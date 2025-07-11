«Спартак» согласовал ещё один трансфер! Берут одного из лидеров «Твенте»

Влап уже ассистировал Угальде. Его рост и универсальность впечатляют, но есть вопросы к ментальности.

Поиски нового центрального полузащитника привели «Спартак» в Нидерланды. Московский клуб близок к подписанию 28-летнего игрока «Твенте» Михела Влапа. По нашей информации, сумма сделки должна составить € 4 млн, а сам легионер подпишет трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 1,5 млн плюс бонусы. Вообще-то, спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао со вторника находился в Стамбуле, где пытался договориться о трансфере Жедсона Фернандеша, но у звезды «Бешикташа» есть более привлекательные варианты в топ-5 европейских лигах. Влап – альтернатива португальцу.

«Спартаку» не привыкать делать трансферы из «Твенте». О предыдущих болельщики и руководство красно-белых точно не пожалели: Квинси Промес – самый результативный легионер в истории московского клуба, Манфред Угальде – лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/2025. Правда, они приезжали в Россию молодыми. Влап же, очевидно, воспринимает «Спартак» не как трамплин в топ-лигу, а как возможность получить последний крупный контракт в карьере. Скорее всего, самый крупный.

Михел – воспитанник «Херенвена» и сын бывшего игрока этой команды и тренера Яна Влапа. В юности подавал большие надежды, прошёл через юношеские сборные Нидерландов и трижды сыграл за молодёжку. В 2016-м ездил на чемпионат Европы U19, где вошёл в историю. Правда, не футбольным достижением. Полузащитник стал первым игроком, вышедшим на поле как четвёртый запасной в матче турнира УЕФА – тогда ввели дополнительную замену в овертайме в качестве эксперимента.

В ноябре того же года долговязый полузащитник, чей рост 191 см, дебютировал и во взрослом футболе. Выход в концовке матча с «Аяксом» в Эредивизии стал его первым и последним появлением в составе «Херенвена» в сезоне-2016/2017. В следующие два года Влап утвердился в команде. Особенно успешным получился для него сезон-2018/2019. Михел забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач в 34 матчах чемпионата Нидерландов. Он поделил шестое место в списке лучших бомбардиров с такими звёздами, как Робин ван Перси, Клас-Ян Хунтелар и Хаким Зиеш, а в октябре 2018-го был признан талантом месяца.

После такого прорыва за Влапом должен был прийти большой клуб. И он пришёл – бельгийский. В июле 2019-го полузащитника «Херенвена» выкупил «Андерлехт», заплативший € 6,9 млн. К слову, Transfermarkt в тот момент оценивал нидерландца в € 8 млн – это его пиковая стоимость за карьеру. Некоторое время у Михела ушло на адаптацию в брюссельской команде, а после назначения нового главного тренера Франка Веркотерена (работавшего в России с «Крыльями Советов») он выдал мощный отрезок в роли «десятки». Набрал за сезон 10+3 в 23 матчах.

В следующем сезоне при нынешнем тренере «Баварии» Венсане Компани нидерландец не имел твёрдого места в основе. В зимнее окно 2021-го Влап отправился на правах аренды в немецкую «Арминию». Михел выдал мощный дебют в Бундеслиге – во встрече с «Баварией» в Мюнхене забил гол и отдал голевую передачу. Но больше никак себя в топ-лиге не проявил. В следующих шести матчах результативных действий не совершал, а на финише чемпионата и вовсе прилип к скамейке запасных.

Михел Влап в «Арминии» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Как-то Компани спросили, почему он не всегда доверял Влапу, а звёздный в прошлом защитник и молодой тренер ответил туманно:

«Я хочу видеть трудолюбие, скромность и самоотдачу. Это три моих основных принципа, и тот, кто соответствует им, повышает класс. Тогда футболисты могут показывать свой талант и технику выше среднего уровня, которой обладает каждый игрок «Андерлехта».

