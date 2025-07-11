Продлит ли контракт с ЦСКА? Что привнёс Челестини? Зачем дома барокамера? Отвечает Мойзес

Интервью с защитником ЦСКА – и про детство, и про уход Николича, и много про что ещё.

Мойзеса признали лучшим защитником РПЛ-2024/2025. Перед новым сезоном мы встретились с бразильцем на базе ЦСКА, чтобы он рассказал, как добился своего статуса. Спойлер: число помощников зашкаливает.

– На премии РПЛ вы на сцене говорили по-русски. Не без ошибок, но всё было понятно. Как вам удалось за три года научиться?

– Я изучаю и культуру России, и язык. Это необходимо для работы. Многое приходило благодаря общению с партнёрами. Помогают и работа с репетитором, и самостоятельные занятия.

– Как часто у вас уроки с преподавателем?

– Иногда получается много тренировок, матчей и перелётов. Если логистика позволяет, то занимаюсь два-три раза в неделю. Плюс домашние задания. Тут главное – желание. Если действительно хочешь выучить язык – он будет даваться.

– У вас есть фирменный мем на русском языке, когда вы кричите «я – машина!». Как он появился?

– Кажется, всё началось с комментариев болельщиков и с Салимыча (Мурата Искакова, экс-тренера ЦСКА, работавшего в штабе Владимира Федотова. – Прим. «Чемпионата»). Он называл меня машиной, а потом и одноклубники подключились, и фанаты в соцсетях.

– Это правда, что перед премией «Герои РПЛ» вы даже специально репетировали «я – машина!»?

– Да, я немного волновался, поэтому готовился с преподавателем.

– У ваших жены и дочки русские имена – Лариса и Елена. Как так вышло?

– Когда только приехал, мне сразу сказали, что имя моей жены Лариса популярно в России. А потом у нас родилась дочка. Мы договаривались, что я дам имя ребёнку, если будет мальчик, а жена выберет, если будет девочка. В результате Лариса решила назвать Еленой. Забавно получилось с русскими именами. Видел, что кто-то из болельщиков считает, будто у меня русская жена, но это не так. Эта история с именами – просто совпадение.

– Имя вашего следующего ребёнка в любом случае за вами, раз тут решала жена?

– Не знаю, если будет парень, то 100% я выбираю. А в случае с девочкой – посмотрим. Вообще, я бы хотел ещё детей, но жена пока не торопится.

– Она подарила вам бутсы с изображением дочери. Вы в них играете?

– Нет, только один раз надевал. Если в них играть, то рисунок будет сходить. Берегу, но кто знает, может, однажды надену на какую-то официальную игру.

– А сколько вообще у вас живёт одна пара бутс?

– По-разному, но обычно за два-три месяца изнашивается.

– Иностранцы часто страдают, что им приходится жить вдали от семьи. А у вас жена и дочь живут в Бразилии или в России?

– Они всегда со мной. Единственное – когда у меня сборы перед сезоном, они уезжают в Бразилию, потому что меня всё равно нет дома. Когда же чемпионат идёт, то жена и дочка рядом. А ещё иногда к нам приезжают родственники и друзья. Понятно, что зимой Ларисе и Елене тяжело. Явно сложнее, чем мне. Хотя дочке нравится снег, она с ним играет и потом хорошо спит. Когда ехал в Россию, то понимал, с чем столкнусь – и в плане морозов, и в плане языка. Если у тебя есть ментальная сила, то ты всё преодолеешь. Спасибо и клубу за помощь.

– А в плане футбола что было самым сложным в начале?

– В Бразилии я играл с линией в четыре защитника, ЦСКА же действовал в пять. Это уже чуть другие движения. И тут важна коммуникация с партнёрами, а без знания языка адаптация происходит дольше. Требуется немного терпения.

– Теперь уже вы помогаете бразильским новичкам?

– Я ещё не настолько свободно говорю по-русски, но да – по возможности поддерживаю партнёров.

– Алеррандро рассказывал, что вы ему помогли закупиться тёплой одеждой в его первый же день в Москве.

– Когда сам пришёл в ЦСКА, меня отлично встретили и россияне, и Фукс, и Гайч, и Медина, и Карраскаль. «Иди туда, бери вот это…» Ещё учитывайте, что я приехал летом. Мне было сильно проще, чем Алеррандро, который присоединился к команде зимой. Я лишь показал ему то, что мне показали другие. На шопинг мы пошли с ним и его юристом. Я объяснил, какую надо брать кофту, чтобы не заболеть. Купили пальто, которое справляется с русскими морозами.

