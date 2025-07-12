«Друзья купили квартиры, а я верил в футбол». Жизнь Мурада Мусаева вне поля

Мурад Мусаев стал 12-м тренером-победителем чемпионата России по футболу. Он привёл родной «Краснодар» к первому трофею и навсегда вошёл в историю клуба. В течение прошлого сезона постоянно обсуждалась работа Мусаева. Но перед Суперкубком России мы собрали нефутбольный портрет тренера «Краснодара». Ниже – цитаты Мурада Олеговича о семье, жизни, деньгах, Краснодаре, увлечениях и мечтах.

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О корнях

«Мой дед – узбек. Он приехал в Краснодар из Бухары. Все остальные в семье – русские. Деда звали Мурад. В Краснодаре у него родился мой отец, потом он уехал обратно, но часто приезжал к отцу. А отец ездил к нему в Бухару, пока дед не умер в 2000-м. Я тоже был там с отцом лет в пять.

Когда отец и дед умерли, связь с родственниками оборвалась. Но они нашли меня, и год назад я с семьёй улетел в Узбекистан. Получился восточный приём: лучшие рестораны, походы в гости. Мы были три дня, и родственники между собой даже поругались за то, к кому мы идём в гости, а с кем – в ресторан. В один день получились два накрытых ресторана: одни ждали и вторые. И это я ещё другую часть родственников не увидел. Говорят, половина Бухары – Мусаевы».

О маме и папе

«Их уже нет с нами. Отец занимался боксом и выигрывал российские соревнования. У нас в Краснодаре сильная школа. Он был своенравный человек с понятиями, от которых никогда не отступал. У отца был небольшой круг общения, не любил говорить с кем попало. А мама всегда работала в сфере торговли. Отец пересекался с криминалом? Он рос в центре [Краснодара] и, думаю, пересекался. Отец знал серьёзных людей, а они знали его. Но не более того».

О влиянии отцовского воспитания

«Со мной он не был жёстким. Мне ничего не запрещали, не загоняли домой, не проверяли, курил я или пил. Я мог гулять сколько угодно. Отец просто говорил со мной о каких-то ситуациях, дальше выбор был за мной. Но я сформировался даже не из-за разговоров с ним. Я просто видел, как он ведёт себя в разных моментах. Что-то мне не нравилось, а многое я, наоборот, почерпнул».

О брате

«Когда мы были маленькими, родители развелись, и мы мало общались. Он остался с мамой, я – с отцом. Последние лет пять он тоже жил с отцом, потом – один. Тогда уже хорошо общались, он часто в гости приезжал.

Умер внезапно? Ему было плохо несколько дней. Терял сознание, мы отвозили в скорую. Но он здоровый парень, по нему не скажешь, что что-то болит. И врач ночью сказал: «Ты устал, езжай домой». Мы приехали – он опять сознание потерял. Снова отвезли в больницу. Несколько дней врачи не могли поставить диагноз. Я уже пошёл к главврачу, со всеми начал ругаться. Когда они поняли, что процесс пошёл – там не один тромб, – стало поздно что-то делать».

Какой Мусаев человек

«Со мной сложно жить, дружить. Если есть проблема, мне невозможно сказать: «Проехали, мы это не обсуждаем». Если мне что-то не нравится, мы должны в этом разобраться. Пусть это будет неприятный разговор, но мы должны всё решить.

Я требовательный в отношениях и дружбе. Может, иногда я бываю даже грубым, сам того не желая. Могу спровоцировать кого-то на неприятный разговор. Иногда бываю слишком язвительным. Если человек сделает неправильную вещь или наши мысли в споре не совпадают, я могу подтравливать какое-то время. Хотя сам бы убил человека, если бы он вёл со мной себя так, как я веду. Осознаю, что со мной тяжело жить. Однако семья знает, что я готов всё для неё сделать. И при всей сложности я всегда буду честным и настоящим».

Мурад Мусаев Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Об учёбе в школе

«До седьмого класса учился без троек, а потом начались трудные времена. В один момент «заблудился», и появились двойки. Повезло, что классным руководителем был учитель физкультуры. Он был жёсткий дядька, мог и по голове «дать». А меня любил. Как-то пришёл ко мне и спросил: «Мурад, как ты докатился до такой жизни? Ты же нормальный. Почему ты гуляешь с теми, занимаешься ерундой?» С тех пор я не стал пропускать занятия».

