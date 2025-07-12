«Зенит» захватил Суперкубок России на 5 лет. Каким был турнир до петербургской гегемонии?

Вряд ли вы задумывались о чудовищной доминации в Суперкубке России. Она стала чем-то привычным. В последние годы «Зенит» выигрывал трофей с такой регулярностью (и зачастую без особого сопротивления), что в головах немалой части общественности он уже просто закрепился за Санкт-Петербургом. Пять побед подряд начиная с 2020 года. У сине-бело-голубых в принципе абсолютный рекорд в этом турнире (из одного матча) – всего девять трофеев. А Сергей Семак – действующий рекордсмен среди тренеров, кто завоёвывал Суперкубок те же самые пять раз.

Однако теперь победитель точно сменится. «Краснодар» выиграл чемпионат, ЦСКА – Кубок России. Так что две команды встретятся в Казани. Для клуба Сергея Галицкого это будет вторая возможность взять Суперкубок России. А ЦСКА в случае успеха станет его восьмикратным обладателем.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Суперкубковая доминация «Зенита» в деталях

Но пока вернёмся к «Зениту». И к этой самой, казалось бы, бесконечной серии. Интересно, что этих трофеев в принципе могло быть больше. Ведь всего у команды Семака с момента старта серии чемпионств в РПЛ было шесть финалов Суперкубка. Проиграли лишь один. Причём самый первый – это был 2019 год. На «ВЭБ Арену» пришла 21 тысяча, чтобы увидеть, как «Локомотив», взявший Кубок России в сезоне-2018/2019, закинул три мяча в ворота Андрея Лунёва.

Хотя не сказать, что «Зенит» прохладно отнёсся к встрече: ведь все лучшие были на поле. Иванович, Ракицкий, Дзюба, Азмун, Оздоев – то есть тот самый костяк, который ассоциируется только с трофеями. Но не вышло. Интересно при этом, что «Зенит» вёл 2:1 до 78-й минуты, однако потом сыграла магия Алексея Миранчука, который сделал два гола за три минуты. «Локо» же взял Суперкубок впервые с 2005 года. Через два года случится ещё Кубок России при Марко Николиче. На этом с трофеями для железнодорожников пока всё.

А вот дальше началась та самая доминация. Причём с матча с тем же «Локомотивом». На него «Зенит» приехал в статусе чемпиона страны и обладателя Кубка – такое впоследствии повторится только раз (после сезона-2024/2025). А уехал ещё и с Суперкубком. Москвичей уже тренировал Марко Николич, они пропустили дважды. Однако команда смогла отыграть только один мяч усилиями Чорлуки. Это был первый Суперкубок в эпоху Семака. Но далеко не последний.

В 2021 году – снова «Локомотив», однако уже в статусе кубкового триумфатора. Игра проходила в Калининграде и привлекла всего 16 тысяч человек. Важно, что тогда ещё действовали коронавирусные ограничения. Иначе зрителей определённо было бы больше. И «Зенит» просто смял соперника, победив 3:0. Без шансов.

Не было их и в 2022 году. Тогда провести встречу дали Петербургу, куда приехал «Спартак». Первая игра для Гильермо Абаскаля в России. И как-то сразу не задалось, хоть многие и с интересом наблюдали за тактическими перестроениями красно-белой команды летом. Но «Спартак» с испанцем во главе пустил четыре – от Сергеева, Малкома, Вендела и Кассьерры. Хотя мог ещё больше. Потом в спартаковской среде всё списали на то, что молодой тренер ко всему привыкает. Сигналы, которые не считали?

А вот в 2023-м была драка. Как можно иначе, когда соперник – ЦСКА, которым тогда рулил ещё и Владимир Федотов, совсем недавно взявший Кубок России. Очень вязкая и тяжёлая игра в Казани докатилась до серии пенальти. И там лучше снова оказались петербуржцы, ведь Кержаков потащил удар Ермакова. А победу принёс Роберт Ренан. Кстати, где он сейчас?

Спустя год был матч с «Краснодаром», ведь зенитовцы завоевали два трофея – так что соперничали с вице-чемпионами. Во второй раз при Семаке. Однако всё это больше походило на избиение. К 68-й минуте «Зенит» вёл 4:1, а потом всё-таки пропустил второй мяч. Соперник, как мы теперь знаем, взял реванш после – в мае следующего года.

А что было до?

В 2017 и 2018 годах «Зенит» не участвовал во встречах за Суперкубок России. В то время команда переживала перестройку – от системы Андре Виллаш-Боаша до понимания Мирчи Луческу. У них тоже были топовые составы, которые, правда, совсем не гарантировали трофеи. В 2017-м «Спартак» в качестве действующего чемпиона России встретился с «Локомотивом», который в том сезоне взял Кубок страны. Интересно, что до этого момента красно-белые трижды играли в матче за данный трофей, но постоянно уступали ЦСКА. Тенденция наконец-то прервалась: встреча получилась не совсем красочной, дело дошло до дополнительного времени, где голы Адриано и Промеса таки принесли спартаковцам первый и единственный Суперкубок России.

А вот через год «Спартака» уже не было. Там вообще случилась дикая ситуация. Впрочем, сейчас она таковой уже не кажется. «Локомотив» выиграл чемпионат, а «Тосно» – Кубок России под руководством Дмитрия Парфёнова. Вскоре команда из Ленобласти снялась со всех соревнований из-за отсутствия финансирования, так что место во встрече за Суперкубок занял ЦСКА, который и взял трофей.

Матч проходил в Нижнем Новгороде и даже собрал, по сути, полный стадион – больше 40 тысяч зрителей. Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное единственный гол забил Хетаг Хосонов, нынешний полузащитник «Торпедо». Клуба, который не выступит в РПЛ в следующем сезоне.

Однако это уже история. Впереди новый чемпион, который прервёт пятикратное обладание трофея. И, может, запустит новое?