– Где закупались?

– Я не большой любитель шопинга, но могу зайти в «Рио», «Лас-Вегас» и «Авиапарк».

«Я делал спринт на 15 метров, а теперь придётся на 50-70 метров»

– Давайте поговорим о Марко Николиче. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что был в шоке из-за его ухода.

– У него был действующий контракт, поэтому получилось неожиданно и для руководства, и для болельщиков.

– Как вы обо всём узнали?

– У нас был отпуск, но мы оставались на связи с клубом, а вскоре информация появилась в СМИ.

– Часть болельщиков была возмущена словами Николича в раздевалке, когда он сказал о необходимости выигрывать чемпионство в следующем году. При этом он, вероятно, уже вёл переговоры с другим клубом.

– Вот тут лучше спросить самого тренера. У всех своя судьба. Считаю, мы должны пожелать ему удачи, что я и сделал. Поблагодарил его за совместный период работы.

– Получилось, что тренер перевёл команду на относительно редкую схему с «ромбом», а затем ушёл.

– В декабре у нас был разговор с Николичем. Он сказал, что планирует перейти на схему с четырьмя защитниками и будет меня использовать на фланге. Сказал, чтобы я ментально к этому готовился. Во время отпуска я много тренировался. Мой помощник объяснял, что раньше я делал спринт на 15 метров, а теперь придётся на 50-70. Нужно было соответствовать и ментально, и физически, чтобы к марту подойти в хорошем состоянии. Я не сомневался, что всё получится. Треугольник в центре отлично взаимодействовал – вы же видели прогресс Облякова, Кисляка и всех остальных.

Марко Николич и Мойзес после победы в Кубке России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– На какой позиции вам комфортнее всего?

– Крайний защитник, потому что изначально выступал именно им. Хотя играть в тройке центральных тоже привык за два года. Мне кажется, у меня на обеих позициях получалось, но на фланге обороны мне всё-таки привычнее.

– От многих слышал, что у Николича были близкие отношения с игроками. Фабио Челестини – более строгий?

– Что касается Николича, то да. Все могли подойти к нему поговорить, но с первого дня Фабио тоже сказал, что его двери открыты для всех. Мы ещё знакомимся с ним и его требованиями, однако первые впечатления отличные. Мы как люди, которые уже давно в клубе, должны помочь освоиться. И ему, и всему тренерскому штабу. При этом он тоже предоставляет нам свободу. Он сам был футболистом и как никто знает реакцию игроков. Не сомневаюсь, что его период в ЦСКА будет долгим и успешным.

– Уже чувствуются изменения, которые вносит новый тренер?

– Могут быть детали и идеи в тренировках, но он сразу обозначил: «Я пришёл сюда не всё поменять, а отрегулировать некоторые настройки». Мы пытаемся интегрировать его задумки в игру.

– Есть понимание – у ЦСКА станет больше контроля мяча или, наоборот, вертикальной игры?

– Пока у нас только третья неделя работы. Тут не как на приставке, чтобы сразу что-то поменять. Со временем всё выстроится.

«Контракт? Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА»



– У вас через год заканчивается контракт. Вроде уже должны быть активные переговоры по продлению контракта, если вас хотят сохранить.

– Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракта остаётся за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь.

– Раньше появлялась информация о вашем возможном переходе в московское «Динамо». Что-то слышали об этом?

– Нет. Всё это остаётся на моих агентах. Если что-то появится, то можно общаться, но пока нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону.

Тренировка Мойзеса Фото: Из личного архива Мойзеса

– На ваших страницах в соцсетях сплошные фотки с тренировок. Для вас важно не показывать дорогие тачки, чтобы не злить простых людей?

– У каждого спортсмена своя жизнь, свои приоритеты. Может, кто-то всю жизнь мечтал о крутой машине и ради неё усердно работал. Почему нет? Я к этому спокойно отношусь. Спасибо богу, что у меня достаточно стабильная жизнь. Есть люди, которые помогают мне управлять финансами. Я не стану винить людей, которым нравятся дорогие машины, часы или ещё что-то такое.

– А что вы можете себе позволить?