О Краснодаре

«Где бы я ни был – Дубай, Лондон, Милан – когда я приземляюсь в аэропорту и мы едем по этим старым улицам, то понимаю – ничего дороже Краснодара нет. Комсомольский микрорайон – то место, где вырос. На футбольной площадке проводил больше всего времени. Даже когда я шёл с секции, то бросал бутсы, надевал кеды и выбегал сюда».

О любимых местах в Краснодаре

«Улица Красная, парк Горького, Ботанический сад. Люблю просто и по своему району погулять, я живу в Фестивальном».

О первой работе

«Когда был маленький, то приезжал в аэропорт и мыл машины. Но потом нас поймала милиция, отвезли туда. Мы на следующий день снова поехали к аэропорту, однако нас ловили ещё несколько раз. Через месяц вызвали родителей и сказали, что нас поставят на учёт, если это не прекратится. Я нормально там зарабатывал: купил себе кроссовки, майки, домой что-то».

О вере в тренерскую карьеру

«Когда я начал работать тренером в 2005 году, шансов на то, что буду тренером команды Лиги чемпионов, наверное, было 0,005%. Я первые три месяца работал бесплатно, потом получал пять тысяч рублей, потом – 15 тысяч лет пять. К тому времени мои друзья уже купили машины, квартиры. Они работали в других сферах, а я верил в футбол. Права получил только в 29 лет, когда работал в академии «Краснодара». Я никогда не завидовал друзьям, которые с 18 лет ездили на машинах. Не завидовал коллегам, если вдруг они получали больше. Просто знал, что мне нужно хорошо работать».

Мурад Мусаев с командой академии «Краснодара», 2018 год Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

О денежном вопросе

«Вообще, денежная тема от меня далека. Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет. Может, это плохая черта. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты».

О самом сложном моменте, связанном с деньгами

«Наверное, 2008 год, мне почти 25 лет. Уже давно встречался с будущей женой, решили делать свадьбу. Может, был не самый подходящий момент, но я понимал её как девочку. Она хотела платье, ресторан. Сбережений не было. Я связался с президентом своего прошлого клуба Александром Борисовичем Молдовановым.

Он владел в Краснодаре казино и игровыми автоматами. Сказал: «Приедь в казино». Я приехал и взял у него в долг 200 тысяч. Однако предупредил: «Смогу отдавать только понемногу». – «Сколько получится, столько и отдавай». Помню, что возвращал года полтора – по пять тысяч с зарплаты плюс все премии. Но получилась хорошая свадьба. Сняли нормальный ресторан – «Жемчужный».

О рождении детей

«Я не испытывал лучше эмоций, чем рождение детей. Каждый день радуюсь, если у меня есть возможность поехать в садик. Или если они утром забегут и разбудят. Футбол дарит другие эмоции. Но дети, особенно если ты их долго ждёшь, ни с чем не сравнимы. Не знаю, какие объяснения, когда люди не рожают детей или откладывают это ближе к 40 годам».

Мурад Мусаев с детьми Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

О самом счастливом моменте

«Рождение сына. А дочка? Сын первый был. 10 лет не получалось у нас, чтоб родился ребёнок. В один момент я подумал, что это уже не произойдёт».

О том, что хотел бы, чтобы дети занимались профессиональным спортом

«Хотел бы, чтобы они занимались спортом. Мой сын ходит в «Краснодар», а дочка собирается идти в гимнастику. Хотел бы, чтобы сын пошёл и на единоборства, чтобы мог постоять за себя. Но если им это не будет нравиться, то я не буду заставлять. Они должны быть физически развиты. Однако чем старше они становятся, тем больше выбор будет за ними».

Об отношениях с женой

«У нас нет такого: «Ты самый лучший», «Ты станешь чемпионом», «Я верю в тебя». После поражений мы вообще не говорим о футболе – её главной задачей становится создание уюта и теплоты дома. Мы вместе с первых дней, как я стал тренировать. Однажды Сергей Николаевич спросил: «Когда ты работал детским тренером и мало получал, жена не говорила бросить профессию?» Такого не было ни разу. Она была счастлива, и когда мы могли себе позволить только отдых в условном Геленджике, и сейчас.

