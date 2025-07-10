Изгнание «Торпедо» из РПЛ — сигнал всем. Но вопросов стало только больше

«Торпедо» исключено из РПЛ. Идеологический масштаб события огромен. И мы пока не в состоянии это осознать. Впервые в современной истории клуб решением КДК исключён из состава участников лиги. Не потому, что у него закончились деньги (а это была самая популярная причина ранее), а потому, что его заподозрили в подкупе судей.

Причём даже в официальном решении, опубликованном на сайте РФС, чёткая формулировка: «Торпедо» не организовывало договорной матч, но пыталось это сделать в трёх случаях, которые стали известны ещё после ареста акционера Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Видимо, департамент защиты игры, который вёл расследование со стороны РФС, внутри себя доказал этот факт. А для них попытка подкупа = подкуп. Хоть и, судя по словам адвоката защищающихся, главный арбитр этих трёх матчей Максим Перезва денег не брал. Просто сообщил о предложении в правоохранительные органы.

Главный арбитр Максим Перезва на матче «Торпедо» Фото: Пресс-служба «Торпедо»

Да, торпедовские юристы наверняка предложат возможности апелляции, но, полагаю, все понимают: решение по клубу — политическое. РФС словно показывает всем субъектам футбола: даже если у вас возникнет просто мысль сделать результат неспортивным, то возмездие неизбежно. Для этого организации даже не нужно ждать решения суда. В какой-то момент они уже провели такой эксперимент с «Чайкой», теперь вышли на бо́льшие масштабы. Исключить не какой-то клуб-однодневку, а с историей и статусными болельщиками — для этого должны быть не просто основания, но и серьёзная политическая воля. Полагаю, добро было получено. Без этого бы всё затихло. Как, кстати, с «Крыльями Советов».

Отсюда появляется ещё одна мысль. Выходит, прижать клубы с госфинансированием куда сложнее, чем частников. Ведь в прошлом году губернатор Федорищев публично говорил о 36 млн рублей, которые «Крылья Советов» задолжали людям, курирующим работу судейского корпуса. Были ли какие-то решения по руководству? Или по самому клубу? Были ли проверки или заседания КДК? Нет. Когда дело касается потенциальной растраты госденег, видимо, это куда более тонкая материя. А здесь конкретные владельцы и компании, которые вкладывают деньги. Да, попался один, который, возможно, посчитал, что можно решить вопрос по примеру 90-х. Не прокатило. Теперь и без футбола, и, возможно, без свободы.

Однако во всех подобных историях важен не сам факт наказания, а последствия. Мы понимаем, что РФС дал сигнал всей футбольной общественности. Да, громко и показательно. Да, подставив календарь РПЛ и извратив дискуссию вокруг возможного сменщика «Торпедо». Ведь никто не знает, будет ли 15 клубов. Или добавят «Оренбург». А если их, то почему не «Урал»? Возможны ли стыковые матчи между ними? Будет ли сыгран 1-й тур с участием ЦСКА или его перенесут из-за форс-мажора? Мы, как и всегда, получаем решение, с последствиями которого ещё придётся разобраться. Да, форс-мажор, но даже к нему надо быть подготовленным.

Решение КДК — трагедия для «Торпедо» Фото: Пресс-служба «Торпедо»

Ещё история: а что теперь будет с самим «Торпедо»? Как минимум со слов адвоката Соболева мы узнали, что решение по будущему будет принимать непосредственно арестованный акционер. Если правда так, то остальные люди, которые вкладывают деньги, не имеют такого права. То есть здесь прослеживается логика РФС: если главный человек под следствием, то допускать команду до РПЛ действительно странно. Какое решение он может принять? Никто не исключает, что Соболев в принципе выйдет из состава акционеров и заберёт с собой остальных. Что дальше? Банкротство на примере «Химок»? Продаст свою долю кому-то? А кто её в такой ситуации будет покупать?

Что будет с огромным числом футболистов на контрактах? Речь ведь не только про основную команду, но и про молодёжку, академию. И про персонал тоже. Их просто оставят за бортом этих разбирательств и они по подобию сотрудников «Химок» будут искать себе новую работу? Сейчас самое важное — купировать хотя бы это. Сделать так, чтобы «Торпедо» осталось в профессиональном футболе. Умереть из-за глупых действий двух людей такой клуб точно не должен.

Иначе мы погрузимся в какой-то ад.