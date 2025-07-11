Талант «Реала» уедет в АПЛ, а «Ливерпуль» продаст нападающих? Трансферные слухи Европы

Новая порция трансферных слухов в европейском футболе. Собрали главные за неделю новости о переходах, которые ещё не находятся в стадии завершения или не оформлены официально.

К Месси в команду приедет ещё один испаноговорящий футболист?

Родриго Де Пауль Фото: Harry How/Getty Images

В «Интер Майами» появится ещё один чемпион мира? Речь о полузащитнике «Атлетико» Родриго Де Пауле. Журналист Маттео Моретто утверждает, что стороны уже провели предварительные переговоры. Нынешний контракт аргентинца с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Переговоры о продлении зашли в тупик. Маловероятно, что ситуация изменится в лучшую сторону. В связи с этим «Атлетико» хотел бы продать игрока сейчас, а не потерять его через год бесплатно. «Фламенго» — ещё один претендент на Де Пауля (информация от журналиста Джулио Мигеля Нето). Но у бразильского клуба в приоритете трансфер флангового футболиста.

«Реал» нашёл себе нового флангового защитника

Альваро Каррерас Фото: Dan Mullan/Getty Images

Альваро Каррерас в скором время сменит «Бенфику» на «Реал». Кто об этом сообщает? Сам Фабрицио Романо. Судя по всему, защитник присоединится к мадридской команде в ближайшие дни, поскольку та уже вылетела с клубного чемпионата мира. Не исключено, что из столицы Испании в Лиссабон проследует защитник молодёжки «Реала» Рафаэль Обрадор. 22-летний Каррерас оказался в «Бенфике» всего полтора года назад. Сначала клуб арендовал его у «Манчестер Юнайтед», а потом купил за € 6 млн. Альваро отыграл 68 матчей в составе лиссабонской команды, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

«Галатасарай» готов установить трансферный рекорд ради Осимхена

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Виктор Осимхен перешёл в «Галатасарай» год назад — клуб арендовал его у «Наполи». За сезон в Стамбуле нигериец влюбил в себя местных фанатов. Достаточно взглянуть на его впечатляющую статистику — 37 голов в 41 встрече! «Галатасарай» предложил «Наполи» € 50 млн + € 5 млн в виде бонусов. Однако президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис непреклонен — он продаст Виктора только за € 75 млн (отступные для иностранных команд).

«Галатасарай» сломался, но частично. Он выплатит нужную сумму, однако сделает это в течение четырёх-пяти лет. Информация от инсайдера Романо. «Наполи» пойдёт на такое, но только если турецкий клуб предоставит финансовые гарантии. Кстати, команда из Стамбула никогда не платила за трансфер такую приличную сумму. Сам Осимхен уже согласовал личный контракт с «Галатасараем». «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с трансфером нигерийца, однако не удовлетворил требования футболиста по зарплате.

«Ливерпуль», «Бавария» или «Барселона» — где окажется Диас?

Луис Диас Фото: Carl Recine/Getty Images

Немецкое издание Bild утверждает, что Луис Диас согласовал условия контракта с «Баварией». Теперь клуб из Мюнхена рассчитывает на переговоры с «Ливерпулем» по сумме компенсации. А вот испанское издание AS сообщает о желании Луиса стать футболистом «Барселоны». Ради этого колумбиец даже готов не включать в контракт пункт о досрочном расторжении, если «Барса» не заявит игрока на сезон из-за финансовых проблем. Впрочем, Диас настаивает, чтобы в договор попал пункт о выплате ему компенсации. Колумбиец рассчитывает, что получит её, если «Барселона» не зарегистрирует его до 31 августа. Есть ещё вариант с продлением контракта с «Ливерпулем», но Диас готов это сделать только на своих условиях.

Ещё один кандидат на усиление линии атаки «Баварии»

Кристофер Нкунку Фото: Francois Nel/Getty Images

Флориан Вирц — нет. Нико Уильямс — нет. «Бавария» не добилась успеха в отношении этих футболистов. Непонятно, сможет ли она заполучить Диса из «Ливерпуля». В связи с этим немецкий гранд рассматривает вариант с приобретением Кристофера Нкуку из «Челси». По данным The Athletic, «Бавария» интересовалась футболистом ещё в 2024 году. «Челси», в свою очередь, не нравится вариант с арендой. Лондонская команда рассчитывает только на полноценный трансфер. 15 голов и пять результативных передач в 46 матчах — статистика Нкунку в сезоне-2024/2025.

