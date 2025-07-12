«Краснодар» и ЦСКА зарубятся в Суперкубке России. Кому достанется победа? LIVE

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«Краснодар» и ЦСКА разыграют первый трофей в новом сезоне российского футбола. 12 июля соперники встретятся друг с другом в Казани — именно там пройдёт матч за Суперкубок. Южный клуб по итогам прошлого сезона впервые в истории стал победителем РПЛ. Теперь у него есть возможность завоевать второй за 1,5 месяца трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА, в свою очередь, добился успеха в Кубке России. Правда, в межсезонье, Марко Николич покинул пост главного тренера, и его заменил Фабио Челестини. Сможет ли швейцарец с ходу выиграть трофей в России? Или же «Краснодар» окажется сильнее?

Ответ узнаем примерно в 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию трансляцию встречи с участием двух топовых клубов страны в режиме онлайн. Присоединяйтесь!