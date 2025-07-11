Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!

В 2025 году в Российской Премьер-Лиге впервые сложилась ситуация, когда лига сама исключает команды из турнира – «Химки» и «Торпедо». Прежде это происходило вынужденно, так как клубы покидали РПЛ по причине финансовых проблем, а «Оренбург» в сезоне-2020/2021 даже не пришлось убирать из высшего дивизиона – он просто не прошёл лицензирование, финишировав на втором месте в ФНЛ. Вспоминаем, как ранее снимались с чемпионата ФК «Москва», «Сатурн» и «Амкар».

ФК «Москва» перед сезоном-2010

Игроки «Москвы» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ФК «Москва» просуществовал недолго – всего 13 лет. Клуб был организован в 1997 году под названием «Торпедо-ЗИЛ», когда руководство завода имени Лихачёва решило воссоздать автозаводскую команду после продажи торпедовского бренда «Лужникам». Будущий ФК «Москва» быстро проделал путь от четвёртого по уровню дивизиона до высшей лиги – и по итогам сезона-2000 поднялся в элиту. А там задержался на девять лет – до расформирования.

До 2003-го команда выступала под названием «Торпедо-ЗИЛ», затем была переименована в «Торпедо-Металлург». Ещё через год получила новое имя в честь Москвы. К тому времени ЗИЛ продал контрольный пакет акций структурам «Норильского никеля». Потом команда попала под патронаж столичной мэрии, и глава города Юрий Лужков дал добро на использование клубом слова «Москва».

«Горожане» оставили яркий след в РФПЛ. Команду возглавляли харизматичные тренеры – Валерий Петраков, Леонид Слуцкий, Олег Блохин, Миодраг Божович. За неё выступали экс-игроки сборной России и классные легионеры. Например, Сергей Семак, Дмитрий Кириченко, Александр Самедов, Олег Кузьмин, Роман Адамов, аргентинцы Эктор Бракамонте, Пабло Баррьентос и Макси Лопес. В своём лучшем сезоне-2007 ФК «Москва» под руководством Слуцкого занял четвёртое место, завоевал путёвку в еврокубки и дошёл до финала Кубка России.

Перед сезоном-2009 «Норильский никель» значительно сократил финансирование клуба из-за экономического кризиса. Тем не менее и с Божовичем ФК «Москва» боролся за попадание в еврокубки, финишировал шестым.

А в межсезонье стал расставаться с игроками – это было начало конца. В начале февраля представитель «Норильского никеля» объявил на пресс-конференции, что команда не сыграет в РФПЛ, хотя до этого «горожане» получили лицензию РФС на участие в турнире.

ФК «Москва» перестал существовать, несмотря на то, что были желающие купить его. Отказ «Норильского никеля» от продажи породил разговоры о том, что решение о закрытии клуба связано не с финансовыми причинами, а с политическими играми. Бывший президент ФК «Москва» Игорь Дмитриев вспоминал в интервью «Чемпионату», как пытался убедить тогдашнего президента РФС Сергея Фурсенко спасти команду.

«Узнав о том, что бюджет не принят, я тут же позвонил Фурсенко и попросил о встрече. Мне отказали. Тогда я собрался, сел в машину, приехал в РФС и ждал до самого вечера на диванчике. В общем, не обратить внимание было уже нельзя. Президент РФС отнёсся ко всему спокойно и посоветовал ничего не предпринимать. Я возмутился: «Клуб есть, нужно искать любые возможности – продавать игроков, брать молодёжь, искать финансы». Тогда Фурсенко пристально посмотрел и очень отчётливо выдал: «Если денег нет, то и мучиться не надо». «Москва» исчезла, и не думаю, что кто-то в российском футболе из-за этого очень сильно расстроился».

11 февраля 2010 года ФК «Москва» уведомил лигу о снятии с чемпионата. Ещё через пять дней его место официально заняла «Алания». Владикавказцы финишировали третьими в Первом дивизионе и не решили бы задачу возвращения в элиту, если бы не исключение «горожан».

«Сатурн» перед сезоном-2011/2012

Игроки «Сатурна» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Год спустя история повторилась – РФПЛ по собственной воле покинул «Сатурн». Подмосковный клуб появился в высшем дивизионе в 1999-м и отыграл в элите 12 сезонов. Команда дважды попадала в топ-6, а в 2007-м выдала лучшее выступление в истории, финишировала под руководством Гаджи Гаджиева на пятом месте и получила путёвку в еврокубки – в Кубок Интертото.

В 2000-х у «Сатурна» был порядок с финансами благодаря покровительству губернатора Московской области Бориса Громова. Команда играла на новом, чисто футбольном стадионе. Клуб приглашал известных российских футболистов и дорогостоящих легионеров, а одним из тренеров был даже Олег Романцев, возглавивший «инопланетян» после ухода из «Спартака».