Мы прошли через много трудностей: поражения, уход из «Краснодара», переезд в Баку. Она со мной всегда рядом, поэтому мне хочется ещё чаще её радовать, делать что-то, чтобы она мной гордилась».

Мурад Мусаев с семьёй Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Что важнее — семья или работа

«Хороший вопрос, который часто задаю себе. Знаю, что многие тренеры отвечают, что работа. Для меня, наверное, семья. Но неправильно разделять. Часто моя семья страдает, что меня нет дома, потому что я люблю футбол, могу днями напролёт им заниматься. Это как спросить, кого ты больше любишь – папу или маму. Семья – это очень важно, однако и футбол – вся моя жизнь».

Об эмоциях после победы в РПЛ

«Скорее хотелось заплакать, чем куда-то побежать или прыгать. Ты в хорошем напряжении, понимаешь, что мечта совсем рядом. И вот эта мечта реализуется – и появляется опустошение. Если бы мы выиграли тура за три до конца, возможно, я побежал бы к болельщикам, запрыгнул бы на трибуны. А так понимал, что всё: мы это сделали, и это большое счастье».

О стрессе

«Это часть профессии. Его нужно не избегать, а воспринимать как вызов. После поражений – холодный анализ, общение с командой и много работы на тренировках. Когда ты работаешь, то находишься внутри процесса, тебе не до страха, не до критики. Если не можешь справиться со стрессом – не надо быть тренером».

О том, как переживает поражения

«Я получаю удовольствие от работы и общения. Единственное – тяжело переживаю поражения. Это то, из-за чего я даже могу закончить с футболом. После поражений не сплю ночь или несколько дней. Начинаются головные боли. Если мы выигрываем, а я недоволен командой, – тоже сильно переживаю. С этим надо работать.

Правда, что пью таблетки, чтобы уснуть? Их давал доктор в «Краснодаре» – что-то вроде снотворного. Когда не мог уснуть и несколько дней сильно болела голова в Баку, тоже пошёл к врачу. Он поставил капельницу, чтобы снять спазм, прописал мелатонин, который называют гормоном сна.

С одной стороны, это хорошее качество. Каких-то небольших успехов в жизни я добился за счёт того, что достану всех – себя, команду, работников клуба – но сделаю максимально хорошо, чтобы добиться результата. Я знаю, что это качество позволяет мне развиваться и добиваться успеха. Однако когда перебарщиваешь, оно может иметь негативные последствия».

О спорах с Галицким

«У нас с Сергеем Николаевичем конструктивные отношения. Мы уж точно не спорим ради спора. Можем, конечно, где-то разойтись во мнениях, но в итоге всё обсудим и найдём общее решение».

Мурад Мусаев и Сергей Галицкий Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Как изменился после работы в Азербайджане

«Думаю, стал добрее. Спокойнее. Научился переключаться на другие вещи, кроме футбола. Раньше человек мог занять деньги, сказать, что отдаст через две недели, и не отдать. Я злился, если у нас нормальные отношения. Сейчас, если он позвонит через год и скажет, что скоро отдаст, я отвечу: «Не нужно. Когда у тебя будут, тогда отдашь. А будут проблемы – вообще не отдавай».

Другой пример. Раньше я почти не смотрел студии «Матч ТВ», потому что заводился. Или ваши коллеги могли вывести меня, стравить с кем-то. Сказать: «А вот тот про вас так сказал…». В ответ я старался вести себя как в обычной жизни. Сейчас понимаю, что это неправильно. Футбольная жизнь – не то же самое, что обычная. Не надо на это реагировать».

Мурад Мусаев в «Сабахе» Фото: sabahfc.az

О чистой речи

«Просто по работе приходится много общаться. И дело не в чистоте речи. Просто иногда смотришь на людей из мира спорта, читаешь их интервью – там один туман. Для меня важнее не сказать чисто, а чтобы было конкретно и интересно».

О работе с психологом

«Не скажу, что у меня была терапия: я просто приходил и разговаривал долго. Мне было 30 или 31 год. Больше [обсуждали] какие-то моменты из детства. Говорят же, что много проблем оттуда. Прошло пять-шесть месяцев, и всё закончилось».

