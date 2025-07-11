«Сторонникам теории про «Зенит» предложил бы алюминиевые шапочки». РФС — о скандале лета

Почему в РПЛ пустили «Оренбург», а не «Урал»? Не слишком ли мягко наказали «Торпедо»? Какие судьи ещё замешаны в деле? Отвечает Митрофанов.

Сегодня, 11 июля, состоялось бюро исполкома РФС. На нём руководство российского футбола приняло важное решение: в сезоне РПЛ-2025/2026 вместо «Торпедо» сыграет «Оренбург». Напомним, вчера, 10 июля, КДК исключил москвичей из чемпионата России. Решение принято из-за коррупционного скандала, в эпицентре которого оказался клуб. Президент «Торпедо» Леонид Соболев оказался в СИЗО — его обвиняют в подкупе арбитра. Подозреваемый судья также взят под стражу.

После заседания бюро исполкома генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов провёл брифинг с журналистами. На нём он рассказал о причинах ключевых решений, которые произошли за последние два дня. Также Митрофанов прокомментировал ход уголовного дела судьи Богдана Головко и потенциальный коррупционный скандал с ещё одним клубом.

О решении КДК по «Торпедо»

— 10 июля состоялось заседание КДК РФС, которое рассмотрело заявление о возможном нарушении [регламента] должностными лицами «Торпедо» и совершении ими противоправных действий. КДК установил, что имела место попытка противоправного влияния на результат. Арбитра склоняли к принятию противоправных решений на футбольном поле. Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить. Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч — наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра. Клуб не предоставил обратного доказательства. КДК принял решение в отношении физических лиц. Вчера решением КДК количество участников в соревновании стало 15.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ бюро исполкома РФС

— Сегодня состоялось очное бюро исполкома РФС, на котором обсуждали следующие вопросы: исключение «Торпедо», рассмотрение вопроса о том, что делать с участниками чемпионата России. Мы руководствовались положениями регламента. Соответственно, пунктами 4, 5, 6. Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников – 16. Все члены исполкома это поддержали. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла наивысшее место. Было принято решение о включении «Оренбурга» в состав чемпионата. Де-факто, везде, где было написано «Торпедо», надо читать «Оренбург» и наоборот.

Решение КДК не предусматривает пересмотр результатов прошлого сезона. «Торпедо» по-прежнему заняло второе место в ФНЛ прошлого сезона. Отдельно рассматривался вопрос о судьбе «Торпедо». Вчера они получили договор о лицензировании РФС-2. Такой договор они заключили и получили лицензию. Подали заявление, чтобы клуб включили в состав участников Первой лиги. Исполком его удовлетворил.

Решение принято за более чем семь дней до начала чемпионата, что соответствует регламенту. Участники соревнований оказались полностью готовы к изменениям среди состава участников. К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.

ИГРОКИ «ТОРПЕДО» Фото: Пресс-служба «Торпедо»

— «Торпедо» в ФНЛ остаётся на втором месте. Почему никаких санкций в рамках ФНЛ?

— Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который сам по себе не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Наказание получили за своё правонарушение. Результат матча не пересматривался.

— Получается, попытка договорного матча не позволяет играть в РПЛ, но можно играть в ФНЛ?

— Если бы «Торпедо» по результатам прошлого сезона осталось членом Первой лиги и к нему была бы применена санкция, то они бы оказались во Второй лиге.

— Почему нельзя было отправить сейчас во Вторую лигу?

— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых они оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать.

О ситуации с судьёй Головко

— Ситуация с Головко. Целенаправленно оказывал влияние на результат матча.

— В настоящий момент нет материалов этого дела. С Перезвой был рапорт судьи, были и другие материалы.

— Если следственный комитет докажет, что Головко брал деньги, то результат сезона ФНЛ будет пересмотрен?

— Это теоретически возможный вариант.

— «Торпедо» может быть по ходу сезона исключено из соревнований, если не только попытка, но и факт договорного матча будут доказаны?

— Скорее будет применены снятие очков, штраф и отстранение должностных лиц.

— Если будет договорной матч с участием Головко, то «Торпедо» грозит максимум снятие 15 очков?

— Это будет решение КДК. Возможные санкции — штраф, запрет на футбольную деятельность конкретным людям.

СУДЬЯ ГОЛОВКО Фото: Пресс-служба «Торпедо»

— На основании чего принималось решение? Есть доказательства, что голоса принадлежат Скородумову и Перезве?

— Протокол допроса не использовался. Рапорт от судьи есть. Есть аудиозапись, подлинность, которую он подтверждает и которую не опровергает клуб. Есть доказательства от правоохранительных органов, но они не могут разглашаться.

