениям это совсем другое.

— Чего ждёшь от чемпионата мира?

— Не люблю загадывать. Но мы будем стараться выйти из группы и достойно выступить на турнире. Мы два года назад сыграли вничью 3:3 с Мексикой, обыграли Боливию со счётом 1:0 и проиграли США 0:3. По игре мы были не хуже их. Надеюсь, поборемся за выход из группы. При этом перед чемпионатом мира у нас планируются товарищеские матчи с Уругваем и Аргентиной.

Рустам Ашурматов Фото: ufa.uz

— В последние два-три года в российский чемпионат приехали ты, Аббосбек Файзуллаев и Умарали Рахмоналиев, однако после узбекистанских футболистов не было. Узбекистанский рынок для России закрылся?

— Не думаю. Так получилось, что сейчас мало узбекских игроков в России. Но думаю, что наши футболисты ещё будут в российских клубах. В России повыше уровень, чем в Узбекистане. Поэтому для узбеков это шаг вперёд. Если кому-то поступит предложение из России или страны в Азии, в первую очередь будут говорить с российским клубом.

«У Файзуллаева получится повторить путь Хусанова»

— Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?

— Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Однако если сядет в Турции на скамейку, лучше играть в России.

— Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?

— 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещё индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится.

— Кто главная узбекская звёздочка: Аббос или Абдукодир?

— Я не могу кого-то выделить, но в Узбекистане их очень сильно любят.

— Как ты отреагировал на трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»?

— Было очень приятно, что узбекский футболист попал в АПЛ, тем более в «Манчестер Сити». После этого трансфера Абдукодир не изменился. Он очень скромный и стеснительный парень. Внутри команды он нормальный, но, если условно выйдет на улицу, становится совсем другим. Однако характер у него не меняется.

— А в игровом плане он стал круче?

— Конечно! Абдукодир ещё вырастет, потому что играет за «Манчестер Сити». С партнёрами такого уровня просто нельзя стоять на одном месте. По-любому будешь расти.

Абдукодир Хусанов Фото: Alex Grimm/Getty Images

— Что-то уже перенял у него?

— Мы друг другу подсказываем. Конечно, спрашивал и буду спрашивать, что говорит Гвардиола футболистам и как играют другие центральные защитники «Манчестер Сити». Мне интересно, как и что там. Но он много не рассказывает про «Сити», потому что скромный.

— Тяжело уехать из Узбекистана в другой чемпионат?

— Когда я уезжал в Южную Корею, было очень сложно. У нас не было агентов, и скауты клубов не следили за узбекским чемпионатом. Сейчас намного легче.

— Как ты попал в Южную Корею?

— Через агентов. Меня купил «Кванджу» за € 145 тыс. Первый год играл во втором дивизионе, но мы сразу же выполнили задачу и получили повышение. По уровню первый дивизион там практически не отличается от второго. Может, только в качестве легионеров есть разница.

— Долго там адаптировался к жизни?

— Всё было нормально, но возникали сложности с языком, тем более это был мой первый опыт игры за границей. В житейском плане сложностей не было. Корейский язык так и не выучил, однако говорил на английском через переводчика с тренерами и остальными игроками. Уже после Кореи все топ-клубы Узбекистана предложили мне контракт. Я выбрал «Навбахор», а через год уехал в «Рубин».

«В планах открыть свою академию, а потом клуб. Почему нет?»

— Кто, по-твоему, является сильнейшим нападающим в России?

— К Кордобе могу добавить Даку. Мирлинд сегодня совсем другой футболист по сравнению с тем, когда только перешёл в «Рубин».

— В команде обрадовались срыву трансфера Даку в «Зенит»?

— Конечно. Замену Даку «Рубину» было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же.

— А кого назовёшь сильнейшим центральным защитником в РПЛ?

— Виллиана Рошу и Игора Вуячича. Я часто играл с Вуячичем и слежу за Рошей. Просто не вижу, в чём другие центральные защитники лучше них.

— А если выделять из россиян?

— Это тяжело, хотя Дивеев тоже хороший футболист. Осипенко — тоже. Он лучше играет с мячом, отлично начинает атаки и подключается к ним, но хуже обороняется.

— Тебе уже 29 лет. До скольки планируешь играть?

— Насколько хватит сил. Может, до 35 или 40 лет — точно не могу сказать. Пока ещё не думаю о завершении карьеры. Однако мысли, что делать после футбола, посещают. У меня в Узбекистане есть футбольная школа, которую открыл вместе с братом. Она работает уже год. В планах развивать её и открыть свою академию.

— А потом создать свой клуб?

— Да, почему нет? Будет тяжело в финансовом плане, но, надеюсь, всё получится.