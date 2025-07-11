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РПЛ, Торпедо, Оренбург: скандал с договорными матчами, почему не допустили Урал, объяснение ситуации, подробности, 11 июля 2025

«Сторонникам теории про «Зенит» предложил бы алюминиевые шапочки». РФС — о скандале лета
Илья Никульников Никита Паглазов
,
Скандал с договорными матчами
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Комментарии
Почему в РПЛ пустили «Оренбург», а не «Урал»? Не слишком ли мягко наказали «Торпедо»? Какие судьи ещё замешаны в деле? Отвечает Митрофанов.

Сегодня, 11 июля, состоялось бюро исполкома РФС. На нём руководство российского футбола приняло важное решение: в сезоне РПЛ-2025/2026 вместо «Торпедо» сыграет «Оренбург». Напомним, вчера, 10 июля, КДК исключил москвичей из чемпионата России. Решение принято из-за коррупционного скандала, в эпицентре которого оказался клуб. Президент «Торпедо» Леонид Соболев оказался в СИЗО — его обвиняют в подкупе арбитра. Подозреваемый судья также взят под стражу.

После заседания бюро исполкома генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов провёл брифинг с журналистами. На нём он рассказал о причинах ключевых решений, которые произошли за последние два дня. Также Митрофанов прокомментировал ход уголовного дела судьи Богдана Головко и потенциальный коррупционный скандал с ещё одним клубом.

О решении КДК по «Торпедо»

— 10 июля состоялось заседание КДК РФС, которое рассмотрело заявление о возможном нарушении [регламента] должностными лицами «Торпедо» и совершении ими противоправных действий. КДК установил, что имела место попытка противоправного влияния на результат. Арбитра склоняли к принятию противоправных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить. Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч — наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра. Клуб не предоставил обратного доказательства. КДК принял решение в отношении физических лиц. Вчера решением КДК количество участников в соревновании стало 15.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ бюро исполкома РФС

— Сегодня состоялось очное бюро исполкома РФС, на котором обсуждали следующие вопросы: исключение «Торпедо», рассмотрение вопроса о том, что делать с участниками чемпионата России. Мы руководствовались положениями регламента. Соответственно, пунктами 4, 5, 6. Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников – 16. Все члены исполкома это поддержали. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла наивысшее место. Было принято решение о включении «Оренбурга» в состав чемпионата. Де-факто, везде, где было написано «Торпедо», надо читать «Оренбург» и наоборот.

Решение КДК не предусматривает пересмотр результатов прошлого сезона. «Торпедо» по-прежнему заняло второе место в ФНЛ прошлого сезона. Отдельно рассматривался вопрос о судьбе «Торпедо». Вчера они получили договор о лицензировании РФС-2. Такой договор они заключили и получили лицензию. Подали заявление, чтобы клуб включили в состав участников Первой лиги. Исполком его удовлетворил.

Решение принято за более чем семь дней до начала чемпионата, что соответствует регламенту. Участники соревнований оказались полностью готовы к изменениям среди состава участников. К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.

ИГРОКИ «ТОРПЕДО»

ИГРОКИ «ТОРПЕДО»

Фото: Пресс-служба «Торпедо»

— «Торпедо» в ФНЛ остаётся на втором месте. Почему никаких санкций в рамках ФНЛ?
— Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который сам по себе не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Наказание получили за своё правонарушение. Результат матча не пересматривался.

Историческое решение для российского футбола:
Изгнание «Торпедо» из РПЛ — сигнал всем. Но вопросов стало только больше
Изгнание «Торпедо» из РПЛ — сигнал всем. Но вопросов стало только больше

— Получается, попытка договорного матча не позволяет играть в РПЛ, но можно играть в ФНЛ?
— Если бы «Торпедо» по результатам прошлого сезона осталось членом Первой лиги и к нему была бы применена санкция, то они бы оказались во Второй лиге.

— Почему нельзя было отправить сейчас во Вторую лигу?
— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых они оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать.

О ситуации с судьёй Головко

— Ситуация с Головко. Целенаправленно оказывал влияние на результат матча.
— В настоящий момент нет материалов этого дела. С Перезвой был рапорт судьи, были и другие материалы.

— Если следственный комитет докажет, что Головко брал деньги, то результат сезона ФНЛ будет пересмотрен?
— Это теоретически возможный вариант.

— «Торпедо» может быть по ходу сезона исключено из соревнований, если не только попытка, но и факт договорного матча будут доказаны?
— Скорее будет применены снятие очков, штраф и отстранение должностных лиц.

— Если будет договорной матч с участием Головко, то «Торпедо» грозит максимум снятие 15 очков?
— Это будет решение КДК. Возможные санкции — штраф, запрет на футбольную деятельность конкретным людям.

СУДЬЯ ГОЛОВКО

СУДЬЯ ГОЛОВКО

Фото: Пресс-служба «Торпедо»

— На основании чего принималось решение? Есть доказательства, что голоса принадлежат Скородумову и Перезве?
— Протокол допроса не использовался. Рапорт от судьи есть. Есть аудиозапись, подлинность, которую он подтверждает и которую не опровергает клуб. Есть доказательства от правоохранительных органов, но они не могут разглашаться.

