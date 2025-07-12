«Краснодар» и ЦСКА зарубятся в Суперкубке России. Кому достанется победа? LIVE

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«Краснодар» и ЦСКА разыграют первый трофей в новом сезоне российского футбола. 12 июля соперники встретятся друг с другом в Казани — именно там пройдёт матч за Суперкубок. Южный клуб по итогам прошлого сезона впервые в истории стал победителем РПЛ. Теперь у него есть возможность завоевать второй за 1,5 месяца трофей.
ЦСКА, в свою очередь, добился успеха в Кубке России. Правда, в межсезонье, Марко Николич покинул пост главного тренера, и его заменил Фабио Челестини. Сможет ли швейцарец с ходу выиграть трофей в России? Или же «Краснодар» окажется сильнее?
Ответ узнаем примерно в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию трансляцию встречи с участием двух топовых клубов страны в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
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