«Наполи» нужен нападающий «Ливерпуля»

Дарвин Нуньес Фото: Michael Regan/Getty Images

€ 54,5 млн — такую сумму «Наполи» предложил «Ливерпулю» за Дарвина Нуньеса. Данные от журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянской команде нужен ещё один нападающий, поскольку Осимхен, судя по всему, вернётся в Турцию. Нуньеса привлекает вариант с игрой в Европе, поэтому он отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии. Если верить Николе Скире, то Дарвин согласовал с «Наполи» контракт до 2030 года. Что по статистике в прошлом сезоне? 47 встреч во всех турнирах, семь голов, семь результативных передач.

Месси уедет в Саудовскую Аравию или останется в США?

Лионель Месси Фото: Winslow Townson/Getty Images

«Аль-Ахли» — лучший клуб Азии. Именно он ведёт переговоры с Месси о переезде в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента, сообщает L’Equipe. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Руководство «Аль-Ахли» активно убеждает Лео сменить обстановку и переехать в арабскую страну. Оно готово приложить максимальные усилия, чтобы заполучить звёздного ветерана. С другой стороны, инсайдер Саша Тавольери утверждает, что аргентинец близок к подписанию нового контракта с «Интер Майами». Пока что Месси зажигает в МЛС — оформил дубль в четырёх матчах подряд.

Где продолжит карьеру Родриго?

Родриго Гоэс Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

По всей видимости, бразилец больше не сыграет за «Реал» в официальных встречах. «Аль-Наср» связался с окружением Родриго, поскольку рассчитывает на трансфер. Об этом сообщает инсайдер Тавольери. Криштиану Роналду рекомендовал руководителям саудовского клуба купить футболиста подобного профиля. Правда, сам Родриго пока склоняется к варианту с переездом в АПЛ, ведь он интересен «Арсеналу». ESPN Brazil утверждает, что «ПСЖ» тоже связался с агентом бразильца, чтобы уточнить возможность перехода. После прихода Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала» Родриго получает минимум игрового времени. На клубном чемпионате мира он провёл на поле всего 92 минуты.

Трансфер Дьёкереша в «Арсенал» находится под угрозой срыва

Виктор Дьёкереш Фото: Getty Images

Казалось, что всё (или почти всё) уже решено. Виктор Дьёкереш дал чётко понять «Спортингу», что настроен на переход в «Арсенал». Романо написал, что шведский нападающий согласовал контракт с лондонским клубом до лета 2030 года. По информации известного инсайдера, Виктор стал заметно ближе к переезду в Англию. Однако всё упирается в сумму компенсации. A Bola утверждает, что «Спортинг» стоит на своём, а «Арсенал» не устраивают запросы лиссабонского клуба. Неужели переход Дьёкереша всё-таки сорвётся?

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на трёх свободных агентов c опытом игры в АПЛ

Джейми Варди (слева) Фото: George Wood/Getty Images

Если «МЮ» не решит вопрос с нападающим из числа основных вариантов усиления, то не исключено, что подпишет контракт с одни из трёх свободных агентов. По информации The Athletic, клуб рассматривает варианты с переходом Доминика Калверт-Льюина (28 лет), Джейми Варди (38) и Каллума Уилсона (33). Первый играл в прошлом сезоне за «Эвертон», второй — за «Лестер», третий — за «Ньюкасл». Калверт-Льюин забил три мяча, Варди — 10, Уилсон — один.

«Челси» готов купить молодого форварда «Реала»

Гонсало Гарсия Торрес Фото: Alex Grimm/Getty Images

21-летний нападающий «Реала» Гонсало Гарсия Торрес ярко проявил себя на клубном чемпионате мира. Четыре гола и один результативный пас в шести встречах — очень хорошая статистика. Sport.es утверждает, что «Челси» готов заплатить за футболиста € 40 млн. В нём английский клуб видит замену для Николаса Джексона. По информации источника, не исключено, что «Реал» продаст игрока и включит в договор опцию обратного выкупа. В контракте Торреса есть пункт о его досрочном расторжении за € 50 млн.