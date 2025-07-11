Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение

Здесь не будет популистских криков про админресурс. Оставим их для комментариев. Давайте хотя бы попытаемся взглянуть на ситуацию трезво. Всё происходящее в нашем футболе последние пару месяцев – лютый кошмар. И РФС оказался в очень плохом положении. Вчера «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ из-за попыток подкупа судей. Такое решение вынес КДК. На принятие решения о замене были сутки. И сегодня, 11 июля, бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» – клуб, который в прошлом сезоне вылетел по спортивному принципу.

По сути, в медиапространстве сформировался один озлобленный лагерь. Бо́льшая часть общественности недоумевает – почему же именно «Оренбург»? Вряд ли мы бы получили такую реакцию, включи РФС в РПЛ «Урал» или «Факел». Идеологически клуб, чей спонсор – крупная газовая компания, мало кому близок. Ведь ассоциируется у большинства с «Зенитом» (хотя, в отличие от того же «Урала», не проигрывал петербуржцам так часто).

Но давайте честно: выбор в пользу «Оренбурга» – плохое решение с точки зрения какой-то глобальной идеи равенства и справедливости. Однако объяснимое и лучшее в текущий момент.

Владимир Слишкович Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Да, пару дней шла дискуссия об организации матча между «Оренбургом» и «Уралом». Кстати, непонятно, почему тогда был забыт «Факел», тоже вылетевший по спортивному принципу. Ведь для глобальной справедливости надо было создавать турнир на троих. Но профессиональные клубы не Медиалига. И процесс организации такого соревнования или даже одного матча не решается звонком в духе «выводи своих во двор, попинаем мяч». Это большая работа, в том числе юридическая, ведь всё это надо как-то отразить в регламентах и документах. А есть ещё финансовые вопросы со спонсорами лиги… На это у РФС просто не оставалось времени. Можно ли было совсем извратить календарь, перенести пару туров, отложить старт сезона? Да. Лднако, слава богу, и без того проблемный сезон не стали кромсать.

Оставался единственный более-менее логичный выход – выдать путёвку «Оренбургу». Просто потому, что этот клуб из РПЛ и занял наивысшее место среди всех кандидатов.

Ещё шёл разговор о 15 клубах. Мол, есть исторический шанс убрать всё слабое и сохранить максимальную конкуренцию. И это снова полное искажение реальности, в том числе юридической. Я не эксперт, но в контрактах с вещателем и спонсором наверняка прописано количество матчей, где проходят разного рода коммерческие интеграции. Всё это деньги. Так что одним днём из 16 команд РПЛ сделать 15 просто нереально.

Кто-то скажет – одна команда будет пропускать тур, что в этом такого? Окей, а что делать с Кубком России? Тоже минус один участник и пропуск тура? Всех сразу допустить до плей-офф? Выдать туда путёвку кому-то из Первой лиги? Это не решается взмахом палочки. Структура соревнований – вещь серьёзная. И прописанная в контрактах и регламентах. РФС в первую очередь беспокоился из-за сохранения этой самой целостности турниров. Там приняли сложное, но самое объяснимое решение. При этом, кстати, отправив «Торпедо» в Первую лигу. Тоже важный момент.

Да, «Оренбург» теперь будет под огнём. Там около месяца комплектовались под Первую лигу, а теперь всё придётся переигрывать. Но здесь из того же самого минуса (для общественности) вытекает и плюс. Клуб заранее получил лицензию РФС-1, подтвердив, что финансово готов к выступлениям в РПЛ. Да, их спонсор – дочерняя компания «Газпрома», однако и тут есть плюс: с деньгами проблем не будет. Наверняка за оставшиеся два месяца трансферного окна получится укомплектовать состав, чтобы не быть безнадёжным аутсайдером.

Ну и последнее: мы снова увидим интервью харизматичного боснийского тренера Владимира Слишковича. И, возможно, действительно привлекательный футбол. Всё как и весной.