— Вы узнали об этом после первого предложения Перезве?
— Не думаю, что это имеет значение. Мы узнали до обращения в правоохранительные органы. До окончания сезона.

Подробнее про историю с судьёй Головко:
Матч «Торпедо», вокруг которого разгорелся скандал. Что за арбитр судил и как он ошибался?
Матч «Торпедо», вокруг которого разгорелся скандал. Что за арбитр судил и как он ошибался?

— Почему нельзя было провести расследование раньше?
— Такое расследование возможно в рамках уголовного дела. У РФС нет таких полномочий и инструментов.

— Есть ли ещё информация о судьях, которые отстранены? В телеграм-каналах писалось о большом количестве арбитров, сведения о которых были получены в рамках сотрудничества Скородумова со следствием.
— Информация об отстранении большого количества судей — это фантазия. У меня нет таких сведений.

МАКСИМ МИТРОФАНОВ

МАКСИМ МИТРОФАНОВ

Фото: РФС

О возвращении «Оренбурга»

— «Урал» готов пойти в CAS.
— У каждого руководителя и клуба есть такое право. Я не вижу нарушений. Теоретически они могут оспорить это решение. Вопрос проведения стыкового матча между «Уралом» и «Оренбургом» не рассматривался.

— Не рассматривался вариант переноса старта чемпионата России?
— Нет.

— Какие вопросы ставились перед членами исполкома: пускать «Оренбург», «Урал» или оставить 15 клубов? И вы сказали, что голосовали семь из восьми членов — кто отсутствовал?
— Один из членов исполкома находится в отпуске. Было единогласное мнение, что 16 клубов должно быть. Есть регламент: клуб, который играл или играет в РПЛ, имеет приоритет. Было заявление двух клубов: «Оренбурга» и «Урала». «Факел» не просил. С учётом приоритета клуба РПЛ было принято решение в пользу «Оренбурга».

— Есть история со стыковыми матчами во Второй лиге. Чем отличается тот вариант от возможного варианта с «Оренбургом» и «Уралом»?
— Отличие этих вариантов заключается в том, что стыки Второй лиги А должны были быть проведены. Исполком поправил коллег, которые решили их не проводить.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ

Фото: РИА Новости

— Причина? Не смогли прочитать регламент?
— Регламентом Второй лиги А предусмотрены стыки. Когда они приняли решение не проводить — были поправлены исполкомом. Слава богу, что не было допущено нарушение спортивного принципа.

— Возвращение «Оренбурга» делается под «Зенит». Как вам такая конспирология?
— Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.

— Если «Зенит» наберёт 12 очков во встречах с «Сочи» и «Оренбургом», будет пристальное внимание?
— Мы за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например, в части судейства, то есть ЭСК, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ могут обратиться.

— В соответствии с какими критериями выбрали «Оренбург», а не «Урал»? Ведь оба клуба не являлись участниками РПЛ в соответствии с новым регламентом?
— Как уже говорил, приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. «Урал» – участник стыковых матчей, но он их не прошёл.

ИГРОКИ «ОРЕНБУРГА»

ИГРОКИ «ОРЕНБУРГА»

Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

— «Оренбург» может войти в сезон как мальчики для битья. Команда комплектовалась под один чемпионат, а в итоге начинает в другом. Нет ли у вас опасений?
— Думаю, что все об этом переживают. Если бы у них не было уверенности в своих силах, то они бы отказались. Такие примеры были.

Почему возвращение «Оренбурга» логично:
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение

О потенциальном скандале с ещё одним клубом

— Сейчас есть информация о судьях и ещё одном клубе, где схожая история с «Торпедо». Какова ответственность Каманцева во всём происходящем?
— Павел Юрьевич является лидером по наведению порядка в судействе и в борьбе за чистоту игры. Вывел коррупционеров на чистую воду. Вы предлагаете его за это наказывать?

— Говорят, что один из методов Каманцева — продвижение коллег, которые стучат на коллег.
— Судьи продвигаются по карьерной лестнице исключительно исходя из рейтинга, который ведёт департамент судейства.

ПАВЕЛ КАМАНЦЕВ

ПАВЕЛ КАМАНЦЕВ

Фото: РФС

— Есть ещё один клуб, кроме «Торпедо», в отношении которого проводится разбирательство? Правда, что РФС проводит расследование?
РФС в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами коммуницирует по делам, которые вызывают вопросы. Идёт большая работа. В случае с «Торпедо» попытки оказывать противоправное влияние на результат матчей делались открыто, нагло и с ощущением безнаказанности.

— Как будет действовать РФС в случае, если по ходу сезона будет обнаружена вторая команда, о которой пишут в СМИ?
— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарное дело. Есть три санкции – штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Всё то же самое.

— Почему столько проблем вскрылось в последние год-полтора? Случайность или закономерность?
— Здесь надо отталкиваться от другого. Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача – создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаём механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы – по выявлению противоправной деятельности.

— Чем отличается история «Торпедо» от самарского дела со словами Федорищева?
— Там идёт расследование. Оно точно приведёт к определённым последствиям для отдельных физических лиц. Следствие всё установит.

— Какова вероятность смены лимита?
— Я не в курсе.

А что, если бы лимит ввели сейчас:
Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»
Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»
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