Ещё в конце 2008 года «Сатурн» хотели объединить с «Химками», так как Московская область находилась в непростой финансовой ситуации из-за экономического кризиса. Тем не менее от этой идеи всё-таки отказались. Регион сохранил в элите оба клуба. В сезоне-2009 «Сатурн» занял седьмое место, отстав на три очка от приказавшей затем долго жить «Москвы». А следующий чемпионат подмосковная команда завершила 10-й. На этом её история в РФПЛ закончилась.

31 декабря 2010 года «Сатурн» подал заявление о добровольном выходе из Премьер-Лиги. Кредиторская задолженность клуба на тот момент превышала 800 млн рублей. Долги по зарплате перед игроками составляли, по данным СМИ, более 300 млн рублей. Болельщики «Сатурна» обращались с открытыми письмами к Громову и Владимиру Путину, но это не помогло сохранить место в элите. Впрочем, команда не исчезла совсем из профессионального футбола – продолжила выступать во втором дивизионе, где играл её фарм-клуб.

Руководство области пыталось привлечь инвесторов. Велись переговоры с бизнесменом Владимиром Романовым, однако тот, изучив ситуацию, отказался от покупки клуба. Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской области Сергей Перников объяснял проблемы «Сатурна»:

«У ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» долг в 803 млн рублей, и в соответствии с законодательством правительство Московской области не имеет права гасить долги акционерного общества. Бренд клуба мы постараемся сохранить ради болельщиков, чтобы в Раменском выступал «Сатурн-2», который будет формироваться на базе воспитанников УОР «Мастер-Сатурн». Должна быть преемственность. Информация, что правительство отказало неким инвесторам, – утка. Если бы было конкретное коммерческое предложение, данный вопрос обязательно бы обсуждался… Решение о ликвидации «Сатурна» не принималось. От участия в чемпионате России клуб отказался только по финансовым причинам. Никакой политики тут нет».

20 января «Сатурн» уведомил Премьер-Лигу о снятии с чемпионата. Ещё через пять дней клуб был официально исключён из турнира. Его место занял «Краснодар», ставший лишь пятым в Первом дивизионе.

«Амкар» перед сезоном-2018/2019

Игроки «Амкара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Амкар» был создан в 1994 году по инициативе генерального директора ОАО «Минеральные удобрения» Валерия Чупракова. Он и стал президентом клуба. Пермяки за короткий срок поднялись из низших лиг в Первый дивизион, а по итогам сезона-2003 команда завоевала путевку в Премьер-Лигу.

В элите «Амкар» отыграл 14 сезонов. Наиболее успешно пермяки выступили в 2008-м, когда их тренировал Божович. В чемпионате финишировали четвёртыми, обойдя даже «Зенит» со «Спартаком», и заработали путёвку в Лигу Европы. В Кубке России дошли до финала, где по ходу матча выигрывали у ЦСКА со счётом 2:0, но упустили победу и уступили в серии пенальти. В «Амкаре» раскрылись многие известные игроки – достаточно назвать экс-полузащитника сборной России Константина Зырянова.

Финансовые проблемы у пермяков начались ещё в 2010-м. В декабре того года клуб даже объявил о добровольном переходе в Первый дивизион, а болельщики организовали сбор средств в поддержку «Амкара». Однако тогда с ситуацией кое-как справились. В конце января пермяки отозвали заявку о выходе из РПЛ. Президент Чупраков ушёл в отставку. В 2012-м он подал в суд с требованием взыскать с «Амкара» 35 млн рублей, так как ранее дал клубу в долг 25 млн рублей из личных средств под 16% годовых. На время разбирательств банковские счета пермяков были заморожены.

Тем не менее команда продолжила выступать в РФПЛ. Стабильно финишировала на 10-11-м местах, а в сезоне-2017/2018 стала 13-й. «Амкар» попал в стыки, где в мае 2018-го победил «Тамбов». Пермяки должны были остаться в элите по спортивному принципу, но выбыли из-за проблем с деньгами. В июне клуб не сумел предоставить финансовые гарантии на новый сезон. По этой причине, а также из-за «существенных просроченных задолженностей» не получил лицензию РФС. Пять дней спустя, 18 июня, президент «Амкара» Геннадий Шилов объявил, что команда прекращает существование. Вскоре клуб был объявлен банкротом.

Бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказывал в интервью «Чемпионату»:

«Я, к сожалению, присутствовал в «Амкаре», когда его закрывали… Генеральный директор и исполнительный никогда бы не смогли его спасти, потому что не мы его финансировали. Мы и так сделали для клуба больше, чем кто-либо, сами заработали чуть больше полумиллиарда на трансферах, но содержать сами мы его не смогли. Есть руководство, которое приходит и говорит: «Спроса нет, содержать его [клуб] мы больше не будем».

Место «Амкара» в РПЛ досталось «Анжи». Махачкалинцы финишировали 14-ми, но проиграли в стыках «Енисею». «Анжи» избежал вылета только благодаря исчезновению пермского клуба с футбольной карты России.