— Вы узнали об этом после первого предложения Перезве?

— Не думаю, что это имеет значение. Мы узнали до обращения в правоохранительные органы. До окончания сезона.

— Почему нельзя было провести расследование раньше?

— Такое расследование возможно в рамках уголовного дела. У РФС нет таких полномочий и инструментов.

— Есть ли ещё информация о судьях, которые отстранены? В телеграм-каналах писалось о большом количестве арбитров, сведения о которых были получены в рамках сотрудничества Скородумова со следствием.

— Информация об отстранении большого количества судей — это фантазия. У меня нет таких сведений.

МАКСИМ МИТРОФАНОВ Фото: РФС

О возвращении «Оренбурга»

— «Урал» готов пойти в CAS.

— У каждого руководителя и клуба есть такое право. Я не вижу нарушений. Теоретически они могут оспорить это решение. Вопрос проведения стыкового матча между «Уралом» и «Оренбургом» не рассматривался.

— Не рассматривался вариант переноса старта чемпионата России?

— Нет.

— Какие вопросы ставились перед членами исполкома: пускать «Оренбург», «Урал» или оставить 15 клубов? И вы сказали, что голосовали семь из восьми членов — кто отсутствовал?

— Один из членов исполкома находится в отпуске. Было единогласное мнение, что 16 клубов должно быть. Есть регламент: клуб, который играл или играет в РПЛ, имеет приоритет. Было заявление двух клубов: «Оренбурга» и «Урала». «Факел» не просил. С учётом приоритета клуба РПЛ было принято решение в пользу «Оренбурга».

— Есть история со стыковыми матчами во Второй лиге. Чем отличается тот вариант от возможного варианта с «Оренбургом» и «Уралом»?

— Отличие этих вариантов заключается в том, что стыки Второй лиги А должны были быть проведены. Исполком поправил коллег, которые решили их не проводить.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ Фото: РИА Новости

— Причина? Не смогли прочитать регламент?

— Регламентом Второй лиги А предусмотрены стыки. Когда они приняли решение не проводить — были поправлены исполкомом. Слава богу, что не было допущено нарушение спортивного принципа.

— Возвращение «Оренбурга» делается под «Зенит». Как вам такая конспирология?

— Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.

— Если «Зенит» наберёт 12 очков во встречах с «Сочи» и «Оренбургом», будет пристальное внимание?

— Мы за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например, в части судейства, то есть ЭСК, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ могут обратиться.

— В соответствии с какими критериями выбрали «Оренбург», а не «Урал»? Ведь оба клуба не являлись участниками РПЛ в соответствии с новым регламентом?

— Как уже говорил, приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. «Урал» – участник стыковых матчей, но он их не прошёл.

ИГРОКИ «ОРЕНБУРГА» Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

— «Оренбург» может войти в сезон как мальчики для битья. Команда комплектовалась под один чемпионат, а в итоге начинает в другом. Нет ли у вас опасений?

— Думаю, что все об этом переживают. Если бы у них не было уверенности в своих силах, то они бы отказались. Такие примеры были.

О потенциальном скандале с ещё одним клубом

— Сейчас есть информация о судьях и ещё одном клубе, где схожая история с «Торпедо». Какова ответственность Каманцева во всём происходящем?

— Павел Юрьевич является лидером по наведению порядка в судействе и в борьбе за чистоту игры. Вывел коррупционеров на чистую воду. Вы предлагаете его за это наказывать?

— Говорят, что один из методов Каманцева — продвижение коллег, которые стучат на коллег.

— Судьи продвигаются по карьерной лестнице исключительно исходя из рейтинга, который ведёт департамент судейства.

ПАВЕЛ КАМАНЦЕВ Фото: РФС

— Есть ещё один клуб, кроме «Торпедо», в отношении которого проводится разбирательство? Правда, что РФС проводит расследование?

— РФС в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами коммуницирует по делам, которые вызывают вопросы. Идёт большая работа. В случае с «Торпедо» попытки оказывать противоправное влияние на результат матчей делались открыто, нагло и с ощущением безнаказанности.

— Как будет действовать РФС в случае, если по ходу сезона будет обнаружена вторая команда, о которой пишут в СМИ?

— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарное дело. Есть три санкции – штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Всё то же самое.

— Почему столько проблем вскрылось в последние год-полтора? Случайность или закономерность?

— Здесь надо отталкиваться от другого. Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача – создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаём механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы – по выявлению противоправной деятельности.

— Чем отличается история «Торпедо» от самарского дела со словами Федорищева?

— Там идёт расследование. Оно точно приведёт к определённым последствиям для отдельных физических лиц. Следствие всё установит.

— Какова вероятность смены лимита?

— Я не в курсе.