«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол – просто издевательство

Полуфинал клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Реалом» разочаровал отсутствием интриги, несмотря на громкую афишу. Победитель Лиги чемпионов красиво убрал с дороги очередного соперника топ-уровня. В финале 13 июля команда Луиса Энрике сыграет с «Челси».

Впервые при новом тренере «Реал» сыграл с парой форвардов Мбаппе – Винисиус Жуниор. Символично, что француз вернулся после болезни к матчу со своей бывшей командой. Наверное, Хаби Алонсо просто не мог оставить Килиана на скамейке против «ПСЖ», впрочем, и раззабивавшегося Гонсало он из основы не убрал. А вот в обороне «Реал», напротив, понёс потери. О дисквалификации Хёйсена было известно заранее, но ещё одной проблемой стала травма Трента.

Когда началась игра, «Реал» встал 4-4-2 с ромбом в полузащите. Гонсало располагался под Мбаппе и Винисиусом. Но при обороне француз с бразильцем опускались и ниже в полуфланги. Хаби Алонсо хотел контролировать центр поля, не давать там «ПСЖ» свободно разыгрывать мяч. План тренера «сливочных» провалился, правда, в значительной мере из-за индивидуальных ошибок центральных защитников. Трудно ввязываться в борьбу при 0:2 к 9-й минуте.

Впрочем, ещё до первого гола «ПСЖ» упустил почти стопроцентный момент, когда мадридцев спас Куртуа. Да и голевая атака была развита благодаря пасу между линий, которому «Реал» позволил пройти, несмотря на всю свою группу защищающихся. Дальше был «привоз» от Асенсио в штрафной, а потом – фол Куртуа на Дембеле. Судья назначил бы пенальти, если бы Руис не отправил мяч в пустые ворота.

Ашраф Хакими и Фабиан Руис Фото: Buda Mendes/Getty Images

Затем совсем неожиданно привёз опытный Рюдигер, что окончательно сбило «Реал» с ног. Не справился немец с «дрессировкой» мяча: вместо передачи назад на Куртуа получился пас Дембеле под выход один на один. Получается, Усман дважды спровоцировал своим давлением ошибки центрбеков «Реала». Забить в таком моменте – дело техники для Дембеле. Он и исполнил удар на технику, покатив низом в дальний угол.

Самое ужасное для «Реала» в этой ситуации, что «ПСЖ», ведя в счёте, забрал мяч и не отдавал его. Мадридцы страдали. Например, Фран Гарсия лишь на исходе получаса отдал свою первую (!) передачу в матче. Команде Хаби Алонсо не хватало движения в обороне, поэтому парижане всё равно легко находили свободных игроков в центре или на флангах. Так «ПСЖ» и третий гол забил, вытянув «Реал» на прессинг. Его разбили как на тренировке – после пары стенок Хакими умчался к чужой штрафной, а Руис отправил мяч в ворота из-под пытавшегося доработать за всех Вальверде. Парижане выиграли первый тайм по ударам – 12:4 (в створ – 7:1). Должны были забивать до перерыва ещё, но Кварацхелия и другие прощали «Мадрид».

Как ни удивительно, в перерыве Хаби Алонсо не сделал ни одной замены. Если это не принятие результата и надежда на авось, то что? Можно было убирать, например, потерявшегося вдали от чужих ворот Гонсало, но тренер «Реала» лишь сдвинул его направо. Дебют второго тайма тоже не предвещал мадридцам ничего хорошего. «ПСЖ» снова забил быстрый гол, начав атаку от Доннаруммы. «Реал» опять никуда не успел – «сливочные» лишь наблюдали за тем, как Дуэ поражает цель с передачи Дембеле. Повезло, что хотя бы с офсайдной ловушкой не опоздали. Усман чуть-чуть залез во «вне игры», поэтому гол отменили.

Потом игра раскрылась. Атака туда, атака сюда. Центр поля стал как будто не нужен командам. Тем не менее настоящих голевых моментов «Реал» всё равно не создавал. К тому моменту, как Хаби Алонсо сделал свою первую замену, Луис Энрике уже отправил отдыхать Кварацхелию с Дембеле. За «Реал» же в этот день в последний раз сыграли Модрич и Васкес. Кроме того, Милитао появился на поле впервые с ноября, а Карвахаль – с октября. Забавно, что правому защитнику потребовались всего две минуты, чтобы присесть на карточку.

Статистика ударов в створ во второй половине игры к 87-й минуте была поразительной – 0:0. А как только Милитао нанёс первый, «ПСЖ» разозлился и ответил голом. Баркола выдал издевательский финт в штрафной «сливочных», после чего ассистировал Рамушу. Португалец решил эпизод в три касания. Пожалуй, у «Реала» меньше других форвардов заслужил критику Мбаппе. Килиан в своей форме сделал, что мог, чтобы насолить бывшему работодателю, совершил пару-тройку крутых проходов и нанёс четыре удара, но одна звезда бессильна против команды-звезды.