– Мне нравится одежда хороших брендов. Каких-то сумасшедших покупок себе не позволял, в долги не влезал. В плане дохода я рос постепенно. Приобретаю вещи, которые могу себе позволить и которые действительно буду использовать.

– Вы водите машину?

– Да, и здесь, и в Бразилии.

– Где более сумасшедшее движение?

– Мне сложнее в Москве. Все эти светофоры, иногда ты можешь ехать, иногда встречное движение, много пересечений… На самом деле, я не особо люблю водить, в отличие от жены. Раньше у меня был водитель в Москве, сейчас уже нет. Теперь машину больше водит мой физиотерапевт, который за мной заезжает перед тренировкой. Я и в Бразилии не особо рулю. Там меня чаще двоюродный брат возит.

«Бывало, что не находилось денег на бутсы»

– В прошедшем сезоне был момент, когда вы заплакали во время интервью. Почему испытали такие эмоции после гола «Акрону»?

– Дело даже не в голе. Это был мой 405-й матч на профессиональном уровне. Там ещё совпало с днём рождения отца. Вспомнил, сколько всего родители сделали для меня. Как тяжело было добраться до места, на котором сейчас нахожусь. Я человек сентиментальный, но не из тех, кто часто плачет. Просто благодарен богу, семье и ЦСКА. С четырёх-пяти лет мечтал стать футболистом. И вот я здесь – отсюда такие эмоции.

– Через что вы прошли в жизни, чтобы оказаться тут?

– Мне пришлось много работать, потому что я не из богатой семьи. Порой не было денег на бензин. Из-за этого мы с отцом могли ехать на занятия, но встать посреди дороги. Помню, как толкали машину. Иногда это происходило по дороге на тренировку, иногда – после неё. Бывало, что не находилось денег на бутсы и их дарили другие люди. Бывало, что отец посреди работы срывался и вёз меня на тренировку, хотя ему нельзя было уходить, но начальство об этом не узнавало. Так что я очень ценю, что имею, и стараюсь вернуть родителям всю заботу, что они мне дали.

– Однажды вы участвовали в матче, где было восемь красных карточек! Одна из них – ваша.

– Гренал – это сильное дерби в Порту-Алегри («Гремио» против «Интернасьонала». – Прим. «Чемпионата»). Адреналин зашкаливал, возникало всякое на поле, и получилась драка. Принципиальное противостояние. Первый раз эти команды встречались друг с другом в Кубке Либертадорес. Само собой, это был плохой пример. Насилию нет места. Наше наказание было вполне заслуженным.

Одна из красных карточек в матче «Гремио» — «Интернасьонал» Фото: Bruna Prado/Getty Images

«Личный физиотерапевт следит за моим телом, а аналитик помогает с футбольной частью»

– Одна из ваших отличительных черт – игра корпусом. Вам всегда давалась борьба за мяч или это то, что пришло со временем?

– Тут нужно постоянно совершенствоваться. У меня была сила, но с тренировками я научился ею управлять – использовать в нужный момент.

– Вы дома устроили тренажёрный зал. Не знаю футболиста РПЛ, у кого было бы в квартире столько оборудования для занятий.

– Мне нравится заниматься. Когда играл в Бразилии, так же себе обустроил всё для тренировок и восстановления. Моё тело – приоритет. Мне помогает мой физиотерапевт. Я от этого только выигрываю. Футбол уже давно не просто про талант – нужна дисциплинированная работа.

Мойзес в домашнем тренажёрном зале Фото: Из личного архива Мойзеса

– Понимаю, но у вас есть даже барокамера! Далеко не у всех клубов РПЛ такая штука на базе, а у вас своя дома.

– Ещё в прошлом сезоне мы с моими помощниками искали барокамеру, которая способствует восстановлению и после матчей, и после тренировок. Чувствую, что это оборудование мне помогает, с ним мои выступления становятся лучше.

– На страницах в соцсетях ЦСКА в комментарии однажды пришёл ваш сосед снизу и написал, что вы шумите во время тренировок, но поскольку он болеет за ЦСКА, то претензий не имеет.

– Не видел этот комментарий. Немного общаюсь с соседями, с некоторыми у меня хорошие отношения, но я не знаком с теми, кто живёт подо мной. Пока жалоб действительно не слышал.

