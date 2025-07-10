Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Первое интервью с защитником сборной Узбекистана Рустамом Ашурматовым после трансфера из Рубина в иранский Эстегляль

«Буду рисковать — на всё воля божья». Не побоялся сменить РПЛ на чемпионат Ирана
Владислав Круглов
Интервью с защитником сборной Узбекистана Рустамом
Аудио-версия:
Комментарии
Первое интервью с экс-защитником «Рубина» Ашурматовым после неожиданного поворота в карьере.

9 июля казанский «Рубин» объявил о переходе защитника Ашурматова в тегеранский «Эстегляль». В последнее время из Ирана в основном уезжали. Что побудило Рустама отправиться в противоположном направлении, он сам объяснил «Чемпионату». Заодно рассказал о встрече с президентом Узбекистана, ваучере на пожизненное угощение в ресторане и судьбе подарочного автомобиля.

«Страшно ли ехать в Иран? На всё воля божья»

— Почему ты покинул «Рубин»?
— У меня было предложение от другого клуба, а «Рубин» не стал отказывать. Если честно, хотелось больше игровой практики, поэтому решил уйти из команды. Я мог остаться в «Рубине», ведь у меня ещё год контракта с клубом. Но мне нужна игровая практика, чтобы попасть на чемпионат мира. В прошлом сезоне не было столько игрового времени, на сколько рассчитывал. Я хотел играть больше и старался, но не получилось.

— Был разговор с Рашидом Рахимовым?
— Да, на сборах. Он был не против, чтобы я остался в команде. Но я попросил отпустить меня ради игровой практики. Он только поддержал. Да, при нём было мало игровой практики, однако в моей карьере Рахимов — один из лучших тренеров. Я об этом ему сказал.

— В чём прибавил у него?
— Как вести себя на поле и в быту. Он очень опытный тренер, поэтому многому у него научился.

Рустам Ашурматов в «Рубине»

Рустам Ашурматов в «Рубине»

Фото: Сергей Елагин/ТАСС

— Как думаешь, Рахимов может возглавить российский топ-клуб, например, «Спартак», где он играл?
— Почему нет? У него сейчас хорошие отношения с «Рубином». Не думаю, что он бросит команду и куда-то поедет. Но в перспективе он может возглавить российский топ-клуб.

— Кроме «Эстегляля», были другие варианты?
— Да, зимой и летом. Были предложения от другого иранского клуба и команды из Азербайджана. Но мы подумали и выбрали «Эстегляль». На данный момент интереса из Европы ко мне не было, только из Азии.

— Не страшно ехать в Иран в связи с последними событиями?
— Если честно, нет. В чемпионате Ирана играют трое узбеков — Джалолиддин Машарипов, Остон Урунов и вратарь Уткир Юсупов. Я с ними поговорил. Говорят, что сейчас всё нормально. Даже футболисты, которые уехали из Ирана, хотят вернуться. Буду рисковать. На всё воля божья. Посмотрим, как будет.

Материалы по теме
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович
Эксклюзив
«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович

— Чего ждешь от иранского футбола?
— Пока сложно сказать. Конечно, мы играли против сборной Ирана. И в целом говорят, что в чемпионате Ирана неплохой уровень. Да, есть проблемы с камерами и телевидением, но с футболом всё неплохо.

— С какими чувствами уходишь из «Рубина» после двух с половиной лет в Казани?
— Мне было очень тяжело. 5 июля попрощался с ребятами. Но что поделать? Это футбол, карьера и жизнь. Такие случаи бывают. Принял трудное решение, однако буду терпеть.

— Как оценишь период игры в России?
— Это большой опыт. Я подружился [со многими людьми] и поиграл против хороших футболистов. Мне было очень приятно, но не могу сказать, что лучшие футбольные годы провёл в России, потому что мало играл. Однако «Рубин» — лучшая команда, в которой я играл за всю свою карьеру.

