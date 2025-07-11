«Спартак» дожал клуб Первой лиги. Всё решил идеальный удар Медины в самый угол. Видео

«Спартак» за неделю до старта нового сезона РПЛ провёл на своей базе в Тарасовке контрольный матч с «Родиной».

Начало игры сдвинули из-за жары на два часа вперёд — с 17 на 19. Впрочем, футболистам всё равно было тяжело. Если верить информации из трансляции в социальных сетях «Спартака», термометр перед началом матча показывал +36℃. Деян Станкович выпустил в основе большую группу молодых футболистов. Им помогали гораздо более опытные россияне — Александр Максименко, Даниил Денисов, Данил Пруцев и Роман Зобнин. Рикарду Мангаш — единственный легионер в стартовом составе красно-белых.

«Родина» чуть не забила уже на первой минуте. Магомедхабиб Абдусаламов зарядил в дальний угол с линии штрафной площади, однако вратарь Александр Максименко перевёл мяч на угловой. В ответ Никита Массалыга то ли пробил, то ли забросил на Зобнина — молодому спартаковцу немного не хватило точности.

А потом сработал прессинг «Спартака». «Родина» грубо ошиблась на своей половине поля — со знаком минус отметился Станислав Бессмертный. Защитник (права на него принадлежат московскому «Динамо») сделал роскошный подарок Даниилу Зорину, и тот аккуратно уложил мяч в дальний угол. Со стартового свистка арбитра прошло всего шесть минут.

До перерыва в составе «Спартака» выделялся Макар Высоченко. Чрезмерное желание со стороны 17-летнего футболиста приводило к большому количеству фолов. Пять нарушений к 32-й минуте — это слишком много. Итог — жёлтая карточка. Позже Игорь Дмитриев запорол хорошую контратаку «Спартака», поскольку и не пробил, и не отдал передачу.

Потеря привела к ответу со стороны «Родины». 16-летний защитник красно-белых Матвей Кузнецов проиграл борьбу Артёму Максименко, после чего завалил того в своей штрафной площади. Здравствуй, пенальти. Один Максименко огорчил другого ударом с 11-метровой отметки. Артём пробил в правый от себя угол, Александр прыгнул в противоположном направлении.

В перерыве Станкович сделал всего две перестановки. Илья Помазун занял место в воротах, а Хесус Медина заменил Массалыгу. Во второй половине игра стала менее событийной, несмотря на то, что солнечные лучи уже не мешали футболистам. У Помазуна почти не было работы. Один раз мяч влетел в его ворота, но судьи зафиксировали офсайд.

Даниил Зорин открыл счёт в матче с «Родиной» Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

На 71-й минуте тренерский штаб «Спартака» снял с игры Высоченко и выпустил вместо него Маркиньоса. Бразилец пропустил товарняк с «Крыльями Советов» из-за небольшой простуды. Через пять минут после выхода Маркиньоса забил Медина. Пруцев откатил назад на парагвайца, а тот нанёс идеальный по точности удар в дальний угол — 2:1. Этот гол в итоге оказался победным.

Станкович так и не выпустил на поле большую группу основы. По всей видимости, серб приберёг этих футболистов на следующий товарищеский матч. 13 июля московский «Спартак» встретится дома со «Спартаком» из Суботицы. А уже 19-го числа красно-белых ждёт игра 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».