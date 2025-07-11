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Расписание спортивных матчей 12 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Суперкубок России по футболу, финал женского Уимблдона и бой Шлеменко
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 июля 2025 года
Аудио-версия:
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Насыщенное 12 июля: битва «Краснодара» против ЦСКА за трофей, товарищеская игра «Локо» — «Динамо», волейбольная Лига наций и «Тур де Франс»!

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Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 13:20: Япония — Польша, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . Предварительный этап
12 июля 2025, суббота. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли Япония в топ-3?

Япония, потерявшая лидерство после второй игровой недели, явно стремится изменить своё положение на домашней площадке. И уже сделала первый шаг в этом направлении, обыграв Южную Корею. И теперь только победа над сборной Польши отделяет команду Страны восходящего солнца от первой тройки. Но это будет не так просто сделать, потому что «бяло-червоные» захотят реабилитироваться после поражения, полученного в прошлом матче с Бразилией. Да и пропускать вперёд своих прямых конкурентов команда Стефано Лаварини не намерена. Так кто же замкнёт тройку лидеров?

Статистика Лиги наций, женщины
Дебютантки Суперлиги выиграли турнир в Азии:
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 8, Сен-Мен-ле-Гран — Лаваль, 171,4 км

Интрига: кто выиграет равнинный этап?

Дистанция восьмого этапа для гонщиков будет не динамичной, как днями ранее, но не менее сложной. Общий набор высоты — 1700 метров. Для Погачара задача остаётся прежней — не проиграть лидерам слишком много. А вот возможным победителем этапа, по мнению экспертов, может стать бельгиец Яспер Филипсен. За ним числится реноме спринтера и специалиста на плоских рельефах. Однако соискателей призовых мест там будет хватать. Филипсену придётся постараться, чтобы отвоевать себе место на высшей ступени пьедестала, ведь многое будет зависеть от тактики.

Погачар вернулся на трон, но мы и не сомневались!
Погачар выиграл седьмой этап «Тур де Франс» и вернул лидерство в генеральной классификации

⚽️🎦 17:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Динамо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клубы РПЛ выходят на финиш подготовки к сезону

«Локомотив» и «Динамо» готовятся к началу сезона РПЛ-2025/2026. Команды сыграют между собой за неделю до старта чемпионата. Отличная проверка во встрече с сильным соперником. Куда важнее не получить травму, чем одержать победу. Также приоритетом для клубов является генеральный «прогон» тех идей, которые тренеры внедряли на сборах.

Изменения лимита на легионеров не волнуют только «Локо»:
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Пять из них еле вписываются в нынешний!
Новый лимит будет кошмаром для топ-клубов РПЛ. Пять из них еле вписываются в нынешний!

🏆 ⚽️ 18:00: «Краснодар» — ЦСКА, Суперкубок России, финал

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто возьмёт первый трофей сезона?

Сезон наконец-то стартует! Теперь главное — футбол, а не новости вокруг него. В первой встрече «Краснодар» и ЦСКА разыграют Суперкубок в Казани. За межсезонье чемпион России не сильно изменился. А вот у ЦСКА сменились тренер и игровая схема. Фабио Челестини может взять трофей с москвичами в первом официальном матче! А «Краснодар» надеется взять второй титул в своей истории.

К ЦСКА подъехало усиление:
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»
Есть первый трансфер ЦСКА этим летом! За Алвесом следила даже «Барселона»

🏆 🎾 18:00*: Аманда Анисимова (США, 13) — Ига Швёнтек (Польша, 8), Уимблдон, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: кто завоюет первый титул на Уимблдоне?

До финала женского Уимблдона добрались теннисистки, ни разу не игравшие до этого в решающем матче данного соревнования. Только в активе 23-летней Аманды Анисимовой это будет вообще первый финал ТБШ, а Ига Швёнтек, которая всего на три месяца её старше, завоевала до этого пять титулов на «Шлемах». Девушки ранее на уровне WTA не играли. В случае титула Ига Швёнтек поднимется на третье место в рейтинге, а Анисимова — на рекордное для себя пятое и вытеснит с этой позиции россиянку Мирру Андрееву.

Турнирная сетка Уимблдона. Женщины
Аманда — в шаге от главного успеха в карьере:
Агент Шараповой всегда верил в Анисимову. Она прошла через личную драму к финалу Уимблдона
Агент Шараповой всегда верил в Анисимову. Она прошла через личную драму к финалу Уимблдона

🏐 20:00: Турция — Италия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
12 июля 2025, суббота. 20:00 МСК
Турция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: 11-я победа или первое поражение?

Итальянки — действующие победительницы Лиги наций — по-прежнему остаются пока единственными, кто не познал горечь поражений в этом розыгрыше турнира. В 10 матчах команда Хулио Веласко одержала все 10 побед. И под занавес предварительного раунда только сборной Турции по силам подпортить идеальную статистику «Скуадра адзурра». Смогут ли турецкие волейболистки нанести первое поражение абсолютному лидеру или всё же Италия пройдёт весь групповой этап безупречно?

Статистика Лиги наций, женщины
Жизнь российской волейболистки в Италии:
Как российская волейболистка живёт и играет в Италии. Интервью с Татьяной Толок
Эксклюзив
Как российская волейболистка живёт и играет в Италии. Интервью с Татьяной Толок

👊 21:00*: Александр Шлеменко (Россия) — Гильерме Кадена (Испания), SFC

*Время боя может измениться и будет уточнено

Прочие бои 2025. SFC
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
12 июля 2025, суббота. 21:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Гильерме Кадена

Интрига: второй бой за два месяца от 41-летнего Шлеменко

Александр Шлеменко — символ неукротимости в российских ММА. 41-летний ветеран не ищет оправданий или удобных соперников: Шторм выйдет драться второй раз за два месяца. Александр решил не брать паузу после обидного поражения от Белаза Ковалёва и теперь выступит под эгидой собственного промоушена SFC. Соперник — достаточно крепкий испанец Гильерме Кадена, однако на бумаге Шлеменко точно сильнее. Лишь бы с физическими кондициями было всё в порядке.

Шторм — реальный феномен:
Второй бой за полтора месяца. Шлеменко точно ветеран ММА?
Второй бой за полтора месяца. Шлеменко точно ветеран ММА?
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