— Не пожалел об этом этапе?
— Нет. Ни секунды не жалел о переезде в Россию. Меня всё устраивало, кроме игровой практики.

— Что больше всего понравилось в России?
— Мне и моей семье очень нравится Казань. Приятно было здесь жить. Казань выделяется даже на фоне Москвы. Если бы пришлось выбирать город для проживания, выбрал бы Казань. В Москве очень шумно, много людей и пробки. Мне такое не нравится.

Казань

Казань

Фото: РИА Новости

«После выхода на ЧМ одно заведение дало ваучер на бесплатную еду на всю жизнь»

— Сборная Узбекистана впервые вышла на чемпионат мира. Что творилось после ничьей с ОАЭ?
— Мы очень долго готовились к этому матчу. Собрались ещё за неделю до игры на сборах. А всё, что было после матча с ОАЭ — это история! Сборная Узбекистана ещё ни разу не выходила на чемпионат мира. Очень сложно описать словами свои чувства в тот момент. Все плакали, бегали и праздновали с болельщиками. Эти чувства со мной до сих пор. Когда в социальных сетях попадается видео, где мы празднуем выход на чемпионат мира, накатывают приятные воспоминания.

— Наверняка много людей написали в соцсетях?
— Очень много! Я даже не успеваю им ответить.

— Узбекистан до сих пор отмечает выход на ЧМ?
— Когда ходим по Ташкенту, люди нас видят и поздравляют. У меня было три случая, когда нас бесплатно угощали в ресторане! А одно заведение подарило мне ваучер на бесплатную еду у них на всю жизнь! Было очень приятно.

— Как отмечали выход на чемпионат мира со сборной?
— После матча с ОАЭ начали готовиться к Катару. А после той игры чуть отпраздновали, встретились с президентом и потом разъехались по клубам, ведь в Узбекистане чемпионат ещё шёл в тот момент. А легионеры поехали по своим командам. Не было возможности отпраздновать отдельно со сборной это событие.

Сборная Узбекистана

Сборная Узбекистана

Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

— Что для тебя значила встреча с президентом Узбекистана?
— Было очень приятно. Он следил за нами и приехал на игру сборной. После матча вышел на поле, каждого поздравил отдельно и пожелал удачи на чемпионате мира. Он надеется, что у нас там будут отличные результаты.

— Всем игрокам сборной президент Узбекистана подарил машины?
— Да. Китайский автомобиль BYD. Многие ребята отдали машину своим родителям и семьям. Я подарил её маме.

Материалы по теме
Сборной Узбекистана подарили крутые автомобили после выхода на ЧМ-2026. Видео
Истории
Сборной Узбекистана подарили крутые автомобили после выхода на ЧМ-2026. Видео

— Успел поездить на машине?
— Да, после матча было 10 дней. Хоть и китайская, но по уровню очень хорошая машина.

— А в России был свой автомобиль?
— Да. BMW M5 была. Конечно, тяжело её сравнить с китайцем. Там же гибрид, а у меня на бензине. По ощущениям это совсем другое.

— Чего ждёшь от чемпионата мира?
— Не люблю загадывать. Но мы будем стараться выйти из группы и достойно выступить на турнире. Мы два года назад сыграли вничью 3:3 с Мексикой, обыграли Боливию со счётом 1:0 и проиграли США 0:3. По игре мы были не хуже их. Надеюсь, поборемся за выход из группы. При этом перед чемпионатом мира у нас планируются товарищеские матчи с Уругваем и Аргентиной.

Рустам Ашурматов

Рустам Ашурматов

Фото: ufa.uz

— В последние два-три года в российский чемпионат приехали ты, Аббосбек Файзуллаев и Умарали Рахмоналиев, однако после узбекистанских футболистов не было. Узбекистанский рынок для России закрылся?
— Не думаю. Так получилось, что сейчас мало узбекских игроков в России. Но думаю, что наши футболисты ещё будут в российских клубах. В России повыше уровень, чем в Узбекистане. Поэтому для узбеков это шаг вперёд. Если кому-то поступит предложение из России или страны в Азии, в первую очередь будут говорить с российским клубом.