По словам Влапа, он «хорошо трудился и отдавал всего себя на каждой тренировке». Компани же не предъявлял ему никаких претензий в этом плане. Михел хотел взять на себя ведущую роль в команде, но Венсан принял иное решение.

В «Андерлехт» Влап уже не вернулся. Летом 2021-го «Твенте» арендовал его, а год спустя выкупил за € 2 млн. В команде из Энсхеде Михел поиграл на разных позициях – был атакующим центральным полузащитником, опорником-созидателем и даже левым вингером. С его передач забивал за «Твенте» Угальде. Впрочем, какой-то выдающейся статистикой Влап в Эредивизии больше не выделялся.

Очевидно, от Михела и в «Твенте» ждали большего. В июне 2024-го, разбирая игру полузащитника, автор текста на сайте Twenteinsite.nl писал:

«У Влапа выдался непростой сезон. 27-летний игрок весь год не мог достичь 100-процентной готовности из-за проблем с пахом, которые начались ещё в ходе предсезонки. Есть надежда, что в новом сезоне ситуация улучшится, ведь ему ещё есть что доказывать в «Твенте»…

Влапу нужно стать лучше в ментальном плане. Михел и сам это знает. Слишком часто полузащитник опускает руки, когда дела идут не так, как ему хотелось бы. Он это признаёт. Влап – перфекционист, по его словам, он порой завышает планку и должен стать более невозмутимым. Тренер Джозеф Остинг в первую очередь заботится о том, чтобы правильно настроить своего игрока. Специалист давно убеждён, что парень умеет играть в футбол.

Влап – хороший футболист и был важен для «Твенте». В этом нет никаких сомнений. Однако его качества ещё полностью не раскрыты. Остаётся вопрос, на какой позиции он будет играть. В первые два сезона Михел действовал в роли «десятки» и иногда «восьмёрки». Во время прошлой предсезонки его поставили левым вингером, и он проявил себя на удивление хорошо, продержавшись там весь сезон. Однако Влап не левый вингер. По ходу сезона это стало ясно».

Михел Влап Фото: Stefan Koops/Getty Images

А сезон-2024/2025 получился для Влапа самым успешным в «Твенте». Во-первых, у Михела были достаточно хорошие цифры в Эредивизии – он набрал 5+7 в 34 матчах. Кроме того, Влап отличался в еврокубках, где положил два мяча и сделал две голевые передачи в 10 играх в квалификации Лиги чемпионов и на общем этапе Лиги Европы. Полузащитник забивал «Ред Булл Зальцбург» и «Фенербахче», ассистировал в обоих матчах первого раунда плей-офф ЛЕ с «Будё-Глимт».

В чемпионате Нидерландов Влап стал лучшим в составе «Твенте» по количеству точных передач на половине поля соперника (832) и на чужой трети (443), а также по пасам под удар (56). Вторым – по точным длинным передачам (85) и созданным «большим моментам» (7), обводкам (19) и перехватам (31), третьим – по ударам (52, правда, в створ всего 13) и выигранным единоборствам (110 при 50% успешных). Эта статистика отражает влияние Михела на игру «Твенте».

В Лиге Европы Влап тоже в лидерах по различным показателям. Сделал больше всех в команде точных передач на половине поля соперника (203), на чужой трети (101) и под удар (12), стал вторым по точным длинных пасов (27) и перехватам (12). Выиграл 56% единоборств.

Благодаря яркому сезону Влап привлёк внимание «Спартака». В Нидерландах Михела критикуют за решение играть в России. Однако, как пишет AD, он твёрдо уверен в своём выборе и хочет трансфер в московский клуб, несмотря на давление со стороны болельщиков: «Конечно, у него есть своё мнение по этому поводу. Но он также даёт понять, что мы не делаем ничего, что противоречит правилам. Давайте проясним: мы бы предпочли отправить игрока в Германию или во Францию. Однако всегда приходится считаться с желаниями самого футболиста. Если одного игрока мы отпустили, другому трудно сказать, что ему нельзя», — приводит слова технического директора клуба Штройера AD.