Комментарий болельщика Фото: Скриншот

– У вас есть и персональный аналитик?

– Да. Если мой физиотерапевт следит за моим телом, то аналитик помогает с футбольной частью. Подсказывает в плане тактики и работы на поле. Мы уже три года сотрудничаем. Он подсказывает, что необходимо улучшать.

– А можно пример, что именно он подсказывает?

– Вот в ЦСКА недавно появился новый тренер. Аналитик изучил, какие модели игры он использовал в «Базеле». То есть что именно может потребовать теперь от меня. Это помогает адаптироваться к требованиям. В Европе сейчас у многих есть персональные помощники, в Бразилии этому тоже стали уделять много внимания. Рынок таких специалистов растёт, и понятно почему. Эти нюансы делают разницу.

Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Я слышал, что в таких случаях есть деликатный момент: аналитик может говорить одно, а тренер – другое. Ваш личный аналитик общается со штабом ЦСКА?

– Ещё нет, но тут без проблем. Приоритет всегда за клубом. Что говорит главный тренер, то и нужно делать. Аналитик просто предоставляет информацию, которая может в какой-то момент пригодиться. Вот, допустим, мой помощник рассказывает, как левый защитник «Базеля» смещался. Возможно, мне это поможет. Предыдущий тренерский штаб ЦСКА был на связи с моими помощниками. Новый тренер только пришёл, контакт с его штабом чуть позже выстроится. Пока сам уточняю какие-то детали.

– После всех затраченных сил – от толкания машины до дополнительных тренировок – насколько было важно для вас получить премию лучшему защитнику прошлого сезона?

– Повторюсь, мы не в теннис играем. У нас не индивидуальный вид спорта, поэтому важнее всего команда. Когда всё выглядит хорошо, то и мне проще. Смотрите, как прибавили Кисляк и другие парни. Понятно, что индивидуальная премия – это здорово для меня и для моей карьеры. Это признание болельщиков, лиги, капитанов, тренеров, журналистов. Я стараюсь и, конечно, рад получить премию.

«Слова Кордобы? Он просто шутил»

– Про КЧМ хотел спросить. Бразильские клубы не добрались до финала, но в целом здорово себя показали.

– Да, такое тоже радует. «Флуминенсе» дошёл до полуфинала – это показатель, насколько сильны бразильская лига и вообще футбол в Южной Америке.

– Но аргентинские клубы провалились.

– У них не так хорошо получилось выступить, однако важно вообще присутствовать на этом турнире. Многие талантливые футболисты показали себя.

– Каково смотреть в 4:00 матчи вроде «ПСЖ» – «Ботафого» или «Палмейрас» – «Челси»?

– А я находился в Бразилии в отпуске. Мне как раз удобно было смотреть матч «ПСЖ» – «Ботафого».

– Вы говорили, что Тьяго Силва – лучший центральный защитник в мире. Почему?

– У него невероятная карьера. Он был хорош во всех клубах – всегда на высоком уровне. На мой взгляд, он лучший на своей позиции. Думаю, так считают многие бразильцы.

– Знаете о его периоде в Москве?

– Да, слышал. Из-за болезни он мог закончить с футболом. Удивительная история. А недавно видел его речь в раздевалке «Флуминенсе». Он настоящий лидер и капитан. Не просто повязку носит, а является примером. Его уважают во всём мире. Легенда.

– И последнее. У вас Суперкубок России с «Краснодаром» в субботу. Такого трофея в вашей коллекции нет?

– Да, были кубки, было чемпионство, но Суперкубок ещё не выигрывал.

– Особенность трофея в том, что тут достаточно выиграть всего один матч.

– На самом деле, нужно целый год работать, чтобы побороться за Суперкубок. Мы выиграли Кубок России, а «Краснодар» – чемпионат. Это не просто один матч выиграть.

– Недавно нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, выиграв премию лучшему игроку сезона, сказал, что между ним и Мойзесом есть незаконченное дело. О чём речь?

– Да он просто шутил. Он же в тот момент благодарил защитников. С ним вообще нужно быть предельно сконцентрированным, потому что Кордоба – отличный футболист. Заслуженно забрал премию сразу и лучшему нападающему, и лучшему игроку, и лучший гол тоже его. Такие игроки поднимают уровень РПЛ. Но мы, защитники, продолжим делать всё, чтобы Джону было непросто на поле.