«У Файзуллаева получится повторить путь Хусанова»

— Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?
— Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Однако если сядет в Турции на скамейку, лучше играть в России.

— Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?
— 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещё индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится.

— Кто главная узбекская звёздочка: Аббос или Абдукодир?
— Я не могу кого-то выделить, но в Узбекистане их очень сильно любят.

— Как ты отреагировал на трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»?
— Было очень приятно, что узбекский футболист попал в АПЛ, тем более в «Манчестер Сити». После этого трансфера Абдукодир не изменился. Он очень скромный и стеснительный парень. Внутри команды он нормальный, но, если условно выйдет на улицу, становится совсем другим. Однако характер у него не меняется.

— А в игровом плане он стал круче?
— Конечно! Абдукодир ещё вырастет, потому что играет за «Манчестер Сити». С партнёрами такого уровня просто нельзя стоять на одном месте. По-любому будешь расти.

Абдукодир Хусанов

Абдукодир Хусанов

Фото: Alex Grimm/Getty Images

— Что-то уже перенял у него?
— Мы друг другу подсказываем. Конечно, спрашивал и буду спрашивать, что говорит Гвардиола футболистам и как играют другие центральные защитники «Манчестер Сити». Мне интересно, как и что там. Но он много не рассказывает про «Сити», потому что скромный.

— Тяжело уехать из Узбекистана в другой чемпионат?
— Когда я уезжал в Южную Корею, было очень сложно. У нас не было агентов, и скауты клубов не следили за узбекским чемпионатом. Сейчас намного легче.

— Как ты попал в Южную Корею?
— Через агентов. Меня купил «Кванджу» за € 145 тыс. Первый год играл во втором дивизионе, но мы сразу же выполнили задачу и получили повышение. По уровню первый дивизион там практически не отличается от второго. Может, только в качестве легионеров есть разница.

— Долго там адаптировался к жизни?
— Всё было нормально, но возникали сложности с языком, тем более это был мой первый опыт игры за границей. В житейском плане сложностей не было. Корейский язык так и не выучил, однако говорил на английском через переводчика с тренерами и остальными игроками. Уже после Кореи все топ-клубы Узбекистана предложили мне контракт. Я выбрал «Навбахор», а через год уехал в «Рубин».

«В планах открыть свою академию, а потом клуб. Почему нет?»

— Кто, по-твоему, является сильнейшим нападающим в России?
— К Кордобе могу добавить Даку. Мирлинд сегодня совсем другой футболист по сравнению с тем, когда только перешёл в «Рубин».

— В команде обрадовались срыву трансфера Даку в «Зенит»?
— Конечно. Замену Даку «Рубину» было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же.

— А кого назовёшь сильнейшим центральным защитником в РПЛ?
— Виллиана Рошу и Игора Вуячича. Я часто играл с Вуячичем и слежу за Рошей. Просто не вижу, в чём другие центральные защитники лучше них.

— А если выделять из россиян?
— Это тяжело, хотя Дивеев тоже хороший футболист. Осипенко — тоже. Он лучше играет с мячом, отлично начинает атаки и подключается к ним, но хуже обороняется.

— Тебе уже 29 лет. До скольки планируешь играть?
— Насколько хватит сил. Может, до 35 или 40 лет — точно не могу сказать. Пока ещё не думаю о завершении карьеры. Однако мысли, что делать после футбола, посещают. У меня в Узбекистане есть футбольная школа, которую открыл вместе с братом. Она работает уже год. В планах развивать её и открыть свою академию.

— А потом создать свой клуб?
— Да, почему нет? Будет тяжело в финансовом плане, но, надеюсь, всё получится.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android