О любимом отдыхе

«Если работаю тяжёлый сезон, неделя на пляже после этого никак не напрягает. Это мой любимый вид отдыха. Зимой всегда встаёт вопрос: погулять в Европе или полежать на пляже. В 99% случаев я выберу пляж.

Из всех пляжей очень понравилось на Крите: красивое место, живописные деревушки. Можешь весь день провести у моря, а вечером гулять по небольшим улочкам, посещать рестораны с морской едой и домашним вином. Плюс рядом Санторини – туда плавали на экскурсию.

Пару лет назад я был на Мальдивах, там тоже круто. Но если в Дубае вечером можно погулять по городу, сходить в торговый центр или ресторан, то на Мальдивах просто лежишь. Чуть-чуть не хватает активности по вечерам».

О свободном времени

«Я люблю смотреть баскетбол. Могу проснуться ночью и включить матч «Лос-Анджелес Лейкерс». Меня это отвлекает. Раз в две недели люблю встретиться со старыми друзьями. Мы можем сходить в ресторан, посмеяться. Их, наверное, пять-шесть человек».

О книгах

«Недавно перечитывал «Источник» и «Атлант расправил плечи». Наверное, это мои любимые книги. Из биографий понравилось про Стива Джобса – он настолько необычный человек. Из последних читал «Несломленного», «Славных парней». Неплохо, но не могу сказать, что зацепило».

О выборе алкогольного напитка: вино или пиво?

«Вино».

О самой дорогой вещи в гардеробе и отношении к одежде

«Та кофта, которую все видели [Gucci]. Я считаю, что мужчина всегда должен выглядеть опрятным. Не обязательно нужны дорогие вещи, но чтобы было со вкусом. Отец всегда воспитывал: пришёл домой – помой обувь. Мужчина не может выходить в грязной обуви, непричёсанный, вещи всегда должны быть постираны и поглажены.

Кстати, нормальные вещи я всегда покупал. Платили небольшие премии, не было семьи. Даже с зарплаты 15 тысяч на распродажах я находил хорошие вещи. Если посмотреть старые фотографии – у меня всегда бренды, я это люблю».

МУРАД МУСАЕВ В ХУДИ GUCCI Фото: Кадр из трансляции

О том, почему не носит костюмы

«Я не понимаю, как итальянские тренеры всегда в костюмах. Мне кажется, это дискомфортно. Не думаю, что я когда-либо буду в костюмах, если это не станет правилом клуба. Когда я начинал тренировать «Краснодар», часто появлялся на стадионе в рубашках. Потом перешёл в кэжуал: штаны и майка или поло, мне так удобнее. На выезды практически никогда не беру одежду, а еду в спортивном.

На матч с «Динамо» тоже хотел приехать в майке, но жена отговорила: «У тебя висит новая рубашка, она подходит под образ и статус матча». Я не придавал этому особого значения, меня удивило, что рубашку вообще обсуждали».

Мурад Мусаев на матче с «Динамо» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

О том, есть ли сожаления не успеть что-то сделать в жизни

«Нет. С тех пор как родились дети, не смотрю на возраст. Нет ощущения, что чего-то не успеваю. Я привержен не собирать деньги. Если есть возможность, то лучше путешествовать, радоваться каждому дню».

О мечтах

«Хочу научиться жить каждым днём. Не жить «вот выиграем золото – тогда буду счастливым» или «дети вырастут, будет полегче». Нужно получать удовольствие от жизни. В последнее время у меня это получается. Я счастлив, что работаю в родном городе, в таком большом клубе, что вокруг меня замечательные люди, рядом семья и друзья. Да, бывают трудности, наверное, не каждый день ты сможешь назвать себя счастливым человеком. Но глобально нужно научиться жить здесь и сейчас. С каждым годом жить остаётся всё меньше и меньше – неправильно что-то откладывать на потом».

* в тексте использованы цитаты из интервью «Спортсу», «Комсомольской правде», YouTube-каналам «Коммент.Шоу», «Сычёв подкаст и Денис Казанский» и Cappuccino & Catenaccio Show.