Топ-события субботы: Суперкубок России по футболу, финал женского Уимблдона и бой Шлеменко

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 13:20: Япония — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: вернётся ли Япония в топ-3?

Япония, потерявшая лидерство после второй игровой недели, явно стремится изменить своё положение на домашней площадке. И уже сделала первый шаг в этом направлении, обыграв Южную Корею. И теперь только победа над сборной Польши отделяет команду Страны восходящего солнца от первой тройки. Но это будет не так просто сделать, потому что «бяло-червоные» захотят реабилитироваться после поражения, полученного в прошлом матче с Бразилией. Да и пропускать вперёд своих прямых конкурентов команда Стефано Лаварини не намерена. Так кто же замкнёт тройку лидеров?

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 8, Сен-Мен-ле-Гран — Лаваль, 171,4 км

Интрига: кто выиграет равнинный этап?

Дистанция восьмого этапа для гонщиков будет не динамичной, как днями ранее, но не менее сложной. Общий набор высоты — 1700 метров. Для Погачара задача остаётся прежней — не проиграть лидерам слишком много. А вот возможным победителем этапа, по мнению экспертов, может стать бельгиец Яспер Филипсен. За ним числится реноме спринтера и специалиста на плоских рельефах. Однако соискателей призовых мест там будет хватать. Филипсену придётся постараться, чтобы отвоевать себе место на высшей ступени пьедестала, ведь многое будет зависеть от тактики.

Погачар вернулся на трон, но мы и не сомневались! Погачар выиграл седьмой этап «Тур де Франс» и вернул лидерство в генеральной классификации

⚽️🎦 17:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: клубы РПЛ выходят на финиш подготовки к сезону

«Локомотив» и «Динамо» готовятся к началу сезона РПЛ-2025/2026. Команды сыграют между собой за неделю до старта чемпионата. Отличная проверка во встрече с сильным соперником. Куда важнее не получить травму, чем одержать победу. Также приоритетом для клубов является генеральный «прогон» тех идей, которые тренеры внедряли на сборах.

🏆 ⚽️ 18:00: «Краснодар» — ЦСКА, Суперкубок России, финал

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона?

Сезон наконец-то стартует! Теперь главное — футбол, а не новости вокруг него. В первой встрече «Краснодар» и ЦСКА разыграют Суперкубок в Казани. За межсезонье чемпион России не сильно изменился. А вот у ЦСКА сменились тренер и игровая схема. Фабио Челестини может взять трофей с москвичами в первом официальном матче! А «Краснодар» надеется взять второй титул в своей истории.

🏆 🎾 18:00*: Аманда Анисимова (США, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 8), Уимблдон, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто завоюет первый титул на Уимблдоне?

До финала женского Уимблдона добрались теннисистки, ни разу не игравшие до этого в решающем матче данного соревнования. Только в активе 23-летней Аманды Анисимовой это будет вообще первый финал ТБШ, а Ига Швёнтек, которая всего на три месяца её старше, завоевала до этого пять титулов на «Шлемах». Девушки ранее на уровне WTA не играли. В случае титула Ига Швёнтек поднимется на третье место в рейтинге, а Анисимова — на рекордное для себя пятое и вытеснит с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.

🏐 20:00: Турция — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: 11-я победа или первое поражение?

Итальянки — действующие победительницы Лиги наций — по-прежнему остаются пока единственными, кто не познал горечь поражений в этом розыгрыше турнира. В 10 матчах команда Хулио Веласко одержала все 10 побед. И под занавес предварительного раунда только сборной Турции по силам подпортить идеальную статистику «Скуадра адзурра». Смогут ли турецкие волейболистки нанести первое поражение абсолютному лидеру или всё же Италия пройдёт весь групповой этап безупречно?

👊 21:00*: Александр Шлеменко (Россия) — Гильерме Кадена (Испания), SFC

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: второй бой за два месяца от 41-летнего Шлеменко

Александр Шлеменко — символ неукротимости в российских ММА. 41-летний ветеран не ищет оправданий или удобных соперников: Шторм выйдет драться второй раз за два месяца. Александр решил не брать паузу после обидного поражения от Белаза Ковалёва и теперь выступит под эгидой собственного промоушена SFC. Соперник — достаточно крепкий испанец Гильерме Кадена, однако на бумаге Шлеменко точно сильнее. Лишь бы с физическими кондициями было всё в порядке.